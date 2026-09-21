España

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

La Seguridad Social aplica un régimen transitorio hasta 2033 que reduce el impacto de los coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas de trabajadores con derecho a la pensión máxima del sistema

Un hombre y una mujer de edad avanzada sentados a una mesa con tazas de café y galletas en la terraza de una plaza.
Dos personas mayores sonríen y conversan mientras toman café en la terraza de una plaza. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)
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La Seguridad Social aplica un tratamiento diferenciado a un grupo específico de trabajadores que adelantan su retiro: quienes tienen derecho a la pensión máxima del sistema afrontan recortes muy inferiores a los del resto de jubilados anticipados. Mientras la tabla general castiga hasta con un 21% de reducción, este colectivo soporta como máximo un 9,1% en 2026, gracias a un régimen transitorio que se extiende hasta 2033.

La reforma de la jubilación anticipada aprobada en 2021 cambió el modo de calcular los coeficientes reductores: en lugar de aplicarlos sobre la base reguladora, pasaron a aplicarse directamente sobre el importe final de la pensión. El cambio resultó especialmente costoso para quienes habían generado derecho a la pensión máxima, fijada en 3.359,6 euros mensuales (47.034,4 euros anuales) en 2026. Antes de la reforma, este grupo asumía recortes simbólicos, porque su pensión teórica quedaba en muchos casos por encima del tope máximo incluso después de aplicar las reducciones por adelanto.

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Para suavizar el impacto sobre este colectivo, la ley previó un periodo transitorio hasta 2033, durante el cual los coeficientes se incrementan de forma progresiva hasta equipararse a los de la tabla general. La norma que regula este esquema es la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social, según consta en la web oficial de la Seguridad Social.

Cómo funciona la excepción en la práctica

Para 2026, quienes acceden a la jubilación anticipada voluntaria con derecho a pensión máxima afrontan penalizaciones que van del 1,33% al 9,1% si acreditan menos de 38 años y 6 meses cotizados. Entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses cotizados, el recorte se sitúa entre el 1,28% y el 8,5%. Con una carrera de entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, la penalización oscila entre el 1,24% y el 7,9%. Para quienes superan los 44 años y 6 meses cotizados, la reducción va del 1,19% al 6,7%.

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Infografía con datos sobre coeficientes de la pensión máxima, ilustraciones de monedas, un escudo con porcentaje, gráficos y calendario.
Una infografía de Infobae sobre la Seguridad Social de España detalla los coeficientes de penalización por jubilación anticipada para 2026 y 2027 frente al recorte máximo general del 21%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras contrastan de forma notable con la tabla general, donde el recorte máximo alcanza el 21% para las carreras de cotización más cortas. La diferencia se explica porque, en el caso de la pensión máxima, los coeficientes no se aplican sobre la base reguladora completa, sino sobre el propio tope máximo del sistema, lo que amortigua el efecto de la reducción durante la etapa transitoria. Así lo establece la Seguridad Social en su apartado sobre límites de cuantía para la jubilación anticipada por voluntad del trabajador.

De cara a 2027, aunque todavía no se conoce el importe exacto de la pensión máxima para ese año, los coeficientes previstos para este colectivo aumentarán ligeramente: entre el 1,6% y el 10,8% para quienes tengan menos de 38 años y 6 meses cotizados, entre el 1,54% y el 10% para el siguiente tramo, entre el 1,48% y el 9,2% para el tercero, y entre el 1,42% y el 7,6% para las carreras más largas.

Un caso que generó confusión administrativa

El tratamiento excepcional de este colectivo no estuvo libre de sobresaltos. A comienzos de 2026, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dio por amortizado el régimen transitorio y comenzó a aplicar directamente los coeficientes reductores definitivos, previstos para 2033, a los nuevos jubilados con pensión superior a la máxima. Esa decisión implicó recortes de hasta el 21% en los casos de adelanto máximo de 24 meses, muy por encima del 9,1% que correspondía según la tabla transitoria vigente para 2026, de acuerdo con un análisis publicado por el portal especializado Aserem.

Seis personas mayores vestidas con abrigos de invierno posan detrás de una barandilla de madera frente a una gran cascada.
Un grupo de jubilados sonríe frente a una cascada durante una excursión en un entorno natural de Islandia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las quejas del sector, la Seguridad Social reconoció el error y restableció la vigencia de la disposición transitoria 34, que escalona los coeficientes año a año hasta 2033. El organismo articuló la corrección mediante una instrucción interna, con efectos sobre quienes se jubilaron de forma anticipada y voluntaria desde el 1 de enero de 2026 con una pensión teórica superior al tope máximo. La medida afectó tanto al apartado 1 como al apartado 2 de esa disposición transitoria, que habían dejado de aplicarse por decisión del INSS antes de la rectificación.

Requisitos que no cambian para este colectivo

La pertenencia a este grupo no exime del cumplimiento de los requisitos generales de la jubilación anticipada voluntaria: acreditar entre 35 y 38 años y 6 meses de cotización según el caso, con al menos dos de esos años comprendidos en los últimos 15, y no adelantar el retiro más de dos años respecto de la edad legal ordinaria. La diferencia se limita exclusivamente al cálculo del coeficiente reductor aplicable sobre el importe final de la pensión, según establece la normativa vigente de la Seguridad Social.

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