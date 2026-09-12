España

Así es el desayuno con el que el piloto Carlos Sainz (32 años) empieza el día: “Huevos con jamón y aguacate”

El piloto de Fórmula 1 disfruta cada mañana de un desayuno calórico para aguantar la dureza de los entrenamientos

Carlos Sainz Jr. en una imagen de archivo en el Gran Premio de Hungría. En Budapest, a 25 de julio de 2026 (REUTERS/Marton Monus)
Carlos Sainz Jr. en una imagen de archivo en el Gran Premio de Hungría. En Budapest, a 25 de julio de 2026 (REUTERS/Marton Monus)
Guardar

La Fórmula 1 no empieza cuando se apagan los semáforos y los monoplazas salen disparados. Para un piloto, la competición se construye mucho antes, en los entrenamientos, el descanso y también en lo que llega al plato. Mantener la concentración durante una carrera, soportar las elevadas temperaturas del vehículo (que pueden alcanzar los 60 grados) y responder físicamente a las exigencias de este deporte requiere una preparación que va mucho más allá de conducir rápido.

Carlos Sainz Jr. conoce bien esa rutina. El piloto español comparte en su canal de YouTube algunos detalles de sus jornadas de preparación y deja ver también uno de los momentos más importantes después de comenzar el día: el desayuno. Y su elección es sencilla, pero reúne varios grupos de alimentos que pueden proporcionar energía y nutrientes para afrontar una jornada de gran exigencia física.

PUBLICIDAD

Después de levantarse temprano y comenzar la mañana con ejercicio, llega el momento de reponer fuerzas. El desayuno de Sainz, de 32 años, combina huevos con jamón y aguacate, pan, aceite de oliva y zumo de naranja. Una mezcla en la que conviven proteínas, grasas, hidratos de carbono y vitaminas.

Carlos Sainz Jr. en una imagen de archivo en el Gran Premio de Hungría. En Budapest, a 25 de julio de 2026 (REUTERS/Marton Monus)
Carlos Sainz Jr. en una imagen de archivo en el Gran Premio de Hungría. En Budapest, a 25 de julio de 2026 (REUTERS/Marton Monus)

Huevos, proteínas para empezar

Los huevos son uno de los pilares del desayuno. Su principal interés nutricional reside en su contenido en proteínas de alto valor biológico, que aportan los aminoácidos necesarios para mantener y reparar los tejidos musculares. También contienen vitaminas y minerales, entre ellos vitamina B12, vitamina D, selenio y colina, explica la Fundación Española de Nutrición (FEN).

PUBLICIDAD

En el caso de un deportista sometido a entrenamientos intensos, incorporar una fuente de proteínas en las comidas puede contribuir a cubrir las necesidades asociadas a la recuperación muscular. El jamón añade además proteínas, aunque su composición puede variar y conviene prestar atención a su contenido en sal y al grado de procesamiento.

El otro gran protagonista es el aguacate. Su textura cremosa contrasta con la sencillez del resto del plato, pero desde el punto de vista nutricional aporta grasas principalmente insaturadas, además de fibra, potasio y folato. Estas grasas forman parte de una alimentación equilibrada y, junto con la fibra, pueden favorecer una mayor sensación de saciedad.

Huevos y aguacate (Magnific)
Huevos y aguacate (Magnific)

Pan, aceite y naranja para completar el desayuno

El pan aporta hidratos de carbono, el combustible preferente del organismo para buena parte de la actividad física. Para un deportista, incluirlos en la alimentación puede ser especialmente relevante cuando existe un elevado gasto energético. La cantidad y el tipo de pan, además del momento en que se consume, deben adaptarse a las necesidades individuales.

El aceite de oliva completa el desayuno con otra fuente de grasas insaturadas. Su presencia en la dieta mediterránea se asocia a un patrón alimentario relacionado con beneficios cardiovasculares cuando sustituye a otras fuentes de grasa menos saludables.

Por último, el zumo de naranja proporciona vitamina C y carbohidratos. La fruta entera, no obstante, suele ser una opción nutricionalmente más completa porque conserva toda su fibra y requiere más masticación.

El propio Sainz resume así su elección: “Huevos con jamón y aguacate, pan y aceite de oliva con un zumo de naranja”. No se trata necesariamente de un desayuno que deba copiarse de forma literal: las necesidades nutricionales de cada persona dependen de factores como su actividad física, objetivos y estado de salud. En un piloto profesional, además, la alimentación forma parte de una planificación diseñada para acompañar el entrenamiento y la competición.

Temas Relacionados

F1F1 EspañaGP de F1 de EspañaCarlos Sainz JrFamosos EspañaAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aitana ya sabe que es una estrella: Madrid afianza su estatus de reina del pop con un espectáculo sin espacio a la improvisación

La cantante inauguró este viernes la primera de las cuatro noches en Madrid con el ‘Cuarto Azul World Tour’: un show más conservador que el de los estadios, pero suficiente para mantener su estatus de estrella

Aitana ya sabe que es una estrella: Madrid afianza su estatus de reina del pop con un espectáculo sin espacio a la improvisación

Embalses en España: así están las reservas de agua este sábado 12 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están las reservas de agua este sábado 12 de septiembre

Los veranos de Harald V en Mallorca: una historia de amor por la vela que duró más de dos décadas

El monarca llegó a enfrentarse a Juan Carlos I y Felipe VI en la Copa del Rey Mapfre

Los veranos de Harald V en Mallorca: una historia de amor por la vela que duró más de dos décadas

María Valero recuerda su aventura en el Mundial 2026 de la mano de Borja Iglesias: “Conforme pasen los años, con más cariño lo voy a recordar”

‘Infobae’ ha podido hablar con la creadora de contenido después de que viviese la victoria de España de cerca con su pareja

María Valero recuerda su aventura en el Mundial 2026 de la mano de Borja Iglesias: “Conforme pasen los años, con más cariño lo voy a recordar”

36.000 lechones y seis piscinas olímpicas de purines: dos macrogranjas de una misma empresa en Huesca esquivan la autorización ambiental más exigente

Cada proyecto tiene una capacidad individual equivalente a 360 unidades de ganado mayor, justo una por debajo del umbral a partir del que se exige este trámite

36.000 lechones y seis piscinas olímpicas de purines: dos macrogranjas de una misma empresa en Huesca esquivan la autorización ambiental más exigente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta, el expediente de un “ataque híbrido” sin autor confirmado: qué haría falta para confirmar si Marruecos estuvo detrás o no

Ceuta, el expediente de un “ataque híbrido” sin autor confirmado: qué haría falta para confirmar si Marruecos estuvo detrás o no

La Justicia retira a una madre separada el uso exclusivo de la vivienda familiar porque vivía con su hija en casa de los abuelos

La Justicia anula la sentencia que otorgaba la custodia a una madre al determinar que el menor reside habitualmente en Marruecos

Qué ocurre si no puedes mostrar el carnet de conducir en miDGT: multas y cómo acreditar que está vigente

La DGT avisa: a partir del 1 de octubre te pueden multar con 200 euros si adelantas en esta situación

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”