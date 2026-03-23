Espaguetis a la vigliacca: una receta italiana rápida y con un toque picante para sorprender a tus inviados en primavera

Espaguetis a la vigliacca. (Imagen generada por IA)

La gastronomía italiana es una de las más ilustres del mundo, teniendo como uno de sus estandartes principales la pasta. Sin embargo, muchas veces recurrimos a la típica salsa de tomate o, en su defecto, a la carbonara. Si te apetece probar una variedad diferente, los espaguetis a la vigliacca pueden ser una gran opción.

Originarios de la Toscana, estos espaguetis han cruzado fronteras y hoy son populares en muchos rincones de Italia y del mundo. Tradicionalmente, se sirven con un vino tinto joven y pan crujiente, haciendo de cualquier comida una ocasión especial.

Los espaguetis a la vigliacca combinan pasta al dente con una salsa sabrosa de guanciale, ajo, chile y tomates cherry. Todo se prepara al fuego vivo y se liga con el agua de cocción de la pasta para una textura cremosa.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

400 g de espaguetis 180 g de guanciale cortado en tiras finas 2 dientes de ajo 1 chile fresco (o al gusto) 12 tomates cherry 30 g de pan rallado 50 g de pecorino rallado 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Perejil fresco picado

Cómo hacer espaguetis a la vigliacca, paso a paso

Hierve abundante agua con sal en una olla grande. Lava y parte los tomates cherry por la mitad. Pica el perejil y reserva. Corta el guanciale en tiras finas. Saltea en sartén a fuego medio hasta que suelte su grasa y se dore, pero sin pasarlo. No dejes que se reseque para mantener su jugosidad. Retira el guanciale y reserva. En la misma sartén, añade el aceite y sofríe los dientes de ajo aplastados junto con el chile hasta que el ajo se dore. Retira el ajo y añade los tomates cherry. Cocina unos minutos, aplastándolos ligeramente para que suelten jugo. Agrega un cucharón del agua de cocción para mezclar la salsa. Incorpora el guanciale y mezcla bien. Cuece los espaguetis al dente. Escúrrelos y échalos a la sartén con la salsa. Sube el fuego y saltea 2 minutos. Tuesta el pan rallado en sartén pequeña con un poco de aceite hasta dorar. Sirve los espaguetis, espolvorea con pan rallado tostado, pecorino y perejil picado. Disfruta al momento para aprovechar la textura y el aroma.

Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 4 platos generosos. En el caso que quieras preparar más cantidad, es importante que aumentes las cantidades de manera proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 540 kcal

Proteínas: 19 g

Grasas: 19 g

Hidratos de carbono: 66 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones orientativas, y los valores precisos pueden variar según los ingredientes específicos que se utilicen, sus marcas, su frescura y las cantidades exactas que agregues.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Es preferible consumir al momento. En el caso de que quieras guardar algo en la nevera, puede durar hasta 48 horas en el frigorífico, siempre que esté en un recipiente hermético. Recalienta a fuego suave con una cucharada de agua.