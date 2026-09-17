España

Tarifa de la luz en España este 18 de septiembre

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

El precio de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)
El precio de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio dela luz en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este viernes 18 de septiembre.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio del servicio de energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá una tarifa promedio en territorio español de 126.59 euros por megavatio hora para este viernes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo señaló que la tarifa más alto de la luz será de 228.78 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más bajo del servicio eléctrico en el país llegará a los 0.0 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 18 de septiembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 190.67 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 182.24 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 179.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 178.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 172.99 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 174.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.7 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 199.25 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 228.78 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 209.4 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.14 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 12.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 13.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 167.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 207.4 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 195.47 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 181.3 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 170.36 euros por megavatio hora.

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