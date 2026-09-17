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‘Yola Berrocal Management’ y la lista de famosos que ha representado la concursante de ‘Supervivientes All Stars’: del Coyote Dax a Leticia Sabater

En su agencia, Yola Berrocal ha desarrollado su faceta de empresaria con los conocimientos que ha adquirido con sus años en televisión

Yola Berrocal en su empresa de representación (Mediaset España)
Yola Berrocal en su empresa de representación (Mediaset España)
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Yola Berrocal cumplió 56 años este martes desde Honduras como concursante de Supervivientes All Stars, la tercera edición del reality de Telecinco que arrancó el pasado 10 de septiembre. Durante la última gala de Conexión Honduras, varios de los famosos a los que representa a través de su agencia le enviaron un vídeo de felicitación que fue emitido en directo, un gesto que puso en valor la faceta menos conocida de la concursante: su trabajo como mánager de celebrities.

Berrocal regresa al formato una década después de su primera participación, en la que alcanzó la final. Nacida en Ciudad Real en 1970, es uno de los rostros más veteranos del casting de esta tercera entrega de Supervivientes All Stars, que reúne a 14 exconcursantes de ediciones anteriores del reality, entre ellos Rosa Benito, Ivana Icardi, Omar Sánchez y Yulen Pereira. Hasta el momento, Berrocal se ha mantenido inmune de nominaciones tras ganar un duelo de titanes, lo que le permitió superar la primera criba del concurso.

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Al margen de la televisión, pero no muy lejos de ella, Berrocal dirige desde 2020 Yola Berrocal Management, la empresa de representación que fundó junto a su hermana Rosa y que cuenta con seis personas contratadas. La compañía gestiona la imagen pública y las participaciones en medios de una cartera de artistas que combina nombres del universo de los realities, la música y las redes sociales.

Los representados de Yola Berrocal

Entre sus representados han figurado Coyote Dax, Sonia Monroy, su excompañera en el grupo musical Sex Bomb que abandonó la agencia tras protagonizar una pelea televisiva, Marlène Mourreau, Rody Aragón, Las Mellis, la influencer Lía Romero, la examiga de Isa Pantoja Aneth Style, Nerea y Daniela Cano de GH19, Alex Ghita, al que la propia Yola defendió en plató durante su paso por GH dúo 3, o la cantante Innocence.

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Álex Ghita en 'Supervivientes 2026' (MEDIASET ESPAÑA).
Álex Ghita en 'Supervivientes 2026' (MEDIASET ESPAÑA).

También ha llegado a trabajar con su amiga Leticia Sabater, Geraldine Larrosa, pareja del fallecido barítono Carlos Marín, y Fresita, nombre artístico de la exconcursante de Gran Hermano Nuria Yáñez. “Vente con Yola Berrocal Management y conseguirás tus sueños”, prometía la propia Berrocal cuando presentó su agencia en 2022, año en el que aseguró haber negociado cachés de hasta 20.000 euros para algunos de sus clientes.

Leticia Sabater en 'El Hormiguero' el 24 de junio de 2024 (ATRESMEDIA)
Leticia Sabater en 'El Hormiguero' el 24 de junio de 2024 (ATRESMEDIA)

El año pasado, la agencia ganó notoriedad por su vínculo con Claudia Bavel, modelo de contenido para adultos que se convirtió en el centro de varias polémicas del corazón en España. Bavel afirmó en ¡De Viernes! que el exfutbolista Luis Figo la abordó en el mismo evento en el que fue vista con Iker Casillas y le propuso que se marchara con él.

Figo respondió con un comunicado emitido a través de Yola Berrocal Management, agencia que representaba a ambas partes en distintos frentes mediáticos: “La Sra. Bavel y el Sr. Figo únicamente coincidieron en un evento, negando cualquier tipo de insinuación o contacto de este último con ella”, señalaba el texto, que además indicaba que Bavel se retractaba de sus declaraciones.

Claudia Bavel en una imagen de redes sociales (Instagram)
Claudia Bavel en una imagen de redes sociales (Instagram)

Yola Berrocal como empresaria

Según la cuenta oficial de Instagram de la agencia, Yola Berrocal Management ofrece sus servicios no solo en España, sino también en Miami, Milán, México y Buenos Aires. El salto de Berrocal al mundo de la representación se produjo en febrero de 2022, cuando lo anunció en el programa Socialité con una comparación deportiva: “Igual que un futbolista, cuando deja de serlo puede ser entrenador, pues yo he sido artista y ahora me dedico a representante, que lo he sido toda mi vida”.

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Antes de convertirse en empresaria, Berrocal construyó una carrera de más de dos décadas en la televisión española que arrancó en 1998, cuando saltó a la fama por su relación con el sacerdote conocido como el padre Apeles. Desde entonces alternó su presencia en realities y se hizo con la victoria en Hotel Glam, GH: El Reencuentro y La Casa Fuerte con su trabajo como colaboradora, cantante y actriz, un recorrido que ahora combina con la gestión de las carreras de otros rostros conocidos mientras compite por ganar Supervivientes All Stars.

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