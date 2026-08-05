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El número de fallecidos durante la entrada masiva a Ceuta se eleva a 141, según la ONG Caminando Fronteras

La organización, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década, considera que el número de víctimas mortales aumentará en los próximos días

Migrantes cruzan a Ceuta por mar, en la playa de El Taraja el pasado 31 de julio. (REUTERS/Jon Nazca)
Migrantes cruzan a Ceuta por mar, en la playa de El Taraja el pasado 31 de julio. (REUTERS/Jon Nazca)
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Al menos 141 personas han fallecido en la entrada masiva de migrantes que el pasado 30 de julio cruzaron la frontera desde Marruecos a Ceuta. Así lo ha confirmado la ONG Caminando Fronteras, organización humanitaria que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década. Este martes, la Delegación del Gobierno en Ceuta elevó a 78 las víctimas mortales encontradas en aguas españolas, tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida, pero se desconocía cuántas personas habían muerto en el lado marroquí, donde se elevan a 63.

“Los datos son los verificados a 4 de agosto de los hechos que comenzaron el 30 de julio. Al parecer, las cifras han aumentado hoy en Ceuta y seguramente aumentarán en Marruecos”, indica a Infobae la activista Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras.

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Imagen de las redes sociales de la ONG Caminando Fronteras.
Imagen de las redes sociales de la ONG Caminando Fronteras.

Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en 72.000 las personas que entraron en Ceuta el 30 de julio y aseguró en rueda de prensa que, de ellas, 70.000 ya han regresado a Marruecos, además de que “se estudiarán el resto de los casos” para que sean devueltos quienes no tengan derecho a permanecer en España.

Marlaska ofreció esos datos tras participar en la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea, que mostraron su “firme solidaridad” con España ante esta crisis y destacaron la necesidad de “seguir luchando sin descanso” contra las redes de tráfico de migrantes, así como en mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

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El ministro también explicó que el Gobierno está gestionando los procedimientos necesarios para “resolver la situación de ilegalidad” del resto de personas que aún no han regresado a Marruecos, de forma que quienes no tengan derecho a permanecer en España serán “expulsadas”, siempre con “cumplimiento estricto” de la ley española e internacional y de acuerdo al marco de protección de los derechos humanos.

Marlaska ha negado rotundamente que existiera ningún informe o aviso previo sobre una posible entrada masiva de personas, asegurando que, de haberlo sabido, se habrían tomado medidas de emergencia.

El CNI no avisó, asegura Interior

En esa misma rueda de prensa, Marlaska aseguró que España no recibió ningún aviso ni informe por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que alertara sobre una crisis de tal magnitud, si bien se esperaba un repunte de llegadas irregulares propio del periodo estival, acentuado por un posible efecto de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, para lo que ya se habían reforzado con los medios necesarios. Esa sentencia del 8 de julio del Supremo aclara que la ley de Extranjería no autoriza el rechazo en frontera — las llamadas “devoluciones en caliente”— para los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a las ciudades autónomas nadando. Según el fallo, solo se puede expulsar de forma inmediata y sin expediente a quienes logran cruzar las barreras físicas de la frontera, como las vallas.

El titular de Interior destacó que desde su llegada al Gobierno se han incorporado 18.000 agentes adicionales, pasando de 142.000 a 160.000 efectivos en todo el país. Esto ha permitido que Ceuta cuente actualmente con “un 10 % más de policías nacionales y guardias civiles que en 2018″, en puestos permanentes. Según Marlaska, la presencia policial en Ceuta es de 14 agentes por cada 1.000 habitantes, frente a la media nacional de 4, una diferencia que atribuyó a las particularidades del enclave.

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