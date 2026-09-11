Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Manolitos de Manolo Bakes. REMITIDA / HANDOUT por MANOLO BAKES

Guardar

Los responsables de Manolo Bakes han anunciado este viernes una reorganización de su estructura corporativa que concentra bajo una única dirección el desarrollo de la marca tanto en España como en los mercados exteriores. La responsabilidad recaerá sobre David López, que asumirá el cargo de director de Desarrollo de Negocio Global.

La cadena de cafeterías, comercializadora de los mini cruasanes conocidos como ‘Manolitos’, prevé iniciar operaciones en uno o dos nuevos países a lo largo de 2027, dentro de una estrategia destinada a acelerar su expansión internacional, especialmente en Europa. Reino Unido figura entre los mercados prioritarios para la empresa, que también está explorando oportunidades de crecimiento en Latinoamérica y Oriente Próximo.

PUBLICIDAD

El movimiento llega después de la consolidación de su negocio en la península ibérica. Manolo Bakes cuenta actualmente con 70 establecimientos repartidos entre España y Portugal y pretende mantener su ritmo de aperturas en ambos mercados mientras prepara el siguiente paso de su estrategia: llevar el concepto de la compañía a nuevos territorios.

Adaptarse a cada mercado

La expansión internacional se apoyará en la capacidad de la compañía para adaptar sus establecimientos a las características de cada mercado. La cadena señala que ya trabaja con distintos formatos de local, desde ubicaciones en primera línea hasta establecimientos en los principales centros comerciales y espacios vinculados al ‘travel retail’.

PUBLICIDAD

A esta estrategia se sumará el desarrollo de herramientas digitales y del canal ‘delivery’, además de un plan de marketing destinado a reforzar el conocimiento de la marca y favorecer la recurrencia de los clientes en cada uno de los mercados a los que llegue.

Según ha manifestado el consejero delegado de Manolo Bakes, José Antonio del Castillo, “reforzar nuestra estructura de expansión internacional es un paso clave en nuestra hoja de ruta para convertir Manolo Bakes en una marca global”.

Incide en que tras consolidar un modelo de negocio “sólido y rentable” en España, “creemos que este es el momento adecuado para abordar el crecimiento internacional con ambición, pero también con disciplina y con foco en la creación de valor a largo plazo”.

PUBLICIDAD

Establecimiento de la cadena española de cafeterías y pastelerías Manolo Bakes (Manolo Bakes / Europa Press)

Una marca basada en los ‘Manolitos’

La compañía considera que el producto que ha construido su identidad comercial puede servir como elemento de entrada en nuevos mercados. Los conocidos ‘Manolitos’ se sitúan en el centro de una propuesta que Manolo Bakes pretende replicar fuera de sus mercados actuales, aunque adaptando el formato de sus establecimientos a las particularidades de cada país.

La estrategia contempla, por tanto, combinar la expansión mediante nuevos locales con acuerdos y fórmulas que permitan desarrollar la marca junto a socios locales. El objetivo es seleccionar mercados donde exista un encaje suficiente con el concepto de la compañía y contar con operadores capaces de facilitar la implantación.

PUBLICIDAD

“Manolo Bakes reúne todos los atributos necesarios para triunfar a escala internacional: un producto icónico, una propuesta de valor clara y un modelo operativo sencillo y rentable”, indica López.

El consejero delegado incide en que “nuestro enfoque será identificar mercados con un encaje sólido para el concepto y desarrollar la marca junto a socios estratégicos con experiencia y capacidad de ejecución mientras continuamos creciendo con el mismo rigor en nuestro mercado de origen”.