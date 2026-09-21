Cómo hacer espaguetis cremosos con almejas: una receta elegante y fácil de preparar en media hora

Un plato hondo de cerámica contiene espaguetis en salsa cremosa acompañados de almejas abiertas y perejil picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los espaguetis cremosos con almejas son una receta perfecta para disfrutar de todo el sabor del mar en un plato sencillo y reconfortante. La combinación de la pasta al dente con las almejas y una salsa suave y cremosa crea un equilibrio perfecto y delicioso. Además, tiene un toque elegante que convierte esta receta en una opción ideal tanto para una comida especial como para cualquier día en el que se quiera preparar algo diferente.

Estos espaguetis son muy fáciles de preparar y no requieren demasiados ingredientes. En pocos pasos, tendrás un plato cremoso, aromático y lleno de matices.

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Receta de espaguetis cremosos con almejas

Este plato combina pasta larga con almejas frescas en una salsa ligera de ajo, vino blanco y perejil. La técnica clave no lleva nata: la cremosidad nace de mezclar el agua de cocción de la pasta con el jugo de las almejas, que gracias al almidón liga y crea una textura sedosa sin necesidad de lácteos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos aproximados (más tiempo de reposo de las almejas).

Preparación: 15 minutos, más 30 minutos de remojo para las almejas.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

400 gramos de espaguetis

1 kilo de almejas frescas

2 dientes de ajo

1 guindilla o cayena (al gusto)

100 mililitros de vino blanco seco

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 manojo de perejil fresco picado

Sal

Pimienta negra recién molida

Zumo de medio limón (opcional)

Cómo hacer espaguetis cremosos con almejas, paso a paso

Coloca las almejas en un bol con agua fría y 2 cucharadas de sal por litro.

Déjalas en remojo durante 30 minutos. Así sueltan la arena que puedan contener.

Transcurrido el tiempo, cuélalas y enjuágalas bajo el chorro de agua fría.

Pon a hervir abundante agua con sal en una olla grande.

Cuece los espaguetis dos minutos menos del tiempo que indique el paquete. Deben quedar bien al dente, porque terminarán de cocinarse en la sartén.

Reserva un vaso del agua de cocción antes de escurrir la pasta. Este truco es esencial para lograr la textura cremosa final.

En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio.

Añade los dientes de ajo laminados y la guindilla. Sofríe sin que el ajo se queme.

Incorpora las almejas limpias y sube el fuego. Tapa la sartén.

Añade el vino blanco y deja que se evapore el alcohol mientras las almejas se abren, entre 3 y 5 minutos.

Retira las almejas que no se hayan abierto, suelen estar malas.

Cuela el líquido que han soltado las almejas y resérvalo. Este caldo aporta todo el sabor a mar de la receta.

Devuelve el líquido colado a la sartén junto con el agua de cocción de la pasta.

Añade los espaguetis directamente desde la olla, sin escurrirlos por completo.

Sube el fuego y remueve con energía. Este movimiento constante liga la salsa y crea la cremosidad característica.

Cuando la salsa espese ligeramente, incorpora de nuevo las almejas para que se calienten.

Añade el perejil picado y unas gotas de zumo de limón si lo deseas.

Sirve de inmediato, bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal aproximadas

Proteínas: 18 gramos

Carbohidratos: 58 gramos

Grasas: 12 gramos

Sodio: 680 miligramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este plato se disfruta mejor recién hecho, ya que la pasta pierde textura con el paso de las horas. Si sobra, guárdalo en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 24 horas. Al recalentar, añade un chorrito de agua o caldo para recuperar la cremosidad.

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