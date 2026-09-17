Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

Opositores a policía durante el examen celebrado en Zaragoza.

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Opositar ya no es una decisión reservada a quienes acaban de terminar la universidad. Cada vez más profesionales con experiencia en el sector privado están dando el salto hacia la Administración Pública en busca de estabilidad, seguridad y mejores condiciones para conciliar la vida laboral y personal. El 55% de los opositores actuales trabajaba por cuenta ajena en el sector privado antes de comenzar a preparar una oposición, según refleja un informe elaborado por Supera Oposiciones.

El perfil del aspirante también se aleja del estereotipo del joven recién graduado. La edad media se sitúa en los 37 años y más del 60% de quienes preparan una plaza tienen entre 25 y 44 años. En cambio, los estudiantes recién graduados representan solo el 6,7% del total. Estos datos reflejan que el acceso al empleo público se convierte, cada vez más, en una vía de reconversión profesional para trabajadores que ya cuentan con experiencia laboral.

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La principal razón para cambiar de rumbo es la búsqueda de certidumbre. El 40% de los opositores señala la estabilidad y la seguridad jurídica como el principal motivo para abandonar, o plantearse abandonar, el sector privado. A esta razón se suma la insatisfacción con las condiciones laborales: un 20% identifica como principal motivación la precariedad o la cultura corporativa de las empresas privadas.

Estabilidad, conciliación y proyectos de vida

La posibilidad de compatibilizar el trabajo con los proyectos personales se ha convertido en uno de los principales atractivos de la Administración. El 42% de los aspirantes considera que el empleo público es el único entorno laboral en España donde tener hijos no supone una penalización para la trayectoria profesional. La conciliación aparece, por tanto, como un factor decisivo a la hora de elegir una carrera profesional.

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La percepción de seguridad también tiene una dimensión económica y familiar. El 56,2% de los opositores asegura que conseguir una plaza pública le proporcionaría una seguridad significativa para afrontar proyectos como formar una familia o acceder a una vivienda. La estabilidad laboral deja así de ser una cuestión exclusivamente profesional para convertirse en un elemento relacionado con decisiones vitales a largo plazo.

El atractivo del empleo público también se refleja en otro dato: el 49,5% afirma que seguiría opositando incluso si el sector privado llegara a ofrecer exactamente las mismas garantías de conciliación que la Administración.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Teletrabajo para llevar talento a la España vaciada

El nuevo perfil de los opositores también abre una posibilidad para afrontar uno de los problemas estructurales del mercado laboral español: la concentración de oportunidades profesionales en las grandes ciudades. Los aspirantes valoran con una media de 8 sobre 10 la descentralización de organismos estatales como herramienta para atraer y retener talento en las regiones de la denominada España vaciada. Un 26,7% concede incluso la máxima puntuación a esta medida.

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Pero trasladar organismos públicos fuera de las grandes capitales no sería suficiente para conseguir que los profesionales se muden. La flexibilidad laboral aparece como una de las condiciones determinantes. Para el 36,2% de los opositores, poder teletrabajar entre el 70% y el 100% de la jornada sería el principal incentivo para trasladarse a una zona rural.

Los incentivos económicos ocuparían el segundo lugar, con un 32,4%, mientras que un 17% señala el acceso preferente a la vivienda como factor determinante. Los datos muestran que la descentralización administrativa necesitaría ir acompañada de nuevas fórmulas de organización del trabajo para resultar atractiva a profesionales acostumbrados a unas determinadas condiciones laborales.

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Consejos para elegir oposiciones

Puestos atractivos y flexibilidad para atraer talento

La ubicación tampoco sería suficiente por sí sola. Para que las sedes provinciales se conviertan en una opción elegida voluntariamente por los trabajadores, el 39% de los aspirantes exige puestos igual o más atractivos profesionalmente que los disponibles en las grandes capitales. La calidad del empleo aparece así como una condición previa para que la descentralización tenga capacidad real para redistribuir talento.

Otro 26,7% considera prioritaria una mayor flexibilidad laboral, mientras que el 21% reclama complementos salariales que permitan compensar las diferencias en el coste de vida.

“Estos datos nos muestran una transformación profunda en las prioridades de los profesionales en España. No estamos ante una falta de vocación en la empresa privada, sino ante una revaluación consciente de lo que significa un empleo de calidad. El Estado está atrayendo a perfiles con experiencia, madurez y un talento madurado en el sector privado que buscan un marco de estabilidad y certidumbre para desarrollar sus planes de vida sin sacrificar su conciliación familiar”, sostiene Jesús Polvorinos, responsable de Supera Oposiciones.

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Incide en que la apuesta por el teletrabajo y la descentralización “nos abre una ventana única para democratizar el talento y vertebrar el territorio nacional, siempre que sepamos ofrecer proyectos profesionales atractivos y flexibles en cualquier punto del país”.