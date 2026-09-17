Cómo hacer lasaña de boniato: una alternativa perfecta para no renunciar a una receta fácil y con pocos ingredientes

Una porción de lasaña de boniato con queso gratinado y tomillo se presenta en un plato sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lasaña es uno de esos platos que admite todo tipo de versiones y una de ellas es la sustitución de la pasta tradicional por el boniato. Como alternativa, le da un toque moderno gracias a la combinación de los ingredientes salados con los dulces.

La lasaña de boniato es una opción perfecta para quienes buscan variar sus comidas sin renunciar a una receta fácil y contundente. Con unas pocas capas de ingredientes y un gratinado final, se consigue un resultado cremoso por dentro y dorado por fuera.

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Receta de Lasaña de boniato

Esta lasaña se elabora con láminas de boniato asado en lugar de solo pasta, junto con espinacas salteadas, bechamel y queso. La clave técnica está en asar el boniato antes de montarlo, para concentrar su sabor y que la fuente no quede aguada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.

Preparación activa: 35 minutos.

Cocción: 45 minutos.

Reposo: 10 minutos.

Ingredientes

1 kg de boniatos.

12 placas de lasaña.

300 g de espinacas frescas.

1 cebolla.

2 dientes de ajo.

400 g de tomate triturado.

120 g de queso mozzarella rallado.

50 g de queso parmesano rallado.

50 g de mantequilla.

50 g de harina de trigo.

600 ml de leche entera.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

½ cucharadita de nuez moscada.

Sal.

Pimienta negra.

Cómo hacer Lasaña de boniato, paso a paso

Precalienta el horno a 200 °C .

Pela los boniatos y córtalos en rodajas finas, de unos 3 mm de grosor.

Coloca las rodajas en una bandeja de horno. Añade 2 cucharadas de aceite de oliva , sal y pimienta.

Hornea durante 20 minutos , hasta que estén tiernas, pero mantengan su forma. No las cocines en exceso , porque deben soportar el peso de las capas.

Pica la cebolla y los dientes de ajo.

Calienta 1 cucharada de aceite en una sartén. Sofríe la cebolla durante 5 minutos .

Añade el ajo y cocina durante 1 minuto .

Incorpora las espinacas y saltéalas hasta que reduzcan su volumen. Retira el exceso de líquido para evitar que la lasaña quede aguada.

Para la bechamel, derrite la mantequilla en un cazo a fuego medio.

Agrega la harina y remueve durante 2 minutos , sin dejar que se dore demasiado.

Vierte la leche poco a poco, sin dejar de remover con unas varillas.

Cocina durante 6 a 8 minutos , hasta que la salsa espese. Añade sal, pimienta y nuez moscada.

Cuece las placas de lasaña según las indicaciones del envase. Escúrrelas y sepáralas sobre un paño limpio.

Extiende una fina capa de tomate triturado en el fondo de una fuente.

Coloca una primera capa de placas de lasaña.

Añade una parte de los boniatos asados y de las espinacas salteadas.

Cubre con bechamel y espolvorea un poco de mozzarella.

Repite el proceso hasta terminar con los ingredientes. Alterna la dirección de las placas en cada capa para que la lasaña quede más firme al cortarla.

Termina con una capa de bechamel, mozzarella y parmesano.

Hornea a 190 °C durante 25 minutos .

Gratina 5 minutos más , hasta que la superficie quede dorada y burbujeante.

Deja reposar la lasaña durante 10 minutos antes de servir. Este reposo es clave para que las capas se asienten y la porción no se desmonte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones como plato principal.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 520 kcal.

Proteínas: 19 g.

Hidratos de carbono: 68 g.

Grasas: 20 g.

Fibra: 9 g.

Sal: 1,4 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

3 días . Guarda la lasaña en la nevera, en un recipiente hermético, durante

Puedes congelarla en porciones individuales durante un máximo de 2 meses .

Para recalentarla, usa el horno a 170 °C durante 15 a 20 minutos .

Si está congelada, descongélala en la nevera durante 12 horas antes de calentarla.

Evita dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.