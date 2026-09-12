María Valero recuerda su aventura en el Mundial 2026 de la mano de Borja Iglesias: “Conforme pasen los años, con más cariño lo voy a recordar”

María Valero durante su entrevista con 'Infobae'

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Este verano, España se paralizó por la celebración del Mundial 2026 que acabó con la segunda victoria de La Roja. Los jugadores de la selección e incluso sus parejas pasaron a acaparar titulares que trascendían lo deportivo. Ahora, meses después del hito deportivo, Infobae ha podido hablar con María Valero, pareja de Borja Iglesias, sobre cómo vivieron juntos esa experiencia.

Tras la dulce victoria, Valero difundió un vídeo grabado en un restaurante durante la celebración que no tardó en hacerse viral. Aparecía haciendo sentadillas con el trofeo y el mensaje: “Y recordad, no os saltéis el día de glúteo”. La publicación fue duramente criticada, pero la creadora de contenido respondió con humor a todos los comentarios.

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Tras normalizar la situación de que su novio sea campeón del mundo, María Valero también nos ha hablado de cómo atravesaron el ruido externo de los últimos meses y el foco mediático: “Hemos estado en una burbuja un poco disfrutando del momento y, al final, ha terminado bien”, sostiene. Como ya la habíamos visto en sus redes sociales, explicó que la forma de protegerse fue mantener una actitud de humor ante las críticas y los mensajes negativos. “Siempre nos tomamos las cosas de la mejor forma posible e intentamos sacar la vis cómica a todo lo que nos pasa”, señaló.

María Valero en el Mundial 2026 con Borja Iglesias

Valero estuvo en Nueva York el día del partido contra Argentina, por lo que ha acompañado a la selección española durante la celebración del título. Para la pareja de Borja Iglesias, el Mundial se convirtió en un paréntesis emocional y de exposición pública que todavía procesa: “Ha sido un mes y medio de emociones a flor de piel, de vivir un hito histórico, como ha sido ganar un Mundial de fútbol y que mi pareja formase parte de eso”, nos cuenta durante la premiere de Enfrentados: Marfil.

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En ese contexto, María Valero describe el período como un antes y un después en su vida personal. “El verano ha sido un verano inolvidable, que creo que conforme pasen los años con más cariño lo voy a recordar, porque todavía tengo que bajar un poco a tierra todo lo que hemos vivido”, se sincera. Más allá de los partidos, subrayó el peso de lo que ocurrió fuera de las cámaras, en la convivencia diaria con el entorno de la selección: “Compartirlo con todas las familias de todos los jugadores y todo… Ahí es que se ha creado un ambiente increíble”, afirma.

María Valero y Borja Iglesias en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

La historia de amor de Borja Iglesias y María Valero

En ese marco, resume el desenlace del torneo como un alivio que relativizó cualquier comentario adverso: “Cualquier comentario malo, pues ya qué más da, si es que tenemos la copa en casa”.

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La historia de la pareja está vinculada, además, a uno de los episodios más amargos de la carrera del delantero. En 2022, cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria en el Real Betis, el futbolista confiaba en entrar en la lista definitiva para disputar el Mundial de Qatar. La convocatoria nunca llegó y aquella ausencia supuso un golpe duro para el atacante, que llevaba meses alimentando la expectativa de vestir la camiseta de España en una gran competición internacional.

María Valero y Borja Iglesias en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Con el tiempo, el propio jugador ha reconocido que atravesó una etapa complicada en el plano emocional. “No fui al Mundial, pero conocí a María. Fue triste, pero mereció la pena. La conocí por no ir al Mundial. Fue justo en ese momento”, dijo el delantero en La Revuelta.

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