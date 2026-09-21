España aumenta su atractivo para la inversión extranjera: se dispara un 31% y la de EE UU aumenta un 84%, pese a Trump

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Marta Fernández - Europa Press

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La inversión extranjera directa en España ha acelerado su crecimiento. Alcanzó los 12.446 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 31,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos actualizados del Registro de Inversiones Extranjeras Datainvex de la Secretaría de Estado de Comercio.

El avance se produce además con un aumento significativo de la inversión destinada a nuevos proyectos y capacidad productiva, un indicio que el Gobierno considera especialmente relevante para medir la capacidad de España de atraer actividad empresarial. “Es una señal clara de confianza en nuestra economía, en nuestro tejido productivo y en las oportunidades que ofrece España”, han destacado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

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Por territorios, la Comunidad de Madrid continúa concentrando la mayor parte del capital extranjero recibido. En los seis primeros meses del año captó 5.635,7 millones de euros, casi la mitad del total nacional y un 15,6% más que en el mismo periodo de 2025. Cataluña ocupa el segundo lugar, con 2.358,6 millones, después de registrar un crecimiento del 68,5%.

La Comunidad Valenciana aparece a continuación, con 1.845,8 millones de euros, seguida de Andalucía, con 903,6 millones. Castilla y León recibió 425,2 millones; Aragón, 185,3 millones; Galicia, 172,4 millones, y Canarias, 170,5 millones. También destacan Asturias, con 157,1 millones; Castilla-La Mancha, con 129,2 millones; Baleares, con 126,1 millones, y la Región de Murcia, con 110,9 millones.

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Estados Unidos dispara su inversión un 84%

Por países, Estados Unidos se mantiene como el principal inversor extranjero en España, con el 23% del total. Además, la inversión bruta estadounidense aumentó un 84% respecto al mismo periodo del año pasado, consolidando el peso de las empresas y fondos norteamericanos en la economía española, y todo ello a pesar de las críticas que Donald Trump ha vertido sobre España en los últimos meses.

“La fortaleza de la inversión estadounidense confirma el interés que sigue despertando España entre las grandes empresas y fondos internacionales”, ha puesto de relieve el Ejecutivo. El dato estadounidense se suma al crecimiento general de la inversión extranjera y refuerza el papel de España como destino para el capital internacional.

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El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pone el foco también en la evolución de la inversión denominada ‘greenfield’, aquella vinculada a la creación de nuevos proyectos y capacidad productiva. Este tipo de operaciones creció más de un 52% durante el primer semestre de 2026.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en el Congreso a las críticas sobre la imagen de España, esgrimiendo datos sobre inversión y calificación de deuda. Además, acusa directamente a Alberto Núñez Feijóo de "poner palos en la rueda".

España, en el ‘Top 5′ de países europeos más atractivos para invertir

El interés del capital extranjero por invertir en España lo ha situado entre los cinco países europeos más atractivos para para las empresas internacionales, junto a Italia y Países Bajos, pero por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, según una encuesta del Deutsche Bank publicada este lunes.

El 30% de los encuestados declara invertir ya en España, según el sondeo entre empresas cuya sede está fuera de Europa. “Los resultados reflejan que Europa vuelve a percibirse como una región capaz de combinar estabilidad con oportunidades de crecimiento e innovación. España forma parte de esta tendencia y cuenta con atributos que la convierten en un mercado atractivo para los inversores internacionales”, destacó el consejero delegado de Deutsche Bank España, Iñigo Martos, según recoge Efe.

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España forma parte del grupo de países que los inversores internacionales identifican con mayor frecuencia entre sus opciones de inversión. “El tamaño del mercado europeo, la capacidad de innovación, el talento disponible y el desarrollo de nuevas tecnologías serán elementos determinantes para que Europa y países como España continúen captando inversiones en los próximos años”, incide Martos.

Deutsche Bank realizó la encuesta entre julio y agosto de 2026 a 1.200 máximos directivos y responsables de empresas con al menos 100 empleados y cuya sede está fuera de Europa.

Europa, estable e innovadora

Europa es valorada por empresas internacionales por su estabilidad política y económica y por su capacidad de innovación, aunque recibe críticas por las fricciones transfronterizas, los costes y la lentitud de los procedimientos de autorización y concesión de permisos.

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El 35% de los encuestados señala a Europa como la región más atractiva para su empresa en la actualidad. Le siguen Asia-Pacífico (excluida China), con un 24%, y Norteamérica, con un 19%. Oriente Medio representa el 10%; China, el 6%, y Latinoamérica, el 5%