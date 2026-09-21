España

Una residencia pierde la dentadura de una anciana y, tras “un proceso de investigación” fallido, paga 480 € por una nueva

Facua Castilla-La Mancha logra que un centro de mayores indemnice a la hija de una residente después de que la prótesis desapareciera y la familia tuviera que asumir el coste de sustituirla

Preparación de una dentadura postiza (Magnific)
Un protésico dental ultima una dentadura. (Magnific)
Guardar

Una residencia de mayores ha tenido que abonar 480 euros a la hija de una anciana después de que desapareciera la dentadura postiza de la residente y el centro no ofreciera inicialmente ninguna solución. Facua Castilla-La Mancha ha conseguido que la afectada recupere el dinero que tuvo que desembolsar para que su madre pudiera disponer de una nueva prótesis.

Isabel S.M., vecina de Guadalajara, recibió el 9 de noviembre de 2025 una llamada de la residencia de mayores Juan Pablo II de Alovera, donde vive su madre. Desde el centro, gestionado por Cáritas, le preguntaron si durante las horas de visita había cogido la dentadura postiza o la había guardado en algún lugar.

PUBLICIDAD

La residencia le comunicó que la prótesis de su madre se había extraviado y que no conseguían localizarla. A Isabel le sorprendió lo ocurrido, especialmente porque su madre tiene reconocido un grado III de dependencia, considerado de gran dependencia.

La parte de abajo no aparece

El 11 de noviembre, después de más de una hora buscando por distintos rincones de la habitación, Isabel encontró la parte superior de la dentadura. Estaba sin su funda, debajo del escritorio y en una esquina donde apenas podía verse.

Según relató la afectada, se trataba de un lugar recóndito y de difícil acceso, por lo que consideró improbable que su madre hubiese podido dejar allí la prótesis.

PUBLICIDAD

Isabel trasladó entonces su malestar a la directora del centro y presentó una reclamación por escrito. En ella advertía de que, si en un plazo de 15 días no aparecía la parte inferior de la dentadura, acudiría al dentista para que le hicieran una nueva y reclamaría posteriormente el importe a la residencia.

Manos con guantes sujetan una prótesis dental removible y un modelo de mandíbula; al fondo, un profesional con mascarilla y un paciente en una silla dental.
Un profesional dental ajusta una dentadura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La residencia “investigó”, pero logró encontrar las dos partes de la prótesis

Desde la residencia de mayores Juan Pablo II de Alovera aseguraron que continuarían “con el proceso de investigación para saber lo que ha pasado con la dentadura de su madre”. Sin embargo, pasaron las semanas y la familia no volvió a recibir información sobre el resultado de las pesquisas.

Ante la falta de una solución, Isabel llevó a su madre al dentista para que le confeccionaran una nueva prótesis. La factura que posteriormente reclamó al centro ascendía a 480 euros: 380 euros correspondientes al tratamiento odontológico y otros 100 euros por el desplazamiento de ida y vuelta en taxi.

La reclamación no obtuvo respuesta por parte de la residencia. La afectada no consiguió recuperar el dinero que había tenido que pagar ni recibió explicaciones sobre lo ocurrido con la dentadura de su madre.

Facua reclama los 480 euros

Isabel, que es socia de FACUA Castilla-La Mancha desde 2023, decidió acudir a la asociación de consumidores para defender sus derechos. El equipo jurídico de la asociación de consumidores elaboró un escrito de reclamación dirigido a la residencia en el que solicitaba una indemnización de 480 euros por los perjuicios ocasionados.

Tras recibir la reclamación de la asociación, la residencia Juan Pablo II de Alovera cambió de posición y comunicó a la afectada que asumiría el coste de la nueva dentadura y del desplazamiento en taxi hasta la clínica odontológica.

Isabel ya ha recibido los 480 euros en su cuenta bancaria, con lo que se da por resuelto el conflicto después de varios meses desde que la residencia comunicó a la familia la desaparición de la prótesis.

Temas Relacionados

Salud bucodentalDientesConsumoEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre que buscaba metales con su detector descubre el mayor tesoro vikingo perdido: 4,5 kilos de monedas enterrados a medio metro de profundidad

Las monedas pueden ayudar a conocer cómo funcionaban “conexiones comerciales y culturales de la Edad del Hierro tardía” en el mar Báltico

Un hombre que buscaba metales con su detector descubre el mayor tesoro vikingo perdido: 4,5 kilos de monedas enterrados a medio metro de profundidad

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Se trata de un pago a mes vencido, lo que significa que la pensión de septiembre se abona oficialmente en los primeros días de octubre, pero la mayoría de los bancos adelantan el pago a sus clientes

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Si buscas razones para hacer algo, no lo hagas. Y si buscas razones para no hacerlo, hazlo”

El especialista explica cómo identificar las señales que aparecen al enfrentarnos a una decisión y qué papel juega la intuición en esos momentos

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Si buscas razones para hacer algo, no lo hagas. Y si buscas razones para no hacerlo, hazlo”

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

Las patronales reclaman rebajas del IVA para gasóleo, fertilizantes y otros insumos ante el aumento de los costes energéticos y de producción

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre: Bianca le hará una inesperada propuesta a Fina y Tasio recibirá una carta de Carmen

Gabriel incomodará a Valentina por su ascenso en el próximo capítulo de la ficción diaria de Antena 3

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre: Bianca le hará una inesperada propuesta a Fina y Tasio recibirá una carta de Carmen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

DEPORTES

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luis de la Fuente renueva hasta 2032 como seleccionador español y podría convertirse en el segundo entrenador que más ha estado en el cargo

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”