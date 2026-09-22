Hasta 900.000 euros de multa por incumplir las normas de vivienda en Cataluña: crece “el miedo” entre los caseros

Dos jóvenes miran la fachada de un edificio con una vivienda en alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las sanciones previstas por la normativa de vivienda en Cataluña, que pueden llegar a 900.000 euros en los casos más graves, han incorporado un nuevo factor a las decisiones de propietarios e inversores: el temor a que un error administrativo o contractual derive en una multa, sostiene el personal shopper inmobiliario Iñaki Unsain.

Las multas oscilan entre 3.000 y 900.000 euros, dependiendo de la gravedad la infracción, y la Generalitat ya ha comenzado a materializar el control con sanciones y cientos de expedientes en tramitación. A 1 de julio de 2026, la Generalitat mantenía 654 expedientes en tramitación y había impuesto tres sanciones de 30.000 euros a grandes tenedores, además de cerrar otras resoluciones.

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El 79% de esos procedimientos abiertos estaba relacionado con posibles vulneraciones de los topes al precio del alquiler. Para Unsain, este contexto ha cambiado las preguntas de quienes analizan la compra de una vivienda para obtener rentas o conservarla como activo. “Estamos viendo a inversores mucho más preocupados por hacer las cosas bien. Antes preguntaban principalmente por rentabilidad, zona o potencial de revalorización. Ahora una de sus primeras preocupaciones es saber qué pueden hacer, qué obligaciones tendrán y cómo evitar una sanción”, explica Unsain.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Las infracciones marcan las multas

El marco regulatorio catalán contempla multas de hasta 90.000 euros para las infracciones graves, y las muy graves se sitúan en una horquilla de entre 90.001 y 900.000 euros. La regulación también avanza con el Registro de Grandes Tenedores de Vivienda, que añade deberes de información para determinados propietarios.

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La existencia de esas sanciones no implica que todos los propietarios estén sujetos a los mismos controles ni obligaciones. La condición de gran tenedor, la localización de una vivienda en una zona declarada tensionada y el tipo de operación pueden modificar los requisitos que deben cumplir quienes ofrecen un inmueble en alquiler. Entre ellos figuran datos sobre la renta y la condición del propietario que deben incluirse en las ofertas y contratos en determinadas áreas.

La omisión de esa información puede constituir una infracción grave, según los criterios recogidos en la regulación. Esta sucesión de requisitos ha aumentado la percepción de riesgo entre los pequeños inversores, de acuerdo con Unsain, quien afirma que el interés por el mercado inmobiliario persiste pese al entorno normativo.

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“El pequeño inversor sigue relativamente tranquilo porque, si compra bien, se asesora y cumple la normativa, la vivienda continúa siendo una alternativa de inversión. Pero sí le han metido miedo. Cuando alguien escucha constantemente que existen multas de 90.000 o incluso de 900.000 euros, es normal que se pregunte si merece la pena asumir el riesgo, aunque esté dispuesto a cumplir todas las reglas”, apunta Unsain.

Desde el pequeño propietario a los grandes tenedores

El personal shopper inmobiliario plantea distinguir entre quienes compran una vivienda con sus ahorros y los operadores que controlan grandes carteras. Considera que el incremento del control administrativo no debería traducirse en una criminalización del pequeño propietario o del ahorrador que compra una vivienda como inversión.

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En su opinión, el pequeño inversor continúa interesado en el inmobiliario y no ha desaparecido del mercado, pero la sucesión de nuevas obligaciones y el protagonismo de sanciones, que pueden alcanzar cantidades muy elevadas, están introduciendo una percepción de riesgo regulatorio que antes tenía mucho menos peso en las decisiones de compra.

“Que se inspeccione, por supuesto. Y que se multe a quien incumpla deliberadamente. Pero el foco debería ponerse especialmente en los grandes fondos y operadores cuando existan prácticas irregulares, no generar una sensación de amenaza permanente sobre el pequeño inversor. Necesitamos reglas claras, estabilidad y seguridad jurídica para quien quiere comprar y actuar correctamente”, sostiene Iñaki Unsain.

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