Gabriel pide el despido de Tasio y Beatriz intenta asesinar a Begoña: avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 17 de septiembre

Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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Sueños de libertad está enfrentando una semana bastante dura. La tensión no deja de crecer en el matrimonio de Begoña y Gabriel, mientras que los pensamientos de ella se encuentran en el futuro enlace de Andrés y Valentina. A nivel empresarial, Perfumerías De la Reina tampoco pasa por un buen momento y el sabotaje de Tasio no ha hecho más que elevar la inquietud entre la directiva.

De hecho, la semana comenzó con varias novedades en la fábrica. Marta le propuso a Valentina abandonar su puesto e incorporarse en las oficinas como secretaria de Pablo. Por otro lado, Paula se enfrentó a una clienta y provocó la furia de Gabriel, algo que Tasio no iba a permitir y se enfrentó a él para defenderla. Un encontronazo que acabará teniendo consecuencias a lo largo de la semana.

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Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Begoña, por su parte, no es capaz de soportar el hecho de Andrés vaya a casarse con Valentina, y tuvo que refugiarse en casa de la familia Salazar bajo el brazo de Nieves. Un hecho que Beatriz aprovechó como agua de mayo. La niñera disfrutó de un tiempo a solas con Gabriel y Juanito, ganando terreno así en su plan.

En la fábrica, los hermanos intentan buscar una solución a su enfrentamiento con su primo y urden un plan para sabotear un importante pedido de unos clientes estadounidenses. No obstante, Andrés y Marta consideraron que se trata de una misión muy peligrosa y optaron por no enfurecer a Gabriel. Sin embargo, Tasio estaba dispuesto a todo con tal de deshacerse de él y decide seguir adelante con el plan él solo.

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Esto mismo desencadenó un ataque de ira contra él. El abogado provocó a su primo hasta que este pierde los nervios y acaba empujándolo. Algo que ha acabado utilizando en su contra, fingiendo haber sido víctima de una agresión y preparando así su plan de venganza.

Paula y Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 650 del jueves 17 de septiembre

El director de la fábrica no pierde el tiempo y se presenta en el dispensario para que Miguel le haga una revisión. El hijo de Pablo, que desconoce lo ocurrido, le recomienda presentar una denuncia contra el atacante y hace un parte de lesiones.

Damián, que acaba disculpándose con Andrés por haberse entrometido demasiado en su vida, se entera sobre el enfrentamiento de Tasio y Gabriel. Y, al intentar Gabriel aprovechar la oportunidad para que su primo sea despedido, su tío se encuentra entre la espada y la pared.

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En cuanto a la familia Salazar, a lo largo de la semana Nieves va recopilando información sobre Claudia y, en una merienda con sus suegros, la joven acaba confesando varios episodios de su vida. No obstante, Miguel se posiciona del lado de su pareja y este encuentro acaba finalmente acercándolos.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Beatriz, que cada vez está más desesperada por finalizar su plan, decide tomar cartas en el asunto y planea una forma de acabar definitivamente con Begoña. La niñera pretende envenenarla con pesticida, pero un mareo la sorprende y paraliza momentáneamente su propósito. Sin embargo, la razón podría ser mucho más determinante: podría estar embarazada.

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