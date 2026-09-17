Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

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Es el Mundial más apretado de los últimos años. Dos pilotos españoles llegan empatados a puntos a Austria. Los dos con problemas físicos. Uno líder toda la temporada y otro protagonizando una remontada que lo ha hecho escalar a lo más alto en el último momento. Pero ahora todo ese espectáculo se puede romper.

Jorge Martín llega al Gran Premio de Austria con una duda que puede condicionar el campeonato. El piloto de Aprilia está empatado a 274 puntos con Marc Márquez, que llega al Red Bull Ring como nuevo líder de la clasificación, pero su principal preocupación ahora mismo no es la moto: es su propio cuerpo.

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En Misano, el madrileño pasó de pelear por la victoria a terminar quinto por culpa del síndrome compartimental que sufre en el antebrazo derecho. El problema se acentuó durante la carrera y le dejó sin margen de maniobra. “No podía frenar, estaba completamente fuera de control de la moto y simplemente he esperado que pasasen las vueltas y acabar”, explicó entonces.

Jorge Martin. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Austria decidirá qué camino toma

Una semana después, Martín sigue sin respuesta definitiva: “Bien, mejor. A ver mañana en pista cuando salga. Será el mejor test, ver en pista la condición y, luego, durante el fin de semana, tendré que tomar la decisión si me opero o no”, ha explicado antes de la rueda de prensa oficial.

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Su plan es pilotar como siempre y dejar que las sensaciones hablen por él. “Hay que ser inteligente. Obviamente, lo importante es la carrera del domingo. Es un músculo que no creo que con la fatiga vaya a peor, simplemente, o funciona o no funciona. Intentaré pilotar como yo sé”, ha subrayado.

Jorge Martin. (REUTERS/Paul Childs)

Dos planes, ningún atajo

La decisión tiene consecuencias importantes para el resto del curso. Tras Austria llega la gira asiática, con Motegi como primera parada, y ahí es donde se complica todo. “Está, obviamente, el plan A, que es no operarme si aquí voy bien, y el plan B, que sería operarme, pero también conlleva unos riesgos”.

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El más grave, quedarse fuera de Japón sin garantías de volver: “Uno de los riesgos es no correr en Japón y luego no correr más en todo el año si no se cura bien. Hay que tomar una decisión inteligente y no es tan fácil como parece”.

Lo que descarta por completo es competir a medio gas. “Voy a pilotar igual y, si de verdad tengo el problema, pues me operaré, porque tampoco quiero pilotar a medias. Entonces tampoco tiene sentido estar en la pelea por el Mundial. Voy a pilotar a mi 100% y si eso me permite ser competitivo, pues aguantaré todo el año”, ha sentenciado.

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Marc Márquez y Jorge Martin. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Un deporte cada vez más exigente

Martín aprovechó también para poner el foco en el desgaste físico generalizado del campeonato. “Esto es una cuestión de adaptación. Todos los fines de semana son frenéticos, las motos cada vez agarran más, frenamos más tarde, se va más rápido. Eso conlleva un consumo físico y hay que adaptarse. Si yo para adaptarme me tengo que operar, pues me operaré”, ha explicado.

Jorge Martín y Marc Máquez. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Un Mundial en un pañuelo

Mientras Martín resuelve su situación física, el campeonato llega a Austria con Marc Márquez como nuevo líder, empatado a puntos tras recuperar 40 en las dos últimas carreras gracias a su doblete en Misano.

El de Cervera, sin embargo, no quiere reducir la pelea por el título a un duelo a dos. “El líder es el favorito para el título. Antes era Martín, ahora soy yo, pero intentaremos gestionar esta oportunidad que se nos ha presentado de la mejor manera posible. Todo el mundo pone a tres pilotos, pero estamos los cinco o seis primeros pilotos bastante comprimidos, porque quedan muchos puntos en juego”, ha dicho.

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Márquez sitúa en esa pelea a Marco Bezzecchi, tercero a 33 puntos con una Aprilia “portentosa y muy constante”; a Fabio Di Giannantonio, cuarto a 51; a Pedro Acosta, quinto a 65; y también a Ai Ogura y Raúl Fernández, sexto y séptimo.