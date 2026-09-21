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Alejandro Lox, experto en aviación: “Si tienes miedo a volar, confía en los pilotos. Cada seis meses nos sometemos a examen”

Los profesionales de este sector realizan pruebas periódicas para evaluar y repasar pruebas teóricas y prácticas que les permiten manejar un avión

Alejandro Lox, experto en aviación, explica por qué no hay que tener miedo a los aviones
Alejandro Lox, experto en aviación, explica por qué no hay que tener miedo a los aviones / Composición Infobae
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El miedo a volar es muy común entre la población y afecta a un porcentaje significativo. Se manifiesta con síntomas que van desde la ansiedad hasta los ataques de pánico. Frente a este problema, cada vez son más los profesionales de la aviación que recurren a sus redes sociales para explicar con datos y experiencias propias por qué esta acción continúa siendo segura.

En ese contexto se enmarca el mensaje que ha querido transmitir Alejandro Lox, un piloto con más de 20 años de experiencia en la aviación comercial, quien compartió un vídeo de TikTok con una respuesta dirigida a un seguidor que sentía temor a la hora de volar. El profesional utilizó datos estadísticos sobre la seguridad aérea para respaldar su recomendación central: confiar en la preparación de los pilotos.

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“Yo aquí le diría a Matías, confía en los pilotos. Yo cuando voy como pasajero es lo que hago”, afirmó Lox en el video, que se suma a una tendencia creciente de contenido en redes sociales orientado a combatir la aerofobia.

La formación continua de los pilotos, un punto clave del mensaje

Alejandro Lox explicó que los pilotos comerciales se someten a exámenes cada seis meses durante toda su carrera profesional. Estas evaluaciones incluyen pruebas teóricas y ejercicios prácticos en los que se repasan maniobras específicas de vuelo.

“Tenemos durante toda nuestra vida que pasar unas pruebas en las que practicamos una serie de maniobras, exámenes teóricos y es algo que, que yo sepa, en otras profesiones no sucede”, señaló el piloto en su publicación. Este esquema de recertificación periódica es una exigencia estándar en la aviación comercial regulada por autoridades como la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

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Los números respaldan el argumento del piloto

El mensaje de Lox coincide con estudios recientes sobre seguridad en el transporte. Un informe de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle concluyó que una persona tiene 626 veces más probabilidades de morir en un coche o camión que en un vuelo comercial, cuando se mide el riesgo por la misma distancia recorrida.

El estudio, que analizó el riesgo de mortalidad en la aviación comercial estadounidense entre 2016 y 2025, también comparó otros medios de transporte. El riesgo relativo frente a un vuelo comercial es nueve veces mayor en autobús de carretera, 239 veces mayor en tren y 674 veces mayor en un vehículo de carretera en general, de acuerdo con la publicación científica MedicalXpress.

Cómo perder el miedo a volar, según un piloto: “No existe ninguna turbulencia capaz de romper un avión moderno, nunca ha ocurrido”

En la misma línea, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) publicó en marzo un informe con datos de 2025 que confirmó a la aviación comercial como el medio de transporte más seguro del mundo. Ese año se realizaron 38,7 millones de vuelos a escala global y se registraron 51 accidentes, ocho de ellos mortales, lo que equivale a un accidente por cada 759.646 vuelos, según el reporte.

Una tendencia que crece en las redes sociales

El contenido de Alejandro Lox se inscribe en un fenómeno más amplio de pilotos, tripulantes de cabina y especialistas que utilizan TikTok para desmitificar el miedo a volar. Perfiles como el de la influencer Anna Paul o la piloto de Airbus A330 Savina Paul acumulan millones de reproducciones con explicaciones sobre el funcionamiento de las aeronaves y los sistemas de respaldo con los que cuentan.

Estos creadores de contenido suelen coincidir en un mensaje central: comprender los principios básicos de la aerodinámica y los protocolos de seguridad reduce la ansiedad de los pasajeros.

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