Qué le espera ahora a Begoña Gómez tras el cierre de la instrucción del juez Peinado: estos son los pasos que quedan y las fechas que se manejan para el inicio del juicio

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez (Europa Press)

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El juez Juan Carlos Peinado ha abierto este lunes juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, después de casi dos años y medio de investigación. La decisión coloca a la esposa de Pedro Sánchez a las puertas de un juicio con jurado por los delitos que la Audiencia Provincial de Madrid dejó vivos en la causa: presunto tráfico de influencias y malversación en el caso de Gómez y malversación en el de Álvarez. Ahora empieza una nueva carrera contra el calendario: la causa tendrá que llegar a la Audiencia Provincial, superar los trámites previos y encontrar un hueco en la agenda del tribunal que finalmente la juzgue.

El auto del juez Peinado no fija todavía la fecha del juicio y tampoco existe un plazo legal que obligue a la Audiencia a señalarlo en un número determinado de meses. Lo que sí hay son varias estimaciones que permiten dibujar un primer escenario. Fuentes jurídicas citadas por EFE sitúan entre cuatro y ocho meses el tiempo que suele transcurrir, de forma genérica, desde que una causa llega a la sección competente de la Audiencia de Madrid hasta que se celebra el juicio, aunque el plazo depende de la carga de trabajo del tribunal y de la duración prevista de la vista.

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Con ese margen, y si la causa llega a la Audiencia durante el otoño, el escenario más rápido permitiría pensar en un juicio durante los primeros meses de 2027. Pero las previsiones que han ido publicando otros medios apuntan también a un calendario más largo. En julio, fuentes de la Audiencia consultadas por Artículo 14 situaron el juicio en octubre de 2027, después de las elecciones generales previstas para el verano.

Y las últimas informaciones conocidas han vuelto a desplazar el horizonte. El Debate apunta ahora a que las sesiones podrían comenzar no antes del verano de 2027, según fuentes que manejan los tiempos medios de la Audiencia madrileña para este tipo de procedimientos. Ese escenario llevaría el juicio a la segunda mitad del año y abre la posibilidad de que la vista se celebre después de las elecciones generales.

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El calendario electoral convierte así 2027 en una fecha especialmente relevante para la causa. Las elecciones municipales y autonómicas están previstas para mayo y, salvo que haya un adelanto, las generales deberían celebrarse durante el verano. Si el procedimiento avanzara con rapidez, Gómez podría sentarse ante el jurado antes de esas citas electorales. Si se cumplen las previsiones más conservadoras, el juicio quedaría para después. Por ahora, ninguna de esas fechas es oficial: será la Audiencia Provincial la que determine cuándo comienza la vista.

La última parada del juez Peinado antes de jubilarse

El siguiente movimiento será procesal y ya no dependerá del juez instructor. Una vez dictado el auto de apertura, la causa deberá ser remitida a la Audiencia Provincial de Madrid. Las partes dispondrán de 15 días para personarse. Cumplido ese trámite, el procedimiento entrará en reparto para determinar qué sección penal será la encargada de celebrar el juicio.

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La Audiencia Provincial de Madrid está integrada oficialmente por 15 secciones penales, pero en este caso el reparto quedará limitado a 12. Dos secciones están dedicadas exclusivamente a asuntos de Violencia sobre la Mujer y la Sección 23 no puede asumir el enjuiciamiento porque fue la que resolvió los recursos planteados durante la fase de instrucción de esta misma causa.

Una vez asignado el procedimiento, la sección correspondiente deberá designar entre sus magistrados al magistrado-presidente del Tribunal del Jurado. La elección se realizará mediante el sistema de correturnos que funciona en la Audiencia en función de la antigüedad de los magistrados. Será ese juez quien presida posteriormente las sesiones del juicio con jurado.

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Después se abrirá la fase intermedia del procedimiento, en la que se concretarán las cuestiones previas y, especialmente, las pruebas que podrán practicarse durante el juicio. En esta etapa se determinará qué testigos deberán comparecer ante el jurado y qué declaraciones, informes periciales y demás elementos de prueba podrán incorporarse a la vista. Entre las comparecencias que podrían quedar pendientes de decidir están las de Pedro Sánchez y Félix Bolaños.

