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Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 23 de septiembre: don Hernando amenaza con destruir a Alejo y un nuevo lacayo llega a la Casa Pequeña

El capítulo 492 de la serie llega para poner en jaque toda la trama de la ficción más exitosa de TVE

Don Hernando cree que hay que retirar a Victoria de la partida en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Don Hernando en 'Valle Salvaje' (RTVE)
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La tensión en Valle Salvaje ha alcanzado un punto de no retorno en sus últimas entregas. La serie diaria continúa atrapando a la audiencia con un entramado de traiciones, secretos de cuna y pasiones desmedidas que han puesto en jaque la estabilidad tanto en las dependencias de Palacio como en la Casa Pequeña.

Los acontecimientos recientes han dejado las relaciones de los protagonistas al borde del colapso. La controversia estalló tras el polémico episodio entre Alejo y Manuela, cuando la hija del marqués afirmó que el beso entre ambos fue plenamente correspondido. A pesar de los desesperados intentos de Alejo por convencer a Luisa de su inocencia y demostrarle que fue Manuela quien tomó la iniciativa, la decepción y las dudas se han instalado en la pareja, dejando al menor de los Gálvez de Aguirre en una posición sumamente vulnerable.

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A este conflicto se suma el clima de incertidumbre que se respira en la finca. Por un lado, la misteriosa desaparición de Victoria mantiene a Mercedes en un estado de angustia constante mientras moviliza a todos para dar con su paradero. Por otro lado, las maniobras en la sombra, como la trampa con el vestido de Adriana tendida a Rosalía para empujarla a abandonar el palacio, han dejado al descubierto las intrigas dirigidas por José Luis y don Hernando, anticipando un choque inevitable.

Qué pasa este miércoles en Valle Salvaje

El capítulo 492, que se emite este miércoles 23 de septiembre, llega marcado por el estallido de varios frentes decisivos. La firme postura de Alejo de rechazar un matrimonio forzado desatará la furia de don Hernando, dispuesto a utilizar todo su poder para doblegar al joven.

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Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Al mismo tiempo, la sutil complicidad entre Rosalía y Rafael continuará estrechándose tras superar las pasadas manipulaciones, mientras que la reaparición de Genaro en la Casa Pequeña obligará a Bárbara a urdir una arriesgada estratagema para ocultar su verdadera identidad.

La amenaza de don Hernando a Alejo

Alejo se mantiene inflexible en su decisión de no pasar por el aro. El joven insiste en que el incidente con Manuela no sucedió como ella ha relatado y se niega categóricamente a asumir una responsabilidad injusta que lo ate a un enlace no deseado. Sin embargo, don Hernando pierde por completo la paciencia al ver amenazado el honor de su hija y acorrala al menor de los Gálvez de Aguirre con una advertencia sin ambigüedades: si no cumple con Manuela, volcará todos sus recursos hasta destruirlo por completo.

Don Hernando y José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Don Hernando y José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE)

En paralelo a este enfrentamiento, la química entre Rosalía y Rafael no deja de consolidarse. Tras aclararse la trampa montada con el vestido de Adriana, la joven empieza a mirar al duque con otros ojos, dando paso a una sutil y creciente intimidad que no pasa desapercibida para su entorno y que promete alterar el equilibrio de lealtades en la finca.

Un nuevo lacayo se instala en la Casa Pequeña

La gran sorpresa del episodio la protagoniza Genaro, quien reaparece de forma imprevista solicitando ayuda desesperada a Bárbara. Para poder darle refugio sin despertar las sospechas del resto de habitantes de Valle Salvaje, Bárbara le impone una condición indispensable: no podrá permanecer allí con sus privilegios de noble, sino oculto bajo la apariencia de un humilde lacayo. Tras pactar el engaño, la propiedad suma un nuevo sirviente que oculta oscuras intenciones y cuya llegada plantea si su destino terminará repitiendo los pasos que en su día marcó Leonardo.

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