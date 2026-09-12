Los vecinos de Hortaleza en Madrid se rebelan contra el circuito de Fórmula 1: “Es la mayor herida del barrio en una ciudad que empieza a ser inhabitable”

Vecinos del distrito madrileño de Hortaleza protestan contra la celebración del Gran Premio de Fórmula 1. (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid)

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Los vecinos del distrito de Hortaleza, en el noroeste de Madrid, ya no aguantan más. Cansados de “los ruidos, la contaminación y los atascos mientras los servicios públicos se deterioran”, este fin de semana saldrán a las calles en dos manifestaciones para expresar su rechazo a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebra entre el 11 y 13 de septiembre en el nuevo circuito semiurbano de IFEMA y recibirá a más de 330.000 personas. La primera protesta, impulsada por el Sindicato del Barrio, será el sábado a partir de las 17:00 horas y saldrá desde la parada del Metro Parque de Santa María, mientras que el domingo tendrá lugar otra convocada por la Plataforma Stop Fórmula 1, que partirá a las 12:00 horas del Metro Feria de Madrid. El objetivo de ambas es el mismo: impedir los grandes eventos que “mercantilizan el barrio y expulsan al vecindario”.

“Llevamos mascando polvo un año por las obras y esto es un auténtico despilfarro, un dinero que se debería invertir en mejorar los servicios públicos. Este circuito es la mayor herida del barrio”, dice a Infobae Constantino Blanco, vecino de Hortaleza y portavoz de la Plataforma Stop Fórmula 1, que denuncia que su construcción ha costado 319 millones de euros, según la información que han recopilado a partir de las licitaciones publicadas por IFEMA, el consorcio público-privado del que participan el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

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La plataforma, que agrupa a colectivos y organizaciones que rechazan la celebración de este evento, también señala que “hay otros muchos gastos que no se han dado a conocer” y mencionan como ejemplo el contrato con Liberty Media, la empresa estadounidense que gestiona los derechos de la Fórmula 1 y que, según sus cálculos, “supondrá unos 48 millones de euros adicionales cada año de los diez durante los que se pretende celebrar la competición”.

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Reivindicar el derecho a la vivienda

Para Blanco, la proliferación de eventos masivos y el aumento del precio de la vivienda hacen que vivir en la capital resulte cada vez más difícil. “Madrid empieza a ser una ciudad inhabitable, una ciudad pensada para el turista, donde el empleo cada vez es más precario y los precios para acceder a la vivienda son imposibles. Los vecinos estamos siendo expulsados poco a poco”, sostiene. Por ello, explica, las protestas también servirán para reivindicar el derecho a la vivienda en un distrito donde la escalada del precio de los alquileres “lleva años expulsando a las familias más humildes”.

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Los convocantes de la manifestación del sábado, que se celebrará bajo el lema ‘Queremos vivir en Hortaleza’, sostienen que tanto las subidas de los precios de los alquileres como el aumento exponencial de pisos turísticos provocan “desahucios invisibles” en la capital.

Madrid recupera el Gran Premio de España de Fórmula 1 cuatro décadas después de la última carrera celebrada en la capital en 1981, prueba que se disputó en el circuito del Jarama, que acogió nueve ediciones. El acuerdo firmado por diez temporadas devuelve la competición a la ciudad con un trazado urbano de 5.474 metros y 22 curvas.