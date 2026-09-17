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Adrián Chico, psicólogo, habla sobre su experiencia dando una charla LGTB en la cárcel: “Me han hablado del equivalente al cuarto oscuro”

El psicólogo ha salido tan contento de la charla que le ha ofrecido a la subdirectora del centro organizar una visita cada mes para debatir diferentes temas de actualidad

Adrián Chico va a una prisión para dar una charla LGTB (Montaje Infobae)
Adrián Chico va a una prisión para dar una charla LGTB (Montaje Infobae)
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Adrián Chico, psicólogo y sexólogo reconocido en redes sociales, ha compartido cómo fue su experiencia dando una charla de diversidad sexual en una prisión española. “Hoy he ido a la cárcel a dar una charla LGTB y ha sido una experiencia totalmente inesperada. Iba con una idea totalmente distinta de lo que luego me he encontrado allí”, comienza el video, publicado en su cuenta @itsadrianchico.

La visita se produjo justo después de que los internos leyeran su último libro, ‘Sobreviviendo en el mundo gay’, que, según ha explicado, surgió hace unos meses cuando el centro penitenciario le solicitó una donación de dos ejemplares. “Y yo dije que sí, que me parecía una idea muy guay y que no me imaginaba que estuvieran interesados en leerme”, asegura.

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Los internos invitaron al autor para un debate

Después de enviar dos unidades de su último libro, Adrián Chico no tuvo noticias de la prisión. “Esto fue como en marzo, todo se quedó ahí durante todo el verano y toda la primavera y de repente me han escrito que no solo se habían leído el libro, sino que habían organizado un grupo en el cual debatían ciertos temas”, afirma el psicólogo.

Y es que, al parecer, “tenían un montón de conversaciones importantes” que nacieron a raíz de su obra y “querían que fuese yo un día a dar una charla, a hablar con ellos y a comentar el libro”. De este modo, lo que comenzó como una lectura para un pequeño grupo, se fue ampliando a otros presos. “Es que incluso me han contado que sus compañeros heteros de celda discutían con ellos sobre el libro”, añade Chico.

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Adrián Chico va a una prisión para dar una charla LGTB (@itsadrianchico)
Adrián Chico va a una prisión para dar una charla LGTB (@itsadrianchico)

A pesar del gran interés de los internos, el autor ha reconocido que antes de llegar estaba lleno de dudas: “Tenía algo de miedo porque no sabía si mis temas iban a conectar con ellos”, afirma. Al final, como sostiene el sexólogo, “si yo me pongo a hablar de aplicaciones gais en un sitio en el que no tienen aplicaciones ni tienen teléfono, pues dices: ‘Cuidado’”.

Más aún le preocupaba por si algunos de los temas que podrían tratar podían “ser la razón por la que ellos estén ahí”. Por lo que tuvo que algunos de los contenidos de la charla “requerían prudencia”.

“El grupo ha sido más participativo que nunca”

El resultado de la actividad, según cuenta el psicólogo, fue distinto al que anticipaba. “Pero para mi sorpresa, ha sido de las charlas en las que el grupo ha sido más participativo que nunca. Me han contado mil experiencias, me han hablado de cómo es ser LGTB en la cárcel, de todas las curiosidades”, enumera.

Asimismo, Chico afirma que durante el encuentro surgieron cuestiones vinculadas a la vida afectiva, sexual y social de las personas LGTB privadas de libertad. “Han hablado del equivalente al cuarto oscuro en la prisión, de cómo los heteros a veces les hacen propuestas indecentes que ellos muchas veces rechazan”, asegura. Pero también comentaron “todo el proceso de salir del armario una vez entras en la cárcel y ese intento de hacerte un machote y, y cómo tienes tú que decidir si quieres hablar o decirlo”.

La naturalidad de la conversación ayudó a conseguir un ambiente muy positivo: “Había un buen rollo que no os podéis ni imaginar”, recuerda. Tras la visita, Chico le planteó a la subdirectora del centro la posibilidad que “me parece estupendo lo de coordinar al grupo de forma un poco más periódica e ir de vez en cuando a dar una charla, tratar un tema cada mes”, desvela.

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