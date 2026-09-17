Laura Prieto, limpiadora española en Noruega: “Gano en dos horas lo que ganaba en una jornada completa”

Una joven comparte su experiencia en Noruega, donde combina la limpieza de hoteles con el turismo. (Montaje)

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Dejarlo todo para buscarse la vida en la otra punta de Europa puede sonar a locura, pero a veces las cuentas le dan la razón al riesgo. Esta es la historia de Laura Prieto, una joven española asentada en Tromsø, en el norte de Noruega, que ha logrado dar un vuelco a sus condiciones de vida tras dejarlo todo para dedicarse a la limpieza de hoteles y al turismo. “Gano en dos horas y media lo que ganaba en un día entero en España. Así que ir a trabajar es mucho menos pesado”, explica.

Laura viajó al país nórdico en noviembre sin empleo, aunque tras realizar una entrevista al segundo día de su llegada, fue contratada en un hotel. Sin embargo, la burocracia frenó su arranque al requerir el D-nummer (el número de identificación provisional para extranjeros) y el paso por la oficina de impuestos. “Estuve tres semanas sin trabajar desde que firmé. Pero sabiendo lo que vas a ganar, ves que te sale a cuenta, aunque al principio tengas que gastar”, asegura.

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En ese primer empleo percibía unos 22 euros por hora entre semana y hasta 35 euros los domingos, cifras que en el contexto local resultaban moderadas, pero que superaban de lejos sus ingresos anteriores. Decidida a optimizar sus jornadas y amortiguar el elevado coste de vida nórdico —donde el salario medio mensual roza las 63.700 coronas (unos 5.895 euros)—, Laura optó por diversificar su actividad laboral.

Una mujer limpia una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ahorro de casi 20.000 euros en diez meses

Aprovechando que para ejercer de guía en la zona no se exige titulación previa, pero sí idiomas como el inglés o el español, comenzó a postular enviando correos y mensajes por redes sociales a las agencias locales. “En Noruega los trabajos a tiempo parcial son muy comunes, sobre todo entre los jóvenes”, explica Laura. Esto le permitió firmar múltiples contratos de temporada en seis compañías distintas.

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Esta modalidad laboral le otorga la libertad de aceptar o rechazar turnos para compaginar la limpieza con itinerarios guiados de auroras boreales, fiordos, motos de nieve y servicios de azafata en catamaranes. “Eso me permite tener varios trabajos y combinarlos todos para tener suficiente volumen”, señala sobre una rutina que evita jornadas agotadoras en un solo sitio.

Una aurora boreal, imagen de archivo. (AP Foto/Sergei Grits)

El balance económico de su experiencia en Tromsø ratifica el éxito de su decisión. En solo diez meses de residencia, y tras deducir el alquiler, la alimentación, vuelos y viajes de vacaciones a España, la joven ha logrado acumular 19.485 euros de ahorro neto —una media cercana a los 2.000 euros mensuales—, sin contar casi 1.000 euros adicionales sumados en propinas en efectivo.

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Aunque reconoce que adaptarse al clima frío, los días cortos de invierno y el alto precio de la vida diaria requiere disciplina, su caso refleja el creciente atractivo de Noruega para miles de trabajadores españoles (más de 13.000 residían en el país en 2026). “Solo explico mi experiencia personal para que tengáis un ejemplo. Si haces las cosas con cabeza, tarde o temprano te van a salir”, concluye en uno de sus vídeos de TikTok.