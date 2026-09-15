La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Jóvenes profesionales de la Generación Z trabajan juntos en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial está empezando a modificar no solo la forma de trabajar, sino también el ritmo al que los profesionales más jóvenes pueden avanzar dentro de las empresas. El 82% de los altos directivos considera que la IA está acelerando el ascenso de la Generación Z a puestos de liderazgo, según una investigación difundida por International Workplace Group (IWG).

El informe, titulado Z-Suite: Cómo una nueva generación está transformando los consejos de dirección, apunta a un cambio en la percepción de las capacidades de los trabajadores jóvenes. La IA deja de ser vista únicamente como una herramienta para ganar productividad y comienza a adquirir un papel en el desarrollo de conocimientos, capacidad estratégica e influencia dentro de las organizaciones.

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Por su parte, cuatro de cada cinco directivos consolidados cree que los empleados más jóvenes están alcanzando puestos directivos antes que las generaciones anteriores. Además, el 92% afirma que estaría dispuesto a incorporar a un candidato de la Generación Z a la alta dirección para aprovechar las capacidades que estos perfiles pueden aportar a los órganos de gestión.

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

El fenómeno también se refleja en las expectativas de los propios jóvenes. El 95% de las personas de entre 21 y 29 años considera probable ocupar un puesto de alta dirección antes de cumplir los 30 años y la IA aparece como uno de los factores que puede contribuir a acortar ese recorrido profesional.

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Cuatro de cada cinco jóvenes líderes aseguran que estas herramientas les proporcionan conocimientos para los que anteriormente habrían necesitado años de experiencia. El 79%, además, señala que la IA les permite desempeñar tareas que están por encima de su actual nivel de responsabilidad.

España, entre los países donde los jóvenes más utilizan la IA

Los datos disponibles para España muestran una elevada familiaridad de las generaciones más jóvenes con estas tecnologías. Según la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 75% de los jóvenes españoles de entre 16 y 24 años ya ha utilizado alguna herramienta de IA generativa.

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El uso también aumenta a medida que estos jóvenes entran en el mercado laboral. Entre la población de 25 a 34 años, el 30% utiliza profesionalmente estas tecnologías, frente al 18% registrado en el conjunto de ciudadanos de entre 16 y 74 años.

En esta línea, los Z perciben que la IA está acelerando su desarrollo profesional. El 78% de los jóvenes encuestados afirma que estas herramientas han aumentado su confianza para asumir responsabilidades directivas, mientras que el 79% considera que le permiten contribuir de manera más estratégica dentro de su organización.

Integrantes de la Generación Z analizan unos gráficos de su empresa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una remontada profesional veloz

El dato más significativo aparece al valorar la velocidad de su progresión. El 86% de los jóvenes líderes coincide en que está avanzando profesionalmente más rápido que las generaciones anteriores.

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El informe incide en que se está produciendo un cambio en el tradicional camino hacia los puestos de responsabilidad. La experiencia acumulada durante años continúa siendo un elemento relevante, pero la capacidad de acceder rápidamente a información, desarrollar conocimientos especializados y asumir tareas de mayor complejidad mediante herramientas de IA puede estar reduciendo parte de la distancia que históricamente separaba a los profesionales más jóvenes de los puestos de liderazgo.

La consecuencia para las empresas puede ser igualmente relevante: la Generación Z no solo se incorpora al mercado laboral con una mayor familiaridad tecnológica, sino que empieza a ser considerada por los propios directivos como una fuente de talento capaz de llegar antes a los niveles más altos de las organizaciones.

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