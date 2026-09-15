Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 16 de septiembre: Tasio ataca a Gabriel y Valentina acepta la oferta de trabajo

Pablo, Tasio y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Guardar

La historia de amor entre Andrés y Begoña parece haber quedado definitivamente atrás después de que él decidiera comprometerse con Valentina. Sin embargo, asumir que sus caminos se han separado no está siendo sencillo para la protagonista de Sueños de libertad. Mientras intenta recomponerse, las tensiones entre los De la Reina siguen aumentando y Gabriel continúa ganando terreno. El capítulo del miércoles 16 de septiembre estará marcado por nuevos enfrentamientos, decisiones importantes y una peligrosa maniobra del abogado.

La semana arrancó con Valentina feliz por su compromiso con Andrés, aunque la joven recibió una propuesta inesperada de Marta: incorporarse a la empresa como secretaria de Pablo. Después de conocer las condiciones del puesto, comenzó a valorar seriamente esta nueva oportunidad profesional. En la tienda, Paula tuvo un encontronazo con una clienta que terminó provocando el enfado de Gabriel. El abogado responsabilizó a la joven de lo ocurrido, pero Tasio salió en su defensa y se enfrentó a su primo.

PUBLICIDAD

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Nieves continuó investigando el pasado de Claudia y descubrió nuevos detalles sobre su historia. Por otro lado, Digna seguía afectada por la pérdida del negocio de los perfumes y Damián buscaba una solución para hacer frente a Gabriel. Ante la falta de alternativas, los De la Reina comenzaron a plantearse sabotear un importante pedido destinado a Estados Unidos. La situación de Begoña también empezó a complicarse después de asumir que Andrés estaba dispuesto a casarse con otra mujer.

Andrés descubre la maniobra de Damián

El martes, el plan contra Gabriel continuó avanzando pese a los intentos de Marta y Andrés por frenarlo. Ambos consideraban demasiado arriesgado sabotear el pedido, pero Tasio estaba decidido a seguir adelante.

PUBLICIDAD

Ese mismo día, Andrés descubrió que la propuesta laboral que había recibido Valentina no había sido casual. Damián estaba detrás de la oferta para convertirla en secretaria de Pablo, algo que provocó un nuevo enfrentamiento entre padre e hijo. Andrés volvió a reprocharle que se entrometiera en su vida sentimental, como ya había sucedido anteriormente con María.

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En paralelo, Nieves puso a Pablo al corriente de lo que había descubierto sobre Claudia. Los dos decidieron conocerla mejor y organizaron una merienda para acercarse a ella.

Para Begoña, la jornada fue especialmente difícil. El dolor por la próxima boda de Andrés terminó provocándole un mareo y la mujer buscó refugio en casa de Nieves, donde pasó la noche. Su ausencia permitió que Beatriz compartiera un momento de intimidad con Gabriel y Juanito.

PUBLICIDAD

Aunque Marta logró convencer a Damián para cancelar el sabotaje, Tasio decidió actuar por su cuenta y Andrés tuvo que intentar detenerlo. Gabriel comenzó entonces a sospechar que los De la Reina estaban preparando algo contra él.

Capítulo 649 del miércoles 16 de septiembre

El miércoles, Digna percibirá que la relación entre Damián y Andrés continúa siendo tensa. Por su parte, Valentina comunicará finalmente que ha aceptado el puesto como secretaria de Pablo, una decisión que será celebrada por sus compañeras. Además, Julia la felicitará por su próxima boda. Los Salazar también darán un paso para acercarse a Claudia y tratar de conocerla mejor, aunque el encuentro no estará libre de tensión.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Damián se enfadará con Tasio por haber ignorado sus órdenes y actuar por su cuenta. El conflicto entre ambos llegará después de que Tasio vuelva a enfrentarse a Gabriel.

Precisamente, el abogado aprovechará la situación para tenderle una trampa. Tras provocarlo deliberadamente, conseguirá que Tasio le ataque y utilizará el incidente en su propio beneficio, fingiendo que la agresión ha sido mucho más grave.

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Pero Gabriel no será el único que mueva ficha. Beatriz, cada vez más obsesionada con apartar a Begoña de su camino, comenzará a imaginar cómo sería su vida si la enfermera desapareciera. Un pensamiento que anticipa que la rivalidad entre ambas está a punto de alcanzar un nuevo nivel.

PUBLICIDAD