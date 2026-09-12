Así es el desayuno con el que el piloto Carlos Sainz (32 años) empieza el día: “Huevos con jamón y aguacate”

Carlos Sainz Jr. en una imagen de archivo en el Gran Premio de Hungría. En Budapest, a 25 de julio de 2026 (REUTERS/Marton Monus)

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La Fórmula 1 no empieza cuando se apagan los semáforos y los monoplazas salen disparados. Para un piloto, la competición se construye mucho antes, en los entrenamientos, el descanso y también en lo que llega al plato. Mantener la concentración durante una carrera, soportar las elevadas temperaturas del vehículo (que pueden alcanzar los 60 grados) y responder físicamente a las exigencias de este deporte requiere una preparación que va mucho más allá de conducir rápido.

Carlos Sainz Jr. conoce bien esa rutina. El piloto español comparte en su canal de YouTube algunos detalles de sus jornadas de preparación y deja ver también uno de los momentos más importantes después de comenzar el día: el desayuno. Y su elección es sencilla, pero reúne varios grupos de alimentos que pueden proporcionar energía y nutrientes para afrontar una jornada de gran exigencia física.

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Después de levantarse temprano y comenzar la mañana con ejercicio, llega el momento de reponer fuerzas. El desayuno de Sainz, de 32 años, combina huevos con jamón y aguacate, pan, aceite de oliva y zumo de naranja. Una mezcla en la que conviven proteínas, grasas, hidratos de carbono y vitaminas.

Carlos Sainz Jr. en una imagen de archivo en el Gran Premio de Hungría. En Budapest, a 25 de julio de 2026 (REUTERS/Marton Monus)

Huevos, proteínas para empezar

Los huevos son uno de los pilares del desayuno. Su principal interés nutricional reside en su contenido en proteínas de alto valor biológico, que aportan los aminoácidos necesarios para mantener y reparar los tejidos musculares. También contienen vitaminas y minerales, entre ellos vitamina B12, vitamina D, selenio y colina, explica la Fundación Española de Nutrición (FEN).

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En el caso de un deportista sometido a entrenamientos intensos, incorporar una fuente de proteínas en las comidas puede contribuir a cubrir las necesidades asociadas a la recuperación muscular. El jamón añade además proteínas, aunque su composición puede variar y conviene prestar atención a su contenido en sal y al grado de procesamiento.

El otro gran protagonista es el aguacate. Su textura cremosa contrasta con la sencillez del resto del plato, pero desde el punto de vista nutricional aporta grasas principalmente insaturadas, además de fibra, potasio y folato. Estas grasas forman parte de una alimentación equilibrada y, junto con la fibra, pueden favorecer una mayor sensación de saciedad.

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Huevos y aguacate (Magnific)

Pan, aceite y naranja para completar el desayuno

El pan aporta hidratos de carbono, el combustible preferente del organismo para buena parte de la actividad física. Para un deportista, incluirlos en la alimentación puede ser especialmente relevante cuando existe un elevado gasto energético. La cantidad y el tipo de pan, además del momento en que se consume, deben adaptarse a las necesidades individuales.

El aceite de oliva completa el desayuno con otra fuente de grasas insaturadas. Su presencia en la dieta mediterránea se asocia a un patrón alimentario relacionado con beneficios cardiovasculares cuando sustituye a otras fuentes de grasa menos saludables.

Por último, el zumo de naranja proporciona vitamina C y carbohidratos. La fruta entera, no obstante, suele ser una opción nutricionalmente más completa porque conserva toda su fibra y requiere más masticación.

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El propio Sainz resume así su elección: “Huevos con jamón y aguacate, pan y aceite de oliva con un zumo de naranja”. No se trata necesariamente de un desayuno que deba copiarse de forma literal: las necesidades nutricionales de cada persona dependen de factores como su actividad física, objetivos y estado de salud. En un piloto profesional, además, la alimentación forma parte de una planificación diseñada para acompañar el entrenamiento y la competición.