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La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

“No era una denuncia en favor de ningún derecho que hubiera que preservar, sino contra el derecho a pensar y opinar libremente”, ha asegurado la articulista

Pilar Rahola en el III Foro de Latinoamérica e Israel, en Montevideo
Pilar Rahola en el III Foro de Latinoamérica e Israel, en Montevideo.
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La Fiscalía de Barcelona ha archivado la denuncia contra Pilar Rahola, articulista en Infobae, por incitación al odio y complicidad con el conflicto de Israel en Gaza al concluir que sus intervenciones en defensa de Israel se encuadran en el debate público y no buscaban promover hostilidad hacia los palestinos.

El decreto descarta que Rahola instara o animara a actos discriminatorios o violentos contra la población palestina en conferencias, programas de televisión y artículos de prensa. La denuncia había sido presentada por la Organització Juvenil Socialista de Catalunya, cuyos dos jóvenes denunciantes están encausados por arrojar pintura roja a la comunicadora durante un acto público.

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La fiscal delegada contra los delitos de odio de Barcelona considera que las manifestaciones examinadas no reúnen los requisitos penales para perseguir a la articulista. El Ministerio Público ha dado así carpetazo a la acción legal promovida por la organización juvenil.

“Siempre he confiado en el archivo de esta denuncia porque no tenía ningún fundamento jurídico, sino que respondía a la voluntad de censurar la opinión libre”

Rahola ha sostenido que siempre confió en el archivo del caso y ha atribuido la denuncia a un intento de limitar la libertad de opinión. “No tenía ningún fundamento jurídico [la denuncia ], sino que respondía a la voluntad de censurar la opinión libre, neutralizar la disidencia e imponer el pensamiento único”, ha asegurado Rahola.

“No era una denuncia en favor de ningún derecho que hubiera que preservar, sino contra el derecho a pensar y opinar libremente. La libertad de pensamiento está cada vez más amenazada por corrientes ideológicas poderosas que consiguen imponer relatos únicos sobre cuestiones sensibles, y demonizan y silencian a quienes van contracorriente”, ha continuado.

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La conducta atribuida a Rahola es “de imposible encaje”

La denuncia de la OJS de Catalunya reunía intervenciones de Rahola en actos públicos, espacios televisivos y textos periodísticos. Los denunciantes le atribuían haber negado, banalizado y justificado públicamente la actuación de Israel contra la población palestina. La fiscal rechaza ese planteamiento. En el decreto remarca que resulta “evidente” que la conducta atribuida a Rahola es “de imposible encaje” en un delito de complicidad con un genocidio.

El análisis también descarta que la periodista persiguiera fomentar animadversión contra los palestinos. Para la Fiscalía, las expresiones cuestionadas forman parte de los discursos públicos sobre el conflicto árabe-israelí y carecen de llamadas a acciones discriminatorias o violentas.

Pilar Rahola en el III Foro de Latinoamérica e Israel, en Montevideo

Las declaraciones examinadas se produjeron en el marco de la guerra desencadenada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que, según recoge el decreto, precedieron a la invasión de Gaza por Israel.

Los precedentes sobre acusaciones de odio en el debate sobre Gaza

La fiscal ha recordado dos decisiones judiciales anteriores sobre querellas interpuestas por Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM. La entidad había acusado de antisemitismo a la exministra Ione Belarra y a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Los jueces frenaron ambas acciones al entender que las acusaciones de “apartheid” contra Israel formuladas por las dos políticas no incitaban al odio contra la comunidad judía. La Fiscalía aplica ahora el mismo criterio en sentido inverso a las manifestaciones de Rahola.

El archivo sitúa fuera de la vía penal las opiniones de figuras públicas sobre la guerra en Gaza, tanto las favorables a Israel como las favorables a Palestina, siempre que no constituyan una incitación a la discriminación o a la violencia.

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