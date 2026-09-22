Cristina Camorani, cocinera italiana: “Si haces espaguetis de almejas, no tires las conchas; cuécelas de nuevo y usa el agua para cocinar la pasta”

El truco para preparar unos espaguetis con almejas con más sabor (Montaje Infobae)

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Cuando hablamos de cocina casera, nada como escuchar los consejos de cocineros amateur. Grandes chefs que cocinan por y para su familia y amigos, sin grandes focos ni estrellas Michelin, pero que guardan a buen recaudo algunos de los trucos y consejos más valiosos en esto de los fogones. Cristina Camorani, cocinera y creadora de contenido italiana, es un buen ejemplo de ello, una madre de cuatro hijos que vive en la campiña romana y que ha sumado ya decenas de miles de seguidores gracias a sus recetas.

En uno de sus últimos vídeos, la cocinera ha explicado el paso a paso para preparar unos riquísimos espaguetis con almejas, un plato “estupendo” que cocina siguiendo algunos trucos que consiguen un sabor más intenso y una consistencia cremosa. El proceso arranca cocinando las almejas en “una sartén con aceite abundante”, a la que incorpora perejil junto con “dos dientes de ajo machacados y dos o tres guindillas”.

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Una vez que el conjunto empieza a chisporrotear, agrega las almejas y las cubre “durante veinte segundos” antes de sumar “un poco de prosecco” para que se abran. Camorani explicó que retiraba las almejas a medida que se abrían y descartaba las que permanecían cerradas: “Las que no se hayan abierto las tiro, apago el fuego, retiro las almejas que no se han abierto, el perejil y el ajo”.

Pero no tiramos las conchas de las almejas, ni mucho menos. Cristina les da un uso muy especial, que transforma por completo la receta. Tras separar y reservar la carne, la cocinera italiana hierve de nuevo las conchas en una cacerola pequeña con agua sin sal durante cinco minutos. Ese líquido, una vez colado, se convierte en la base para cocer los espaguetis. “Es importante cocer los espaguetis en poca agua para que luego queden cremosos gracias al almidón”, asegura, mientras cocina la pasta hasta quedar “muy al dente”.

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Finalmente, en una sartén, Camorani calienta los espaguetis con un cucharón de agua de cocción de las conchas, las almejas reservadas y el perejil picado. Con el fuego ya apagado, incorpora un aceite de oliva de calidad y remueve hasta lograr “que se forme una crema”. El toque final llega con “dos gotitas apenas” de ralladura de limón y dos hojas de albahaca. Listo para disfrutar.

Receta de espaguetis con almejas

Esta receta, firmada por la cocinera Cristina Camorani, combina espaguetis con una salsa de almejas, aceite, ajo, perejil, guindilla y prosecco. La técnica principal consiste en extraer el sabor de las conchas y ligar la pasta con su propio almidón.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

180 g de espaguetis

500 g de almejas frescas

60 ml de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo

1 manojo pequeño de perejil fresco, con tallos y hojas

2 o 3 guindillas

100 ml de prosecco

Agua, la necesaria

Cómo hacer espaguetis con almejas, paso a paso

Lava las almejas bajo el grifo y comprueba que estén cerradas. Desecha las que estén rotas o permanezcan abiertas después de golpearlas suavemente. Pon una sartén amplia al fuego. Añade el aceite de oliva, los tallos y las hojas de perejil, los dientes de ajo machacados y las guindillas. Calienta a fuego medio hasta que el aceite empiece a chisporrotear. Evita que el ajo llegue a dorarse demasiado, porque puede aportar un sabor amargo. Incorpora las almejas y tapa la sartén durante 20 segundos. Añade el prosecco y vuelve a tapar. Cocina hasta que las almejas comiencen a abrirse. Retira las almejas abiertas una a una. No cocines en exceso el marisco, ya que puede quedar duro y gomoso. Desecha las almejas que no se hayan abierto. Apaga el fuego y retira de la sartén el perejil y el ajo. Saca la carne de las almejas de sus conchas. Reserva algunas con su concha para decorar el plato. Pon las conchas vacías en una cacerola pequeña. Cúbrelas con agua, tapa y cuece durante 5 minutos. Cuela el agua de las conchas con un colador fino. Este caldo aportará intensidad a la salsa. Pon el caldo colado en la cacerola donde vayas a cocer la pasta. Añade más agua si es necesario, pero sin llenar demasiado el recipiente. Cuece los espaguetis en poca agua y sin sal. Así conservarán más almidón y ayudarán a crear una salsa cremosa. Cocina la pasta hasta que quede al dente. Reserva un poco del agua de cocción antes de escurrirla. Vuelve a poner la sartén al fuego. Incorpora los espaguetis y añade parte del caldo de las conchas. Remueve la pasta durante 1 o 2 minutos para que el almidón emulsione con el aceite y el jugo de las almejas. Añade la carne de las almejas y mezcla con suavidad. Sirve inmediatamente con las almejas reservadas con concha y unas hojas de perejil.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 650 kcal

Proteínas: 27 g

Hidratos de carbono: 75 g

Grasas: 25 g

Fibra: 4 g

Sodio: variable, según la cantidad de sal natural de las almejas

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir los espaguetis con almejas recién hechos. Si sobra alguna ración, guárdala en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 24 horas. Para recalentarla, utiliza una sartén a fuego suave con unas gotas de agua. Evita recalentarla varias veces, ya que la pasta puede perder textura y las almejas quedar duras.