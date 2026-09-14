Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 15 de septiembre: Begoña decide pasar la noche fuera de casa y Tasio sigue adelante con el sabotaje

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La historia de amor entre Andrés y Begoña parece haber llegado a un punto de no retorno. El compromiso del De la Reina con Valentina ha obligado a la protagonista de Sueños de libertad a enfrentarse a una realidad que todavía no está preparada para aceptar. Y los nuevos capítulos de la ficción de Antena 3 prometen ahondar todavía más en el dolor de Begoña, al mismo tiempo que los conflictos entre los De la Reina continúan creciendo.

El episodio del lunes 14 de septiembre dejó varios frentes abiertos que tendrán consecuencias inmediatas. Valentina recibió una propuesta laboral que podría cambiar su futuro, mientras Gabriel volvió a enfrentarse con Tasio y Digna comprobó que recuperar el negocio familiar no será sencillo. Ahora, el capítulo del martes llevará estas tramas un paso más allá.

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Valentina comenzó la semana con la felicidad de su compromiso con Andrés, aunque una nueva oportunidad se cruzó en su camino. Marta le planteó la posibilidad de convertirse en secretaria de Pablo, un puesto de mayor responsabilidad que podría suponer un importante avance profesional. La joven aceptó reunirse con él para conocer las condiciones antes de tomar una decisión.

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En la tienda, la situación fue mucho más tensa. Paula tuvo un enfrentamiento con una clienta que terminó provocando el enfado de Gabriel. La joven asumió su responsabilidad, pero Tasio no quiso quedarse al margen y salió en su defensa. Su enfrentamiento con Gabriel terminó complicando todavía más la relación entre ambos primos.

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Por otro lado, Nieves continuó investigando el pasado de Claudia y consiguió descubrir información que despertó todavía más sus dudas. Al mismo tiempo, Begoña tuvo que lidiar con la noticia de que Andrés va a casarse con otra mujer, una situación que volvió a poner de manifiesto lo difícil que le está resultando pasar página.

Mientras tanto, Digna seguía profundamente afectada por la pérdida del legado de los perfumes de los Merino. Ante la imposibilidad de plantar cara a Gabriel por las vías habituales, Damián comenzó a contemplar una medida extrema: perjudicar uno de los importantes pedidos destinados a Estados Unidos.

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Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 648 del martes 15 de septiembre

En el capítulo del martes 15, el plan contra Gabriel seguirá avanzando pese a los intentos de Marta y Andrés por detenerlo. Ambos consideran demasiado arriesgado sabotear el pedido, pero Tasio estará decidido a seguir adelante por su cuenta.

Además, Andrés descubrirá que la oferta de trabajo para Valentina no surgió de manera casual. Damián fue quien estuvo detrás de la propuesta, algo que provocará un nuevo enfrentamiento entre padre e hijo. Andrés volverá a reprocharle que interfiera en sus decisiones personales, como ya ocurrió anteriormente con María. A pesar de su enfado, decidirá no contarle a Valentina lo ocurrido al verla tan ilusionada con su futuro profesional y sentimental.

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Por otro lado, Nieves pondrá a Pablo al corriente de todo lo que ha averiguado sobre el pasado de Claudia. La información hará que él adopte una postura más comprensiva hacia la joven y ambos decidirán acercarse a ella. Para ello, invitarán a Claudia a merendar en casa, en un encuentro que podría servir para que conozcan mejor sus circunstancias y estrechen la relación con ella.

Miguel y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras todos estos conflictos avanzan, Begoña seguirá sufriendo por la próxima boda de Andrés y Valentina. La protagonista no logra desprenderse de sus sentimientos y la situación terminará afectándola físicamente.

Después de sufrir un mareo, Begoña buscará refugio en casa de Nieves, que decidirá acogerla durante la noche. Allí encontrará el apoyo que necesita para afrontar uno de los momentos más difíciles desde que Andrés decidió comprometerse con otra mujer. Al mismo tiempo, Beatriz aprovechará la ausencia de Begoña para acercarse a Gabriel y compartir un momento de intimidad junto a él y Juanito.

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