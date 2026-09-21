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Cómo serán los comercios asequibles de Barcelona: gestionados por entidades sociales y con formación laboral incluida

El alcalde de la ciudad catalana, Jaume Collboni, presentó el proyecto en Nueva York durante una reunión con su homólogo neoyorquino, Zohran Mamdani

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compartió este sábado con su homólogo de Nueva York, Zohran Mamdani, experiencias y propuestas para afrontar la crisis de la vivienda y el encarecimiento del coste de vida en una reunión bilateral. (EFE/Ayuntamiento de Barcelona)
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compartió este sábado con su homólogo de Nueva York, Zohran Mamdani, experiencias y propuestas para afrontar la crisis de la vivienda y el encarecimiento del coste de vida en una reunión bilateral. (EFE/Ayuntamiento de Barcelona)
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Barcelona tendrá en 2027 una red de comercios de alimentación asequibles gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro. Una medida que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y estará vinculada a programas de formación de oficios como pescadería, frutería o atención cara al público. La primera tienda estará ubicada en el barrio de La Marina del Prat Vermell, una zona en plena transformación urbanística donde se están construyendo 12.000 viviendas nuevas, la mitad de ellas protegidas.

Fue el alcalde de la ciudad catalana, Jaume Collboni, quien presentó el proyecto el pasado sábado en Nueva York durante una reunión con su homólogo neoyorquino, Zohran Mamdani, en el marco de la cumbre Urban20 (U20). El encuentro, convocado por C40 Cities y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG), reunió a representantes de ciudades de países del G20 para tratar temas como la crisis climática, la vivienda y la migración.

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Nueva York inspira el proyecto

La propuesta catalana toma como referencia el programa N.Y.C. Groceries, que la alcaldía de Nueva York impulsa para abrir cinco supermercados públicos, uno por cada distrito de la ciudad, con el objetivo de ofrecer productos básicos a precios reducidos. Collboni explicó a Mamdani los detalles de la iniciativa barcelonesa, centrada en garantizar el acceso a alimentación de calidad y producto fresco sin importar la capacidad económica de cada vecino.

Vista posterior de dos mujeres con carros de compra en el pasillo de un supermercado entre estanterías llenas de productos.
Dos mujeres recorren el pasillo de un supermercado mientras empujan sus carros entre estantes llenos de productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los locales se instalarán en plantas bajas de propiedad municipal y estarán a cargo de entidades sociales, no del propio Ayuntamiento ni de cadenas comerciales privadas. Un esquema de gestión que busca integrar a personas en riesgo de exclusión a través de programas de formación profesional en oficios vinculados a la venta de alimentos, un componente que distingue a la propuesta barcelonesa del modelo puramente comercial.

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La Marina del Prat Vermell, primer barrio elegido

El proyecto piloto arrancará en 2027 en La Marina del Prat Vermell, un barrio que se encuentra en pleno proceso de expansión residencial. Una vez evaluados los resultados de esa primera experiencia, el Ayuntamiento prevé replicar el modelo en otros barrios con dificultades similares de acceso a bienes de primera necesidad, ya sea por vulnerabilidad social o por tratarse de zonas de nueva construcción sin oferta comercial consolidada.

Collboni había señalado previamente que la intención del consistorio es “incidir en qué tipo de comercio se sitúa” en los bajos comerciales de los nuevos edificios, con el fin de que los bienes básicos “lleguen a todo el mundo”. El alcalde sostuvo que las grandes ciudades deben mantenerse conectadas y aprender unas de otras frente a los retos comunes que enfrentan, entre ellos el encarecimiento generalizado de los precios y su impacto sobre las familias trabajadoras y las clases medias.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

La oposición cuestiona el proyecto desde posturas opuestas

Este anuncio ha generado críticas desde varios sectores del arco político barcelonés. Los grupos de Junts, Partido Popular y Vox han calificado la iniciativa de populista, advirtiendo que podría representar una competencia desleal frente a los supermercados y comercios de proximidad ya instalados en la ciudad. Por su parte, Barcelona en Comú ha cuestionado la propuesta al considerarla insuficiente y describirla como “un anuncio vacío” que carece de un proyecto concreto detrás.

*Noticia elaborada con información de agencias.

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