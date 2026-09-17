España

Laura Prieto, limpiadora española en Noruega: “Gano en dos horas lo que ganaba en una jornada completa”

Una joven comparte su experiencia en Tromsø, donde combina la limpieza de hoteles con el turismo y ha logrado ahorrar casi 20.000 euros en diez meses

Una joven comparte su experiencia en Noruega, donde combina la limpieza de hoteles con el turismo. (Montaje)
Una joven comparte su experiencia en Noruega, donde combina la limpieza de hoteles con el turismo. (Montaje)
Guardar

Dejarlo todo para buscarse la vida en la otra punta de Europa puede sonar a locura, pero a veces las cuentas le dan la razón al riesgo. Esta es la historia de Laura Prieto, una joven española asentada en Tromsø, en el norte de Noruega, que ha logrado dar un vuelco a sus condiciones de vida tras dejarlo todo para dedicarse a la limpieza de hoteles y al turismo. “Gano en dos horas y media lo que ganaba en un día entero en España. Así que ir a trabajar es mucho menos pesado”, explica.

Laura viajó al país nórdico en noviembre sin empleo, aunque tras realizar una entrevista al segundo día de su llegada, fue contratada en un hotel. Sin embargo, la burocracia frenó su arranque al requerir el D-nummer (el número de identificación provisional para extranjeros) y el paso por la oficina de impuestos. “Estuve tres semanas sin trabajar desde que firmé. Pero sabiendo lo que vas a ganar, ves que te sale a cuenta, aunque al principio tengas que gastar”, asegura.

PUBLICIDAD

En ese primer empleo percibía unos 22 euros por hora entre semana y hasta 35 euros los domingos, cifras que en el contexto local resultaban moderadas, pero que superaban de lejos sus ingresos anteriores. Decidida a optimizar sus jornadas y amortiguar el elevado coste de vida nórdico —donde el salario medio mensual roza las 63.700 coronas (unos 5.895 euros)—, Laura optó por diversificar su actividad laboral.

Mujer con uniforme azul y guantes verdes limpiando una ventana grande con un pulverizador y un paño, con su reflejo visible en el cristal.
Una mujer limpia una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ahorro de casi 20.000 euros en diez meses

Aprovechando que para ejercer de guía en la zona no se exige titulación previa, pero sí idiomas como el inglés o el español, comenzó a postular enviando correos y mensajes por redes sociales a las agencias locales. “En Noruega los trabajos a tiempo parcial son muy comunes, sobre todo entre los jóvenes”, explica Laura. Esto le permitió firmar múltiples contratos de temporada en seis compañías distintas.

PUBLICIDAD

Esta modalidad laboral le otorga la libertad de aceptar o rechazar turnos para compaginar la limpieza con itinerarios guiados de auroras boreales, fiordos, motos de nieve y servicios de azafata en catamaranes. “Eso me permite tener varios trabajos y combinarlos todos para tener suficiente volumen”, señala sobre una rutina que evita jornadas agotadoras en un solo sitio.

Una aurora boreal, imagen de archivo. (AP Foto/Sergei Grits)
Una aurora boreal, imagen de archivo. (AP Foto/Sergei Grits)

El balance económico de su experiencia en Tromsø ratifica el éxito de su decisión. En solo diez meses de residencia, y tras deducir el alquiler, la alimentación, vuelos y viajes de vacaciones a España, la joven ha logrado acumular 19.485 euros de ahorro neto —una media cercana a los 2.000 euros mensuales—, sin contar casi 1.000 euros adicionales sumados en propinas en efectivo.

Aunque reconoce que adaptarse al clima frío, los días cortos de invierno y el alto precio de la vida diaria requiere disciplina, su caso refleja el creciente atractivo de Noruega para miles de trabajadores españoles (más de 13.000 residían en el país en 2026). “Solo explico mi experiencia personal para que tengáis un ejemplo. Si haces las cosas con cabeza, tarde o temprano te van a salir”, concluye en uno de sus vídeos de TikTok.

Temas Relacionados

MigrantesRedes SocialesTikTokEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Yola Berrocal Management’ y la lista de famosos que ha representado la concursante de ‘Supervivientes All Stars’: del Coyote Dax a Leticia Sabater

En su agencia, Yola Berrocal ha desarrollado su faceta de empresaria con los conocimientos que ha adquirido con sus años en televisión

‘Yola Berrocal Management’ y la lista de famosos que ha representado la concursante de ‘Supervivientes All Stars’: del Coyote Dax a Leticia Sabater

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

Cómo hacer lasaña de boniato: una alternativa perfecta para no renunciar a una receta fácil y con pocos ingredientes

El plato consigue un resultado cremoso por dentro y dorado por fuera gracias a la composición de elementos y a su preparación

Cómo hacer lasaña de boniato: una alternativa perfecta para no renunciar a una receta fácil y con pocos ingredientes

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La estabilidad laboral y la seguridad jurídica se consolidan como motores de cambio para el 40% de quienes deciden optar a un empleo público y el 42% cree que la Administración permite tener hijos sin penalizar la carrera profesional

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

Qué se come en ‘Macondo Park’, la ‘ciudad’ de Shakira en Madrid: un homenaje a la gastronomía latina con tacos, tequeños y alta cocina

El cocinero mexicano Roberto Ruiz, el sevillano Rafa Zafra o el chef Sacha han colaborado para crear una oferta gastronómica que pretende aunar la cultura gastronómica latina y lo mejor de la cocina madrileña

Qué se come en ‘Macondo Park’, la ‘ciudad’ de Shakira en Madrid: un homenaje a la gastronomía latina con tacos, tequeños y alta cocina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

ECONOMÍA

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La Audiencia Provincial de Aragón confirma la condena a un hombre por estafar 3.600 euros con el alquiler falso de una vivienda en Zaragoza

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

Huelva tendrá el mayor embalse de hidrógeno verde de Europa: una planta de 1.000 millones de euros que producirá combustible limpio para coches, barcos y aviones

DEPORTES

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades

Pirri, el ‘embajador de paz’ de Florentino Pérez para apagar el incendio de Ceuta y tender puentes con el Real Madrid

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta