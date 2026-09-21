España

Cómo hacer espaguetis cremosos con almejas: una receta elegante y fácil de preparar en media hora

Esta pasta no requieren demasiados ingredientes y es la opción ideal tanto para una comida especial

Plato hondo de cerámica con espaguetis en salsa blanca, almejas en su concha y perejil picado.
Un plato hondo de cerámica contiene espaguetis en salsa cremosa acompañados de almejas abiertas y perejil picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los espaguetis cremosos con almejas son una receta perfecta para disfrutar de todo el sabor del mar en un plato sencillo y reconfortante. La combinación de la pasta al dente con las almejas y una salsa suave y cremosa crea un equilibrio perfecto y delicioso. Además, tiene un toque elegante que convierte esta receta en una opción ideal tanto para una comida especial como para cualquier día en el que se quiera preparar algo diferente.

Estos espaguetis son muy fáciles de preparar y no requieren demasiados ingredientes. En pocos pasos, tendrás un plato cremoso, aromático y lleno de matices.

PUBLICIDAD

Receta de espaguetis cremosos con almejas

Este plato combina pasta larga con almejas frescas en una salsa ligera de ajo, vino blanco y perejil. La técnica clave no lleva nata: la cremosidad nace de mezclar el agua de cocción de la pasta con el jugo de las almejas, que gracias al almidón liga y crea una textura sedosa sin necesidad de lácteos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos aproximados (más tiempo de reposo de las almejas).
  • Preparación: 15 minutos, más 30 minutos de remojo para las almejas.
  • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 400 gramos de espaguetis
  • 1 kilo de almejas frescas
  • 2 dientes de ajo
  • 1 guindilla o cayena (al gusto)
  • 100 mililitros de vino blanco seco
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 manojo de perejil fresco picado
  • Sal
  • Pimienta negra recién molida
  • Zumo de medio limón (opcional)

Cómo hacer espaguetis cremosos con almejas, paso a paso

  • Coloca las almejas en un bol con agua fría y 2 cucharadas de sal por litro.
  • Déjalas en remojo durante 30 minutos. Así sueltan la arena que puedan contener.
  • Transcurrido el tiempo, cuélalas y enjuágalas bajo el chorro de agua fría.
  • Pon a hervir abundante agua con sal en una olla grande.
  • Cuece los espaguetis dos minutos menos del tiempo que indique el paquete. Deben quedar bien al dente, porque terminarán de cocinarse en la sartén.
  • Reserva un vaso del agua de cocción antes de escurrir la pasta. Este truco es esencial para lograr la textura cremosa final.
  • En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio.
  • Añade los dientes de ajo laminados y la guindilla. Sofríe sin que el ajo se queme.
  • Incorpora las almejas limpias y sube el fuego. Tapa la sartén.
  • Añade el vino blanco y deja que se evapore el alcohol mientras las almejas se abren, entre 3 y 5 minutos.
  • Retira las almejas que no se hayan abierto, suelen estar malas.
  • Cuela el líquido que han soltado las almejas y resérvalo. Este caldo aporta todo el sabor a mar de la receta.
  • Devuelve el líquido colado a la sartén junto con el agua de cocción de la pasta.
  • Añade los espaguetis directamente desde la olla, sin escurrirlos por completo.
  • Sube el fuego y remueve con energía. Este movimiento constante liga la salsa y crea la cremosidad característica.
  • Cuando la salsa espese ligeramente, incorpora de nuevo las almejas para que se calienten.
  • Añade el perejil picado y unas gotas de zumo de limón si lo deseas.
  • Sirve de inmediato, bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 420 kcal aproximadas
  • Proteínas: 18 gramos
  • Carbohidratos: 58 gramos
  • Grasas: 12 gramos
  • Sodio: 680 miligramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este plato se disfruta mejor recién hecho, ya que la pasta pierde textura con el paso de las horas. Si sobra, guárdalo en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 24 horas. Al recalentar, añade un chorrito de agua o caldo para recuperar la cremosidad.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

PastaEspaguetisRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo serán los comercios asequibles de Barcelona: gestionados por entidades sociales y con formación laboral incluida

El alcalde de la ciudad catalana, Jaume Collboni, presentó el proyecto en Nueva York durante una reunión con su homólogo neoyorquino, Zohran Mamdani

Cómo serán los comercios asequibles de Barcelona: gestionados por entidades sociales y con formación laboral incluida

Alejandro Lox, experto en aviación: “Si tienes miedo a volar, confía en los pilotos. Cada seis meses nos sometemos a examen”

Los profesionales de este sector realizan pruebas periódicas para evaluar y repasar pruebas teóricas y prácticas que les permiten manejar un avión

Alejandro Lox, experto en aviación: “Si tienes miedo a volar, confía en los pilotos. Cada seis meses nos sometemos a examen”

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la presentadora Adriana Abenia y el cantante Daniel Diges a los actores Daniel Grao y Vanesa Romero

Los cuatro invitados estarán en el programa hasta el próximo miércoles 23 de septiembre

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la presentadora Adriana Abenia y el cantante Daniel Diges a los actores Daniel Grao y Vanesa Romero

José Abellán, cardiólogo: “El consumo de esteroides anabólicos es de las peores cosas que le puedes hacer a tu salud”

El especialista explica cómo estas sustancias afectan al organismo y los riesgos asociados a su consumo

José Abellán, cardiólogo: “El consumo de esteroides anabólicos es de las peores cosas que le puedes hacer a tu salud”

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

UPTA calcula que un millón de profesionales y pequeños negocios están especialmente expuestos al encarecimiento de la energía

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Cómo serán los comercios asequibles de Barcelona: gestionados por entidades sociales y con formación laboral incluida

Cómo serán los comercios asequibles de Barcelona: gestionados por entidades sociales y con formación laboral incluida

Los autónomos pagan un sobrecoste de hasta 148 € al mes por la subida de la gasolina y la luz: “El Gobierno debe actuar ya”

Gonzalo Bernardos, economista: “El que vive de alquiler que se replantee ya comprar vivienda”

España aumenta su atractivo para la inversión extranjera: se dispara un 31% y la de EE UU aumenta un 84%, pese a Trump

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

DEPORTES

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es  sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es  sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”