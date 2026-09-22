El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

La Seguridad Social ha advertido sobre una campaña de fraude que se propaga a través de mensajes de texto y busca engañar a trabajadores autónomos y beneficiarios de prestaciones. (Canva)

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La Seguridad Social ha advertido sobre una campaña de fraude que se propaga a través de mensajes de texto y busca engañar a trabajadores autónomos y beneficiarios de prestaciones. La técnica, conocida como smishing, consiste en el envío de SMS que imitan comunicaciones oficiales para inducir a las víctimas a entregar sus datos bancarios.

Este tipo de estafas constituye una variante del phishing, pero en lugar de recurrir al correo electrónico, se apoya en mensajes de texto que llegan directamente al teléfono móvil de los ciudadanos. Y es que los SMS suelen generar mayor sensación de urgencia y credibilidad que un email, lo que facilita que las víctimas actúen sin verificar la procedencia real del mensaje.

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Los mensajes fraudulentos alertan sobre una supuesta deuda pendiente o una actualización de datos necesaria, casi siempre vinculada a una diferencia inexistente en las cotizaciones. En algunos casos, los textos llegan a mencionar pagos relacionados con el IRPF, un trámite que no gestiona la Seguridad Social, lo que constituye una señal de alarma para detectar el engaño.

Un cobro que nunca existió

Existe además una segunda variante del fraude, dirigida a quienes reciben alguna prestación del organismo. En estos casos, el SMS informa al destinatario de que existen cantidades pendientes de cobro a su favor, con el objetivo de despertar interés y motivar un clic inmediato en el enlace incluido.

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El phishing, smishing y la suplantación de identidad buscan engañar al usuario sin tener que vulnerar los sistemas de una entidad. Foto: Splashtop

Al pulsar sobre ese enlace, la víctima es redirigida a un sitio web que reproduce con detalle el diseño de los portales oficiales del organismo. Estas páginas incluyen mensajes diseñados para reforzar la apariencia de legitimidad y reducir cualquier sospecha antes de llegar al paso final del engaño.

La trampa culmina en una falsa pasarela de pago donde se solicitan los datos bancarios de la víctima. El pretexto varía según el caso. En ocasiones se pide para saldar la supuesta deuda, y en otras, para completar el ingreso del dinero que el mensaje asegura que el ciudadano tiene pendiente de cobro.

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Dominios que imitan los canales oficiales

Los enlaces enviados por SMS conducen a direcciones web que intentan parecer legítimas mediante pequeñas variaciones ortográficas del nombre del organismo. Entre los dominios detectados figuran poratlesgsoical-gob.top, portalseiq.eu.cc, portal-seg-social.help, portal.seg-socioal.cfd, portaliseg-socialgobs.clik y portalesgsecili.click.

Este patrón de nombres, muy próximos a los oficiales pero con errores deliberados, busca pasar desapercibido ante una lectura rápida en la pantalla del móvil. La campaña se dirige principalmente a autónomos y a beneficiarios de prestaciones que gestionan sus trámites por internet, un colectivo habituado a recibir notificaciones digitales del organismo y, por tanto, más susceptible de bajar la guardia.

Con la llegada de las rebajas de enero, aumentan las reclamaciones por fraude al consumidor.

Cómo reconocer el fraude y qué hacer si ya se cayó en él

La Seguridad Social recuerda que nunca solicita pagos ni actualizaciones de datos personales a través de enlaces enviados por SMS o correo electrónico. Por ello, recomendó a los ciudadanos evitar realizar cualquier trámite a partir de un vínculo recibido por estos canales.

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Entre las señales que permiten identificar un mensaje fraudulento se encuentran las faltas de ortografía, una redacción con errores o palabras en otros idiomas, y la presión para actuar con rapidez. También resulta clave revisar el dominio desde el que se envía el enlace, ya que nunca coincide con los canales oficiales del organismo.

Para gestionar cualquier trámite con seguridad, el organismo recomienda acceder de forma directa a sus plataformas oficiales: Importass, para gestiones ante la Tesorería General de la Seguridad Social; la Sede Electrónica de la Seguridad Social; el portal Tu Seguridad Social (TUSS); o la web de prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Desde estos canales, cualquier ciudadano puede verificar si existe realmente algún trámite o deuda pendiente.

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En caso de haber facilitado ya datos bancarios o realizado algún pago a raíz de uno de estos mensajes, la recomendación es contactar de inmediato con la entidad bancaria correspondiente y presentar la denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.