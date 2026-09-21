Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Un protésico dental ultima una dentadura. (Magnific)

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Una residencia de mayores ha tenido que abonar 480 euros a la hija de una anciana después de que desapareciera la dentadura postiza de la residente y el centro no ofreciera inicialmente ninguna solución. Facua Castilla-La Mancha ha conseguido que la afectada recupere el dinero que tuvo que desembolsar para que su madre pudiera disponer de una nueva prótesis.

Isabel S.M., vecina de Guadalajara, recibió el 9 de noviembre de 2025 una llamada de la residencia de mayores Juan Pablo II de Alovera, donde vive su madre. Desde el centro, gestionado por Cáritas, le preguntaron si durante las horas de visita había cogido la dentadura postiza o la había guardado en algún lugar.

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La residencia le comunicó que la prótesis de su madre se había extraviado y que no conseguían localizarla. A Isabel le sorprendió lo ocurrido, especialmente porque su madre tiene reconocido un grado III de dependencia, considerado de gran dependencia.

La parte de abajo no aparece

El 11 de noviembre, después de más de una hora buscando por distintos rincones de la habitación, Isabel encontró la parte superior de la dentadura. Estaba sin su funda, debajo del escritorio y en una esquina donde apenas podía verse.

Según relató la afectada, se trataba de un lugar recóndito y de difícil acceso, por lo que consideró improbable que su madre hubiese podido dejar allí la prótesis.

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Isabel trasladó entonces su malestar a la directora del centro y presentó una reclamación por escrito. En ella advertía de que, si en un plazo de 15 días no aparecía la parte inferior de la dentadura, acudiría al dentista para que le hicieran una nueva y reclamaría posteriormente el importe a la residencia.

Un profesional dental ajusta una dentadura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La residencia “investigó”, pero logró encontrar las dos partes de la prótesis

Desde la residencia de mayores Juan Pablo II de Alovera aseguraron que continuarían “con el proceso de investigación para saber lo que ha pasado con la dentadura de su madre”. Sin embargo, pasaron las semanas y la familia no volvió a recibir información sobre el resultado de las pesquisas.

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Ante la falta de una solución, Isabel llevó a su madre al dentista para que le confeccionaran una nueva prótesis. La factura que posteriormente reclamó al centro ascendía a 480 euros: 380 euros correspondientes al tratamiento odontológico y otros 100 euros por el desplazamiento de ida y vuelta en taxi.

La reclamación no obtuvo respuesta por parte de la residencia. La afectada no consiguió recuperar el dinero que había tenido que pagar ni recibió explicaciones sobre lo ocurrido con la dentadura de su madre.

Facua reclama los 480 euros

Isabel, que es socia de FACUA Castilla-La Mancha desde 2023, decidió acudir a la asociación de consumidores para defender sus derechos. El equipo jurídico de la asociación de consumidores elaboró un escrito de reclamación dirigido a la residencia en el que solicitaba una indemnización de 480 euros por los perjuicios ocasionados.

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Tras recibir la reclamación de la asociación, la residencia Juan Pablo II de Alovera cambió de posición y comunicó a la afectada que asumiría el coste de la nueva dentadura y del desplazamiento en taxi hasta la clínica odontológica.

Isabel ya ha recibido los 480 euros en su cuenta bancaria, con lo que se da por resuelto el conflicto después de varios meses desde que la residencia comunicó a la familia la desaparición de la prótesis.