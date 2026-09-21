El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”

El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

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El futuro de Ilia Topuria empieza a dibujar nuevos caminos después de su derrota ante Justin Gaethje. Mientras la posibilidad de una revancha con el actual campeón del peso ligero continúa encima de la mesa, Ali Abdelaziz ha introducido otro nombre en la conversación. El mánager de Gaethje y también representante de Usman Nurmagomedov ha planteado la posibilidad de que el hispanogeorgiano y el luchador daguestaní puedan enfrentarse en algún momento.

La propuesta llegó en medio de un intercambio público entre Abdelaziz y Topuria. El Matador regresó recientemente a las redes sociales después de tomarse un tiempo tras su derrota en la Casa Blanca y lo hizo recuperando también su habitual tono provocador. Entre sus mensajes hubo referencias a Gaethje, al supuesto vendaje ilegal y al propio representante del estadounidense. Abdelaziz no tardó en responder. El agente escribió: “Bienvenido de nuevo, campeón, me alegra que estés bien. No te voy a devolver la palabra con F porque tu hijo es mi amigo y no puedo decirle palabras feas a su padre, dile que te dije qué pasa, él es el hombre”.

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La respuesta de Topuria fue inmediata y estuvo centrada en una cuestión concreta: mantener a su hijo fuera de la discusión. “No metas a mi hijo en esto. Que tú seas su amigo no tiene nada que ver conmigo y contigo. Sabes perfectamente por qué dije lo que dije. Así que no te escondas detrás de él. Que te jodan sigue en pie”, contestó el hispanogeorgiano. Después de ese cruce, Abdelaziz decidió llevar la conversación al terreno deportivo. El mánager recordó el enfrentamiento que Topuria nunca llegó a disputar contra Islam Makhachev y, a partir de ahí, señaló a otro integrante de la familia Nurmagomedov como posible rival.

El luchador Usman Nurmagomedov

“El enfrentamiento entre tú e Islam nunca sucedió, y esa rivalidad nunca se concretó realmente. Al final, tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten. Todavía hay tantos enfrentamientos geniales por delante para ti”, escribió. La mención a Makhachev tiene como contexto el interés que Topuria mostró durante meses por enfrentarse al campeón ruso. Aquella pelea llegó a estar cerca de materializarse como uno de los grandes combates de la Casa Blanca, pero las negociaciones no terminaron llegando a un acuerdo.

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Usman Nurmagomedov y un posible combate contra Topuria

El futuro de Usman tampoco está definido. Su etapa contractual con PFL está llegando a su final y existe la posibilidad de que su próximo destino sea UFC. Dana White ha mostrado interés en contar con el luchador daguestaní, por lo que su situación deberá resolverse antes de que una hipotética pelea con Topuria pueda adquirir una forma más concreta. No es, además, la primera vez que Abdelaziz relaciona a ambos luchadores. Semanas atrás, el representante ya había elevado el tono al asegurar que Usman sería capaz de finalizar a Topuria en cuatro asaltos. Aquellas palabras provocaron la respuesta de Malki Kawa, representante de El Matador, y dieron pie a un intercambio entre los dos equipos.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Mientras se abre esta nueva posibilidad, Topuria continúa centrado en su recuperación. El hispanogeorgiano ya ha completado los exámenes médicos finales después de las lesiones sufridas contra Gaethje y ha anunciado que está preparado para regresar progresivamente a los entrenamientos. Su derrota ante The Highlight ha modificado el escenario que tenía por delante. El Matador ya no llega a sus próximos compromisos como campeón invicto y el cinturón del peso ligero está ahora en manos de Gaethje. El estadounidense, además, se ha mostrado recientemente abierto a volver a enfrentarse con Topuria, por lo que una revancha continúa siendo una de las posibilidades que rodean al hispanogeorgiano.

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