Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la presentadora Adriana Abenia y el cantante Daniel Diges a los actores Daniel Grao y Vanesa Romero

Daniel Diges y Vanesa Romero en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Pasapalabra vuelve a renovar este lunes sus cuatro invitados. Del 21 al 23 de septiembre, Daniel Diges, Daniel Grao, Adriana Abenia y Vanesa Romero se suman al concurso de Antena 3 para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de ‘AlaZ’. Los cuatro rostros llegan procedentes del mundo de la música, la televisión y la interpretación y se dividen, como siempre, entre el equipo azul y el naranja.

Bajo la conducción de Roberto Leal, su función es clave para ayudar a los aspirantes a sumar el mayor número de segundos posible de cara a la prueba final, con la que cada tarde se disputa un bote que después de meses de la victoria de Rosa ha vuelto a alcanzar el millón de euros.

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Tras la triste marcha de Javier, el que era su compañero, David, y Moisés continúan su enfrentamiento diario en busca del ansiado premio. Al margen, Carlos Sobera continúa al frente de Rueda la letra en Telecinco ganándose poco a poco el cariño de la audiencia con el regreso de ‘El Rosco’.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Quién es Daniel Grao

El primero de los invitados de Pasapalabra es Daniel Grao, nacido en Sabadell el 17 de febrero de 1976, es uno de los actores más habituales de la ficción televisiva española. Empezó en el teatro amateur en su adolescencia y a los 19 años comenzó a formarse como intérprete, mientras se costeaba las clases con trabajos como estríper.

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Debutó en televisión en 2001 con la serie catalana El cor de la ciutat y desde entonces ha participado en más de treinta producciones, entre ellas Amar en tiempos revueltos, Sin tetas no hay paraíso, La catedral del mar, HIT y ahora presenta A la deriva con Paula Echevarría. En cine trabajó a las órdenes de directores como Pedro Almodóvar en Julieta, uno de los papeles más reconocidos de su carrera, además de participar en títulos como Palmeras en la nieve y El club de los lectores criminales. Mantiene una relación de más de dos décadas con Florencia Fernández, con quien tiene dos hijos.

Parte del reparto de 'HIT' capitaneado por Daniel Grao

Vanesa Romero en ‘Pasapalabra’

Sigue la ronda de Pasapalabra Vanesa Romero, nacida en Alicante el 4 de junio de 1978, que es actriz, presentadora, directora y modelo. Practicó atletismo de forma competitiva durante siete años hasta que las lesiones truncaron su carrera deportiva, momento en el que se trasladó a Madrid a los 17 años para trabajar como modelo. En 1998 fue elegida Miss Alicante, título que le abrió las puertas de la televisión, donde debutó como presentadora en programas como Noche de impacto y Los imposibles antes de dar el salto a la interpretación.

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Es especialmente conocida por dar vida a Ana en Aquí no hay quien viva y, desde 2007, a Raquel Villanueva en La que se avecina. En los últimos años ha ampliado su carrera hacia la dirección de cortometrajes, con títulos como Sexo a los 70, reconocido en el Festival de Mar del Plata, y ha publicado dos libros: Reflexiones de una rubia y Música para Sara. Estuvo casada con Alberto Caballero, creador de las dos series que la dieron a conocer, entre 2012 y 2013.

Vanesa Romero y David Broncano en 'La Revuelta'. (RTVE)

Quien es Adriana Abenia

Adriana Abenia, nacida en Zaragoza el 14 de julio de 1984, es presentadora de televisión, escritora y actriz. Empezó su carrera como modelo en Milán, donde desfiló para firmas como Armani y Prada, mientras cursaba una diplomatura en Turismo en la Universidad de Zaragoza. Debutó en televisión en 2009 en el magacín regional Sin ir más lejos y saltó a la fama nacional en 2010 como reportera de Sálvame, en Telecinco, tras lo que pasó por programas como ¡Mira quién baila!, Hazte un selfi y Cuatro al día.

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La invitada de Pasapalabra también ha pasado por Espejo público, en Antena 3, o La fiesta digital, en La 2. En 2023 publicó el libro La vida ahora, en el que reveló detalles de su salida de Sálvame y de un abuso sexual que sufrió. Está casada desde 2015 con el empresario Sergio Abad, con quien tiene una hija, Luna.

Portada del libro de Adriana Abenia, 'La vida ahora'. (Penguin Random House)

Daniel Diges en ‘Pasapalabra’

Cierra el cupo de Pasapalabra Daniel Diges, nacido en Alcalá de Henares el 17 de enero de 1981, que es actor y cantante especializado en teatro musical. Se dio a conocer con apenas 18 años al interpretar a David “Gato” en la serie juvenil Nada es para siempre y, tras varios papeles secundarios en televisión, se consolidó en los grandes musicales españoles con producciones como Hoy no me puedo levantar, High School Musical, We Will Rock You y Mamma Mia!.

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Miguel Lago y Daniel Diges en los escenarios de 'Tu cara me suena 11' (Atresmedia)

En 2010 representó a España en el Festival de Eurovisión con el tema Algo pequeñito, actuación recordada por la irrupción de un espontáneo en el escenario durante su interpretación, tras la cual continuó cantando y finalizó en el decimoquinto puesto. Ese mismo año publicó su primer álbum y, en los siguientes, encarnó a Enjolras y Jean Valjean en Los Miserables. En 2012 fue subcampeón de Tu cara me suena. Está casado desde 2016 con la actriz Alejandra Ortiz-Echagüe, con quien tiene dos hijos.