España

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

La empleada, con casi una década en la cooperativa, detalla cómo funcionan los turnos rotativos, el sistema de descansos y los incentivos vinculados a las ventas en caja

Una cajera escanea artículos en una caja registradora de supermercado. Varios clientes con carros esperan, colocando sus compras en la cinta.
Una cajera de supermercado escanea productos mientras clientes colocan sus compras en la cinta transportadora de una caja registradora. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Trabajar en un supermercado implica combinar la atención al cliente con tareas de reposición, organización de las secciones y coordinación de los distintos equipos. Los horarios se distribuyen por turnos y los descansos deben adaptarse al funcionamiento de la tienda y a la afluencia de clientes. Una trabajadora de Consum explica cómo es el día a día en uno de estos establecimientos y cuáles son las condiciones laborales.

Patricia, gestora operativa en una tienda de Almería, lleva vinculada a la cooperativa desde 2016. Entró durante una campaña de verano mientras estudiaba Relaciones Laborales y Recursos Humanos y, después de pasar por diferentes secciones, fue asumiendo nuevas responsabilidades hasta llegar a su puesto actual, según relata en una entrevista con NoticiasTrabajo.

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Cuánto se cobra por trabajar en Consum

El salario es una de las principales cuestiones que tienen en cuenta quienes buscan empleo en un supermercado. Según explicó Patricia, el salario mínimo de acceso al puesto de gestora operativa se sitúa en torno a 19.300 euros brutos anuales. La cantidad puede aumentar en función de la antigüedad, las responsabilidades y los complementos asociados a cada puesto. Las condiciones también pueden variar según las funciones desarrolladas en áreas como cajas, alimentación, belleza o productos frescos.

A esta remuneración se pueden sumar incentivos vinculados a determinados objetivos de venta. Patricia pone como ejemplo en su conversación con NoticiasTrabajo los productos de impulso que se promocionan en la zona de cajas.

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Cómo son los turnos de trabajo

Los empleados de la tienda trabajan con turnos rotativos de mañana y tarde. La planificación de los horarios se realiza con varias semanas de antelación, de manera que los trabajadores pueden conocer sus jornadas y organizar su tiempo libre.

Uno de los supermercados Consum en España. (Consum)
Uno de los supermercados Consum en España. (Consum)

La distribución de los turnos permite cubrir las diferentes necesidades de la tienda durante su horario comercial. Mientras unos empleados trabajan en cajas, otros se ocupan de la reposición, los productos frescos o el resto de secciones. En el caso de Consum, la jornada laboral en las tiendas se organiza actualmente en cinco días de trabajo, según la información publicada por la compañía.

Cómo se organizan los descansos

Los descansos también forman parte de la organización diaria del supermercado. Patricia explica que los responsables deben coordinar las pausas de los diferentes equipos para garantizar que las secciones continúen funcionando. En su tienda, las pausas se distribuyen entre el personal de cajas, frescos y el resto de áreas teniendo en cuenta la actividad de cada momento.

Los trabajadores disponen además de una sala de descanso equipada con elementos como cafetera, microondas, horno y frigorífico, según recoge NoticiasTrabajo. La duración y organización de las pausas dependen de la jornada y de las condiciones aplicables a cada trabajador.

¿Se puede ascender trabajando en un supermercado?

La experiencia de esta trabajadora muestra que es posible desarrollar una trayectoria profesional dentro de una cadena de distribución. Su incorporación comenzó con una campaña de verano y continuó con diferentes puestos y responsabilidades dentro de la empresa. Trabajar en un supermercado no se limita a las funciones de caja o reposición. Dependiendo del puesto y de la experiencia, un empleado puede asumir tareas de coordinación y gestión de equipos.

Así, trabajar en un supermercado supone adaptarse a turnos rotativos, atender al público, trabajar en equipo y mantener organizada la tienda, mientras que la experiencia y la promoción interna pueden abrir el acceso a puestos con mayores responsabilidades.

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