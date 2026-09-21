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El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El magistrado encarga a la joyería Yanes un análisis de las piezas intervenidas en la oficina del expresidente después de que una primera tasación de Ansorena situara su valor en 1,3 millones de euros

16 lotes de joyas, relojes y piezas de oro y 17 agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y el despacho de Zapatero. (Infobae España)
16 lotes de joyas, relojes y piezas de oro y 17 agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y el despacho de Zapatero. (Infobae España)
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El juez José Luis Calama ha dado un plazo de tres días a la representación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero para que aporte al juzgado toda la documentación que obre en su poder relacionada con las joyas incautadas en la oficina del expresidente. La decisión se recoge en un auto dictado este lunes, 21 de septiembre, en el que el magistrado acuerda además practicar una nueva pericial gemológica y joyera sobre las piezas para determinar sus características, procedencia, antigüedad y valor.

La diligencia se enmarca en la investigación por un presunto delito de contrabando que dirige el juez Calama. El magistrado considera que el análisis de las joyas es pertinente, útil y necesario para esclarecer los hechos y determinar su posible relevancia penal.

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El requerimiento a la defensa de Zapatero figura expresamente en la parte dispositiva de la resolución. El juez establece que su representación procesal podrá aportar en ese plazo de tres días “toda la documentación que se encuentre en su poder” en relación con las joyas a las que se refiere el auto. La resolución no detalla qué documentación concreta deberá entregar el expresidente, sino que deja abierta la posibilidad de que aporte cualquier documento relacionado con las piezas que obre en su poder.

El requerimiento llega después de que una primera tasación encargada por el juez situara en 1.323.915 euros el valor de las joyas intervenidas en la oficina de Zapatero. El informe fue elaborado por la joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español y puso precio a un conjunto de piezas que incluía un collar de oro blanco con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia valorado en 278.000 euros y otro con 13 zafiros de Tailandia tasado en 220.000 euros.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional. (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional. (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

Ahora, el magistrado considera necesario profundizar en el examen de las joyas mediante una nueva prueba pericial. Para ello ha escogido a la Joyería Yanes, firma especializada en alta joyería, cuyos gemólogos y tasadores serán los encargados de elaborar el informe. El juez señala que ha valorado “diversas opciones” antes de decantarse por esta entidad y precisa que los expertos tendrán a su disposición los seis dictámenes gemológicos elaborados en junio de 2026 por el Instituto Gemológico Español. Además, podrán solicitar nuevos dictámenes si lo consideran necesario para realizar su trabajo.

El juez busca determinar el origen y el valor de las piezas

El nuevo informe deberá examinar individualmente las joyas intervenidas. El juzgado pide que se realice una descripción detallada de cada pieza y que, cuando resulte técnicamente posible, se identifique el área geográfica en la que fueron fabricadas aquellas de mayor valor.

Los peritos también tendrán que determinar qué metales preciosos se utilizaron en su elaboración y estudiar las piedras preciosas o gemas que incorpore cada pieza. El auto concreta que deberán analizar aspectos como su peso, pureza, talla, calidad y otras características técnicas relevantes, así como establecer, en la medida de lo posible, el origen geográfico de las gemas.

La investigación pretende asimismo determinar si las piezas contienen algún elemento que permita identificarlas o establecer su procedencia. Por ello, los expertos deberán comprobar la existencia de marcas de fabricante, contrastes oficiales, numeraciones, grabados o cualquier otro elemento identificativo.

Otro de los extremos que deberá abordar el informe será la antigüedad aproximada de las joyas. El juez deja además abierta la posibilidad de que los peritos incorporen al estudio cualquier otra circunstancia técnica que pueda resultar de interés para la investigación judicial.

La Agencia Tributaria ha acordado personarse en la pieza del 'caso Plus Ultra' sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, José Luis Calama, le ofreciera formar parte al considerarla "potencial perjudicada".

Uno de los puntos centrales de la nueva prueba será la tasación económica de las piezas. El juzgado reclama que se determine el valor de reposición actual de cada joya de manera individualizada, así como el valor conjunto de todo el lote intervenido. De esta manera, el informe no se limitará a identificar y describir las piezas, sino que deberá establecer también una valoración económica de las mismas.

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