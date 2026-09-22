Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

El espigón del Tarajal (REUTERS/Jon Nazc

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El Ministerio del Interior ha iniciado este martes los trámites para prolongar el espigón de El Tarajal en Ceuta y sustituir la barrera flotante provisional por un sistema permanente de balizamiento, una intervención con la que pretende reforzar la condición fronteriza de esta construcción con Marruecos.

El proyecto prevé ampliar el espigón 15 metros mediante tres tramos y añadir después otros 100 metros con un dique vertical, por un coste conjunto de 7 millones de euros. El nuevo balizamiento incorporará una red sumergida de alta resistencia, presupuestada en dos millones de euros.

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El portavoz del Gobierno de Ceuta Alejandro Ramírez ha denunciado, antes de conocerse el anuncio, que el actual sistema de boyas había quedado parcialmente sumergido. La incidencia se repite desde su instalación y que este martes era visible en vísperas de una convocatoria difundida en redes sociales para entrar masivamente en la ciudad el miércoles 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones en Marruecos.

Interior solicitará informes favorables a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a otros organismos estatales antes de ejecutar la obra. El departamento ha vinculado la actuación al refuerzo de la frontera marítima que separa la playa de El Tarajal del territorio marroquí.

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Cómo será la ampliación del espigón

La primera fase consistirá en una prolongación mar adentro dividida en tres tramos modulados, cimentados mediante pilotes. El diseño incluye un cerramiento superior de malla antitrepa con peines curvos invertidos, de acuerdo con los detalles recogidos por Europa Press.

La segunda fase se ejecutará mediante un dique vertical. La actuación completa tendrá como objetivo extender sobre el mar la infraestructura que delimita el paso fronterizo en esta zona de Ceuta.

Barrera flotante de contención, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)

El sistema que reemplazará a la barrera instalada en agosto desplegará una red de contención suspendida hasta el fondo marino para impedir los cruces por debajo de la superficie. El balizamiento tendrá carácter permanente, frente a la solución provisional aplicada durante el verano.

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La crisis migratoria de julio

La actuación se enmarca en la crisis registrada en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, cuando al menos 72.000 personas llegaron a la ciudad en un lapso de 24 horas. La entrada irregular por el perímetro de El Tarajal abrió una crisis migratoria y política, ante la presión sobre los servicios de acogida y el dispositivo de seguridad desplegado en la frontera.

Después de aquellos hechos, las autoridades instalaron una barrera flotante provisional en el mar para dificultar los cruces a nado. El Ejecutivo atribuyó las convocatorias para acceder a Ceuta a mensajes difundidos en redes sociales tras una sentencia del Tribunal Supremo que impedía el retorno a Marruecos de los migrantes que alcanzaran la ciudad por vía marítima.

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 6.791 los migrantes que han vuelto voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva de julio a Ceuta, en 318 los que han sido expulsados y en 2.321 los menores no acompañados que han sido filiados. -. (Fuente: La Moncloa)

Los trámites para ampliar el espigón y sustituir el sistema temporal por un balizamiento permanente han comenzado 55 días después de aquella llegada masiva. La nueva infraestructura busca reforzar el control sobre el paso marítimo que separa la playa de El Tarajal del territorio marroquí.