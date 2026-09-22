Javier de Haro, psicólogo: “No apuntes a tu hijo a extraescolares sin haber escuchado esto primero”

El psicólogo Javier de Haro explica qué hay que tener en cuenta antes de apuntar a los niños a una actividad extraescolar. (Montaje Infobae con imagen de Freepik y @psicologo_teayudoaeducar/Instagram)

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Con la vuelta al cole ya a pleno rendimiento, comenzamos a dejar atrás las semanas de comprar material escolar y de buscar los libros de texto —siempre que los alumnos ya los tengan— y entramos en la época de buscar actividades extraescolares para los estudiantes.

Junto a las clases particulares, que les permitirán mejorar su conocimiento de ciertas asignaturas que se les atraganten, se encuentran todo tipo de cursos para mantenerse ocupados, socializar, jugar o aprender un hobbie nuevo. Elegir la actividad extraescolar no es la única tarea a la que se enfrentarán las familias, sino que en estos momentos sobrevuela otra duda fundamental: apuntar a los niños dentro o fuera de la escuela.

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En esta elección normalmente tiene mucho peso la comodidad: para algunas familias resulta mucho más sencillo, ya sea por motivos económicos, de distancia o de tiempo, seleccionar las actividades del propio centro en el que estudia el alumno. Sin embargo, el psicólogo Javier de Haro (@psicologo_teayudoaeducar) señala que, siempre que sea posible, es interesante valorar la otra opción.

“No apuntes a tu hijo a extraescolares sin haber escuchado esto primero”, explica el experto, que matiza que “cada familia tiene sus circunstancias y sus posibilidad”: “Siempre que no rompa la logística familia, que no suponga una fuente de estrés y que se pueda, te voy a recomendar sí o sí que lo apuntes fuera del cole”.

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Una niña haciendo actividades extraescolares (Freepik)

Los beneficios de hacer las actividades extraescolares fuera de la escuela

De Haro señala que hacer las actividades extraescolares fuera de su propio centro de estudios “va a aportar un montón de beneficios a tu hijo”. En primer lugar, reforzará su capacidad de adaptación, pues esto le permitirá incluirse en nuevos ambientes que le obliguen a salir de su zona de confort.

Además, potenciará su personalidad y supondrá un “entrenamiento en habilidades sociales”. Este entorno nuevo, aunque al principio pueda generar nervios o miedo, supone el escenario perfecto para conocer gente nueva, explorar otras posibilidades y aprender cómo relacionarse con los demás.

Por todo ello, “le va a ayudar a ser mucho más autónomo”, según señala el psicólogo. Por último, De Haro señala un beneficio mucho más importante que el resto: “Va a ampliar su círculo y la posibilidad de hacer nuevos amigos”.

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De esta manera, sus amistades no se reducirán únicamente al entorno escolar y podrá adquirir habilidades sociales muy importantes a estas edades tempranas. El psicólogo, además, señala que esto también puede ser beneficioso porque fuera del centro escolar habrá muchas más opciones de actividades, al haber una oferta más amplia entre la que elegir.

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Para llegar a cabo la elección de si hacer las clases extraescolares dentro o fuera de la escuela, De Haro señala que hay un factor fundamental: “Implica a tu hijo a la hora de elegirlas”, pues no hay nada más motivador para los estudiantes que sentirse parte de la elección de su tiempo libre, tanto con respecto a qué actividades seleccionar como si hacerlas en el colegio o no.

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“Acompáñale especialmente los primeros días y déjale un par de días para que pruebe. De esa forma, cuando llegue a un sitio nuevo, estará más motivado, se sentirá más seguro y estará lo suficientemente tranquilo como para poder disfrutar de esa actividad”, concluye el psicólogo.