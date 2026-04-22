El futuro del trabajo ya es presente: la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la necesidad de talento redefinen el empleo de la próxima década

Un profesional en un entorno tecnológico analiza simultáneamente datos y funcionalidades de diversos asistentes de IA, incluyendo ChatGPT, Gemini, Claude y DeepSeek, para optimizar la toma de decisiones estratégicas en su oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral global está viviendo una transformación sin precedentes. El trabajo, tal y como lo conocíamos, está desapareciendo. Los roles tradicionales se están fragmentando en microtareas que pueden ser automatizadas, externalizadas o gestionadas por sistemas de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el modelo híbrido de trabajo se consolida en las oficinas, mientras emergen entornos digitales inmersivos donde los equipos colaboran con ‘colegas virtuales’ y el aprendizaje se acelera mediante herramientas gamificadas.

Así lo confirma el informe Tendencias de empleabilidad 2026, publicado por OBS Business School, y dirigido por el profesor y secretario general de Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), Josep Ginesta, que analiza hacia dónde se dirige el empleo y qué habilidades serán imprescindibles en los próximos años.

Este nuevo entorno está impulsando un cambio estructural en la forma de trabajar y aprender. Las empresas buscan modelos más ágiles, flexibles y basados en datos, mientras que la formación superior se ha convertido en un factor decisivo para acceder a mejores empleos. Según el informe, los graduados universitarios perciben salarios un 54% superiores a la media, cifra que se eleva hasta el 83% en el caso de másteres o doctorados.

La consecuencia es clara: la formación continua deja de ser una opción para convertirse en una necesidad permanente. Ya no basta con estudiar una vez, sino que el reciclaje profesional se integra como parte del propio ciclo laboral. La empleabilidad, según el estudio, depende cada vez más de la capacidad de adaptación que de la experiencia acumulada.

Pep Martorell, físico y doctor en informática, experto en IA y supercomputación, nos explica cómo están adaptando la inteligencia artificial las empresas españolas y los retos que esta supone para los trabajadores.

Cuatro grandes tendencias que cambiarán todo

El informe identifica cuatro grandes fuerzas que están redefiniendo el empleo: la transición digital, la verde, la social y la geoeconómica. Todas ellas operan de forma simultánea en un contexto global marcado por la escasez de talento, especialmente en las economías desarrolladas, donde existe un desajuste persistente entre las competencias disponibles y las que demandan las empresas.

Estas transiciones no solo afectan a los sectores tradicionales, sino que impactan directamente en la creación de nuevos perfiles profesionales. Desde la ingeniería de datos hasta la gestión de sostenibilidad, pasando por la logística internacional o la ciberseguridad, el mapa del empleo se está redibujando a gran velocidad.

En este escenario, la transición digital es una de las más disruptivas. La inteligencia artificial ha impulsado la robotización en la llamada Industria 4.0, donde las tareas automatizadas crecen a un ritmo del 43% anual y duplican su capacidad cada 1,9 años. La adopción de la IA ha pasado del 55% en 2022 al 88% en 2025, lo que refleja su rápida expansión.

Pero el salto más relevante llega con la llamada IA agéntica, capaz de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma. Este avance podría provocar la desaparición de 92 millones de empleos en todo el mundo para 2030, aunque al mismo tiempo se prevé la creación de 170 millones de nuevos puestos vinculados a su desarrollo, gestión y seguridad.

El impacto no será inmediato, sino progresivo. Más que eliminar empleos de forma masiva, la IA transformará el contenido del trabajo y exigirá nuevas competencias a los profesionales.

Pep Martorell, físico y doctor en informática, experto en IA y supercomputación, nos explica cómo están adaptando la inteligencia artificial las empresas españolas y los retos que esta supone para los trabajadores.

Sostenibilidad, el nuevo eje del empleo

La transición verde también está redefiniendo el mercado laboral. La sostenibilidad ya no es un área aislada, sino un criterio transversal que afecta a todos los sectores: desde la energía hasta la construcción o la logística. Actualmente, el 20% de los trabajadores de la OCDE ya ocupa puestos vinculados a la economía verde.

En España, el 34,38% de las empresas ha incorporado políticas de sostenibilidad en el último año. Sin embargo, el informe alerta de una brecha importante: la demanda de talento verde creció un 22% entre 2022 y 2023, mientras que la formación en estas competencias solo aumentó un 12%.

Este desequilibrio está generando una oportunidad clara para perfiles especializados en sostenibilidad, ingeniería, datos y gestión. Además, sectores emergentes como la bioeconomía o la economía azul dependen tanto del desarrollo digital como de la estabilidad geoeconómica.

Envejecimiento y escasez de talento

La transición social añade otro desafío clave: el envejecimiento de la población en las economías avanzadas. En España, por cada 100 personas que se jubilan, solo entran 73 jóvenes al mercado laboral. Esta brecha ha convertido la escasez de talento en un problema estructural que afecta ya al 76% de las organizaciones.

El estudio destaca el crecimiento de la llamada economía Silver, vinculada al cuidado de personas mayores, que podría generar hasta 4 millones de empleos netos en 2030. Profesiones como enfermería, psicología, trabajo social o asistencia domiciliaria serán cada vez más demandadas.

Sin embargo, la falta de profesionales cualificados en el sector sanitario y de cuidados sigue siendo un reto crítico, lo que obliga a reforzar la formación y a considerar la movilidad laboral como una solución parcial.

Por cada 100 personas que abandonan la vida laboral en España, apenas se incorporan 73 jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mundo más inestable, pero con nuevas oportunidades

La transición geoeconómica refleja un cambio profundo en el orden económico global. La eficiencia ha dejado de ser el único criterio dominante, y ahora pesan más la seguridad, la resiliencia y la autonomía estratégica.

En tanto que las tensiones comerciales, la fragmentación de las cadenas de suministro y los conflictos arancelarios están obligando a las empresas a reorganizar sus modelos productivos. Este nuevo escenario podría generar hasta 5 millones de empleos netos en el mundo hacia 2030, especialmente en logística, seguridad, estrategia y gestión de riesgos.

El informe concluye que el mercado laboral del futuro no será una réplica del actual, sino un ecosistema completamente distinto. La clave, según OBS Business School, estará en la capacidad de adaptación, la formación continua y la combinación de habilidades técnicas y humanas en un entorno cada vez más automatizado, global e incierto.