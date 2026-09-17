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Cómo hacer lasaña de boniato: una alternativa perfecta para no renunciar a una receta fácil y con pocos ingredientes

El plato consigue un resultado cremoso por dentro y dorado por fuera gracias a la composición de elementos y a su preparación

Porción cuadrada de lasaña de boniato con queso gratinado y una ramita de tomillo sobre un plato de cerámica.
Una porción de lasaña de boniato con queso gratinado y tomillo se presenta en un plato sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La lasaña es uno de esos platos que admite todo tipo de versiones y una de ellas es la sustitución de la pasta tradicional por el boniato. Como alternativa, le da un toque moderno gracias a la combinación de los ingredientes salados con los dulces.

La lasaña de boniato es una opción perfecta para quienes buscan variar sus comidas sin renunciar a una receta fácil y contundente. Con unas pocas capas de ingredientes y un gratinado final, se consigue un resultado cremoso por dentro y dorado por fuera.

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Receta de Lasaña de boniato

Esta lasaña se elabora con láminas de boniato asado en lugar de solo pasta, junto con espinacas salteadas, bechamel y queso. La clave técnica está en asar el boniato antes de montarlo, para concentrar su sabor y que la fuente no quede aguada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.
  • Preparación activa: 35 minutos.
  • Cocción: 45 minutos.
  • Reposo: 10 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de boniatos.
  • 12 placas de lasaña.
  • 300 g de espinacas frescas.
  • 1 cebolla.
  • 2 dientes de ajo.
  • 400 g de tomate triturado.
  • 120 g de queso mozzarella rallado.
  • 50 g de queso parmesano rallado.
  • 50 g de mantequilla.
  • 50 g de harina de trigo.
  • 600 ml de leche entera.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • ½ cucharadita de nuez moscada.
  • Sal.
  • Pimienta negra.

Cómo hacer Lasaña de boniato, paso a paso

  • Precalienta el horno a 200 °C.
  • Pela los boniatos y córtalos en rodajas finas, de unos 3 mm de grosor.
  • Coloca las rodajas en una bandeja de horno. Añade 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta.
  • Hornea durante 20 minutos, hasta que estén tiernas, pero mantengan su forma. No las cocines en exceso, porque deben soportar el peso de las capas.
  • Pica la cebolla y los dientes de ajo.
  • Calienta 1 cucharada de aceite en una sartén. Sofríe la cebolla durante 5 minutos.
  • Añade el ajo y cocina durante 1 minuto.
  • Incorpora las espinacas y saltéalas hasta que reduzcan su volumen. Retira el exceso de líquido para evitar que la lasaña quede aguada.
  • Para la bechamel, derrite la mantequilla en un cazo a fuego medio.
  • Agrega la harina y remueve durante 2 minutos, sin dejar que se dore demasiado.
  • Vierte la leche poco a poco, sin dejar de remover con unas varillas.
  • Cocina durante 6 a 8 minutos, hasta que la salsa espese. Añade sal, pimienta y nuez moscada.
  • Cuece las placas de lasaña según las indicaciones del envase. Escúrrelas y sepáralas sobre un paño limpio.
  • Extiende una fina capa de tomate triturado en el fondo de una fuente.
  • Coloca una primera capa de placas de lasaña.
  • Añade una parte de los boniatos asados y de las espinacas salteadas.
  • Cubre con bechamel y espolvorea un poco de mozzarella.
  • Repite el proceso hasta terminar con los ingredientes. Alterna la dirección de las placas en cada capa para que la lasaña quede más firme al cortarla.
  • Termina con una capa de bechamel, mozzarella y parmesano.
  • Hornea a 190 °C durante 25 minutos.
  • Gratina 5 minutos más, hasta que la superficie quede dorada y burbujeante.
  • Deja reposar la lasaña durante 10 minutos antes de servir. Este reposo es clave para que las capas se asienten y la porción no se desmonte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones como plato principal.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 520 kcal.
  • Proteínas: 19 g.
  • Hidratos de carbono: 68 g.
  • Grasas: 20 g.
  • Fibra: 9 g.
  • Sal: 1,4 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • Guarda la lasaña en la nevera, en un recipiente hermético, durante 3 días.
  • Puedes congelarla en porciones individuales durante un máximo de 2 meses.
  • Para recalentarla, usa el horno a 170 °C durante 15 a 20 minutos.
  • Si está congelada, descongélala en la nevera durante 12 horas antes de calentarla.
  • Evita dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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