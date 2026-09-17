Cómo hacer lasaña de boniato: una alternativa perfecta para no renunciar a una receta fácil y con pocos ingredientes

La lasaña es uno de esos platos que admite todo tipo de versiones y una de ellas es la sustitución de la pasta tradicional por el boniato. Como alternativa, le da un toque moderno gracias a la combinación de los ingredientes salados con los dulces.
La lasaña de boniato es una opción perfecta para quienes buscan variar sus comidas sin renunciar a una receta fácil y contundente. Con unas pocas capas de ingredientes y un gratinado final, se consigue un resultado cremoso por dentro y dorado por fuera.
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Receta de Lasaña de boniato
Esta lasaña se elabora con láminas de boniato asado en lugar de solo pasta, junto con espinacas salteadas, bechamel y queso. La clave técnica está en asar el boniato antes de montarlo, para concentrar su sabor y que la fuente no quede aguada.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.
- Preparación activa: 35 minutos.
- Cocción: 45 minutos.
- Reposo: 10 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de boniatos.
- 12 placas de lasaña.
- 300 g de espinacas frescas.
- 1 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 400 g de tomate triturado.
- 120 g de queso mozzarella rallado.
- 50 g de queso parmesano rallado.
- 50 g de mantequilla.
- 50 g de harina de trigo.
- 600 ml de leche entera.
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- ½ cucharadita de nuez moscada.
- Sal.
- Pimienta negra.
Cómo hacer Lasaña de boniato, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 °C.
- Pela los boniatos y córtalos en rodajas finas, de unos 3 mm de grosor.
- Coloca las rodajas en una bandeja de horno. Añade 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta.
- Hornea durante 20 minutos, hasta que estén tiernas, pero mantengan su forma. No las cocines en exceso, porque deben soportar el peso de las capas.
- Pica la cebolla y los dientes de ajo.
- Calienta 1 cucharada de aceite en una sartén. Sofríe la cebolla durante 5 minutos.
- Añade el ajo y cocina durante 1 minuto.
- Incorpora las espinacas y saltéalas hasta que reduzcan su volumen. Retira el exceso de líquido para evitar que la lasaña quede aguada.
- Para la bechamel, derrite la mantequilla en un cazo a fuego medio.
- Agrega la harina y remueve durante 2 minutos, sin dejar que se dore demasiado.
- Vierte la leche poco a poco, sin dejar de remover con unas varillas.
- Cocina durante 6 a 8 minutos, hasta que la salsa espese. Añade sal, pimienta y nuez moscada.
- Cuece las placas de lasaña según las indicaciones del envase. Escúrrelas y sepáralas sobre un paño limpio.
- Extiende una fina capa de tomate triturado en el fondo de una fuente.
- Coloca una primera capa de placas de lasaña.
- Añade una parte de los boniatos asados y de las espinacas salteadas.
- Cubre con bechamel y espolvorea un poco de mozzarella.
- Repite el proceso hasta terminar con los ingredientes. Alterna la dirección de las placas en cada capa para que la lasaña quede más firme al cortarla.
- Termina con una capa de bechamel, mozzarella y parmesano.
- Hornea a 190 °C durante 25 minutos.
- Gratina 5 minutos más, hasta que la superficie quede dorada y burbujeante.
- Deja reposar la lasaña durante 10 minutos antes de servir. Este reposo es clave para que las capas se asienten y la porción no se desmonte.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones como plato principal.
En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por porción:
- Calorías: 520 kcal.
- Proteínas: 19 g.
- Hidratos de carbono: 68 g.
- Grasas: 20 g.
- Fibra: 9 g.
- Sal: 1,4 g aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
- Guarda la lasaña en la nevera, en un recipiente hermético, durante 3 días.
- Puedes congelarla en porciones individuales durante un máximo de 2 meses.
- Para recalentarla, usa el horno a 170 °C durante 15 a 20 minutos.
- Si está congelada, descongélala en la nevera durante 12 horas antes de calentarla.
- Evita dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
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