Esta fase intermedia puede prolongarse entre cinco y diez meses antes de que se llegue al señalamiento definitivo del juicio. Una vez superado ese trámite, la Oficina del Jurado deberá seleccionar a los ciudadanos que formarán el tribunal popular: nueve jurados titulares y dos suplentes. Finalmente, el magistrado-presidente fijará las fechas de las sesiones.

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La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez (Carlos Luján / Europa Press)

Será, por tanto, la Audiencia la que tome el relevo del juez Peinado. El magistrado cumple 72 años el próximo 27 de septiembre, fecha en la que debe jubilarse, y su intención era dejar resuelta la apertura de juicio antes de abandonar el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La audiencia preliminar celebrada el 8 de septiembre fue precisamente el último trámite antes de tomar esa decisión.

En aquella vista, que duró alrededor de media hora, la Fiscalía y las defensas de Gómez y Álvarez solicitaron el archivo de la causa, mientras que la acusación popular mantuvo su petición de apertura de juicio oral. La audiencia llegaba después de que la Audiencia Provincial hubiera delimitado en julio qué parte de la investigación podía llegar al jurado.

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Ese pronunciamiento fue decisivo. El instructor había planteado inicialmente llevar a Gómez a juicio por cuatro delitos, pero la Audiencia descartó los de corrupción en los negocios y apropiación indebida y mantuvo la vía del jurado para el tráfico de influencias y la malversación. También dejó fuera del procedimiento principal al empresario Juan Carlos Barrabés, cuya situación pasó a una pieza separada, y levantó las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez y Álvarez.

La resolución obligó a rehacer parte de la tramitación y desembocó en la nueva audiencia preliminar de septiembre. Con el auto de apertura, ese recorrido queda atrás y comienza otro: el que llevará la causa desde el juzgado de Juan Carlos Peinado hasta la sala de vistas de la Audiencia Provincial.

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De una denuncia en abril de 2024 a un juicio en 2027

El origen de todo está en abril de 2024. La denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez fue registrada en los juzgados de Madrid el 9 de abril y recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 41. El 16 de abril, el juez Peinado abrió diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación se hizo pública el 24 de abril y ese mismo día Pedro Sánchez anunciaba que se tomaría unos días para decidir si continuaba al frente del Gobierno. El 29 de abril comunicó que seguiría en el cargo.

Durante los meses siguientes, la causa fue incorporando nuevas líneas de investigación y más personas. Gómez fue citada como investigada en julio de 2024 y terminó declarando ante el juez Peinado en diciembre de ese año. Pedro Sánchez compareció como testigo el 30 de julio y se acogió a su derecho a no declarar por su condición de cónyuge de la investigada. El mismo día presentó una querella contra el juez por presunta prevaricación.

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La investigación se amplió después a cuestiones relacionadas con la actividad de Gómez en la Universidad Complutense y con la contratación de su asesora en Moncloa. La instrucción se prolongó mediante sucesivas prórrogas hasta abril de 2026, cuando el juez instructor dio por terminada la fase de investigación y encarriló la causa hacia un juicio con jurado.

El magistrado considera que hay riesgo de fuga de la mujer de Pedro Sánchez y cree que sus escoltas podrían colaborar a que la llevase a cabo.

No fue un camino recto. En febrero de 2026, la Audiencia Provincial había frenado el primer intento de transformar el procedimiento al considerar que la decisión de llevarlo al jurado no estaba suficientemente fundamentada. El juez Peinado volvió a plantearlo después del cierre de la instrucción y la Audiencia terminó avalando en julio que el caso continuara por esa vía, aunque redujo de forma sustancial los delitos que llegarán al juicio.

Ahora el calendario vuelve a cambiar. La investigación queda atrás, Juan Carlos Peinado tiene ya sobre la mesa la apertura de juicio oral y la Audiencia Provincial tendrá que decidir cuándo empieza la siguiente etapa. Si se cumplen las previsiones que se han manejado hasta ahora, el juicio se celebrará en 2027, con una horquilla que va desde los primeros meses del año hasta después del verano y con octubre como una de las fechas concretas que se han llegado a barajar. Lo que todavía no existe es un día señalado en el calendario. Esa será la próxima fecha que habrá que añadir al caso.