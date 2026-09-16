Receta de pasta con salsa de tomate y mejillones, una delicia con sabor marinero para disfrutar cualquier día de la semana

Receta de pasta con mejillones, un clásico de la cocina italiana (Magnific)

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La pasta es uno de los platos más socorridos cuando queremos algo rápido y rico. Pero salir de los clásicos, como la salsa de tomate, la boloñesa o el pesto, no siempre es tan sencillo. Hoy preparamos una pasta con mejillones que dará vida a nuestro recetario semanal. Una receta de inspiración italiana que rinde homenaje al mar, perfecta para quienes disfrutan de platos de sabor intenso, fresco y con un toque mediterráneo inconfundible. Un plato sencillo, económico y perfecto para esos días en los que nos apetece comer algo rico, pero andamos escasos de ideas.

La preparación de esta riquísima pasta se apoya por completo en los mejillones frescos. En primer lugar, los mejillones se abren con una cocción rápida en vino blanco, para aprovechar así su caldo; después se incorporan a una salsa de tomate, cebolla y ajo que completa la receta. Pero también es posible preparar esta pasta con una lata de mejillones al natural. Para ello, mantendremos el sofrito y la salsa de tomate, pero añadiremos los mejillones en lata al final para que no queden duros ni pierdan sabor.

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Receta de pasta con salsa de mejillones

La pasta con salsa de mejillones combina espaguetis al dente con una salsa ligera de tomate, vino blanco y caldo de cocción de los moluscos. La técnica principal consiste en abrir los mejillones al vapor y reducir después su jugo para concentrar el sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos. Preparación: 15 minutos. Cocción: 25 minutos.



Ingredientes

320 g de espaguetis o tallarines

1 kg de mejillones frescos

1 cebolla pequeña

3 dientes de ajo

400 g de tomate triturado

100 ml de vino blanco

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 guindilla pequeña, opcional

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto

Cómo hacer pasta con salsa de mejillones, paso a paso

Limpia los mejillones bajo el chorro de agua fría. Retira las barbas y raspa las conchas. Ponlos en una cazuela con el vino blanco. Tapa y cocina a fuego medio durante 4 o 5 minutos, hasta que se abran. Retira los mejillones. Cuela el caldo con un colador fino y reserva 150 ml. Elimina las conchas que estén cerradas. Separa la carne de los mejillones de sus conchas. Reserva algunos enteros para decorar. Calienta el aceite en una sartén amplia. Añade la cebolla picada y sofríe durante 5 minutos. Incorpora el ajo picado y la guindilla. Cocina durante 1 minuto sin dejar que el ajo se queme. Añade el tomate triturado. Cocina la salsa durante 10 minutos a fuego medio. Vierte el caldo reservado de los mejillones. Deja que la salsa reduzca a fuego suave durante 5 minutos. Cuece la pasta en abundante agua con sal. Déjala al dente, según el tiempo indicado por el fabricante. Escurre la pasta, pero reserva medio vaso de su agua de cocción. Añade la pasta a la sartén. Mezcla con cuidado para que la salsa cubra bien cada espagueti. Incorpora los mejillones y un poco del agua de cocción si la salsa queda demasiado espesa. Cocina todo junto durante 2 minutos. Ajusta de sal y pimienta. Sirve con perejil fresco y los mejillones enteros reservados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 520 kcal.

Proteínas: 27 g.

Hidratos de carbono: 76 g.

Grasas: 12 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: 850 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pasta se disfruta mejor recién hecha. Si sobra, guárdala en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días. Calienta las raciones en una sartén con 1 o 2 cucharadas de agua. Evita recalentarla varias veces. Los mejillones cocinados no deben permanecer a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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