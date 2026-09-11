España

La DGT avisa: a partir del 1 de octubre te pueden multar con 200 euros si adelantas en esta situación

La medida cambia las reglas de circulación en condiciones adversas y busca evitar bloqueos en las principales vías

Desde el 1 de octubre de 2026 estará prohibido adelantar en autopistas y autovías cuando la nieve dificulte la circulación (Europa Press)
Desde el 1 de octubre de 2026 estará prohibido adelantar en autopistas y autovías cuando la nieve dificulte la circulación (Europa Press)
Guardar

La circulación con nieve en carreteras de alta capacidad contará desde este otoño con una norma específica sobre el uso de los carriles. El cambio forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno, que incorpora nuevas obligaciones para situaciones de meteorología adversa y refuerza las reglas destinadas a garantizar el paso de los servicios de emergencia.

El Gobierno prohibirá adelantar con nieve en la calzada de autopistas y autovías desde el 1 de octubre de 2026, siempre que las condiciones dificulten la circulación. La reforma busca despejar los carriles de la izquierda para el paso de emergencias y máquinas quitanieves.

PUBLICIDAD

El Real Decreto 518/2026, cuya entrada en vigor se ha fijado para el 1 de octubre de 2026, obliga a todos los vehículos a ocupar el carril más a la derecha cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías; en calzadas con tres o más carriles por sentido admite también el carril inmediatamente contiguo.

La nueva prohibición

La norma transforma en prohibición expresa una recomendación ya contemplada en el Reglamento General de Circulación. La restricción no se activa por la mera presencia de nieve visible, ya que debe afectar de forma efectiva a la circulación por el estado de la calzada. Por tanto, será aplicable en episodios en los que la acumulación de nieve, la pérdida de adherencia o la reducción de la capacidad de la vía obliguen a modificar la forma de conducir.

PUBLICIDAD

Los conductores no podrán adelantar a otros coches, camiones, autobuses que todavía estén autorizados a circular ni a las propias máquinas quitanieves. Los carriles situados a la izquierda deberán quedar libres para evitar retenciones, permitir las labores de retirada de nieve y facilitar la intervención de los vehículos de emergencia.

La modificación se incorpora al artículo 32 del Reglamento General de Circulación, dedicado a los carriles de emergencia. La obligación de circular por la derecha se aplicará a todos los vehículos afectados por la situación de nieve, con la excepción prevista para vías de tres o más carriles por sentido.

Los carriles de la izquierda deberán quedar libres para los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.
La norma obliga a utilizar el carril derecho cuando la nieve afecte de forma efectiva a la circulación. (DGT)

En una autovía o autopista de dos carriles, la consecuencia práctica será que todos los vehículos deberán concentrarse en el carril derecho, sin utilizar el izquierdo salvo que sea necesario para dejar espacio a los servicios prioritarios.

El incumplimiento se considera una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros. La sanción se reduce a 100 euros si se abona dentro del plazo de pago reducido. La medida no implica, por sí sola, la retirada de puntos del permiso de conducción, aunque los agentes podrán sancionar otras conductas si concurren infracciones adicionales, como velocidad inadecuada o incumplimiento de una señalización concreta.

La Ley de Tráfico incluye estas conductas en su artículo 76.c, que califica como grave “incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación”.

Los cuatro niveles por nieve

La reforma es parte de un Real Decreto que también modifica otros apartados del Reglamento de Circulación, entre ellos las exigencias para adelantar en autovía y para rebasar a ciclistas fuera de poblado. La Estrategia de Seguridad Vial 2030 fija como objetivo reducir a la mitad las personas fallecidas y heridas graves respecto a los datos de 2019.

La Dirección General de Tráfico (DGT) aplica un código de cuatro niveles de dificultad por nieve. El nivel verde se activa cuando comienza a nevar y limita la velocidad a 100 km/h en autopistas y autovías y a 80 km/h en el resto de carreteras; además, los camiones deben circular por el carril derecho y no pueden adelantar.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

En el nivel amarillo, cuando la nieve empieza a cubrir la calzada, los camiones tienen prohibida la circulación y turismos y autobuses no pueden superar los 60 km/h. El nivel rojo obliga a los turismos a llevar cadenas o neumáticos de invierno y fija un máximo de 30 km/h, mientras que autobuses, camiones y vehículos articulados no pueden circular. El nivel negro supone el cierre total de la vía.

La prohibición de adelantar en autopistas y autovías se suma a este dispositivo para dejar libres los carriles de la izquierda y facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves y el paso de los vehículos de emergencia.

Temas Relacionados

CochesVehículosMotorMotor EspañaSeguridad VialDGTEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la exgimnasta Almudena Cid a Gonzo y Carlos Chamarro o la modista Cósima Ramírez

Los cuatro famosos acompañarán a Roberto Leal desde este viernes 11 de septiembre hasta el próximo martes 15

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la exgimnasta Almudena Cid a Gonzo y Carlos Chamarro o la modista Cósima Ramírez

Así fue la historia de amor de Astrid de Noruega con Johan Martin, jugador olímpico: una huelga real, la pérdida de su título y más de medio siglo juntos

La princesa, fallecida este 11 de septiembre, desafió a la realeza y a la Iglesia para casarse con un plebeyo divorciado

Así fue la historia de amor de Astrid de Noruega con Johan Martin, jugador olímpico: una huelga real, la pérdida de su título y más de medio siglo juntos

“Moro de mierda, vete a tu país, vas a pagar por lo de Ceuta y Melilla”: le rompen una botella en la cabeza a un hombre de origen marroquí en Murcia

La víctima, un informático y escritor afincado en España desde hace 20 años, tuvo que recibir atención hospitalaria

“Moro de mierda, vete a tu país, vas a pagar por lo de Ceuta y Melilla”: le rompen una botella en la cabeza a un hombre de origen marroquí en Murcia

Vivas asegura que en la Delegación le “ponían cara rara” y que Moncloa le pidió que dejara de llamar tras reclamar la emergencia nacional para Ceuta

El presidente de Ceuta dice que el CNI no le alertó de la entrada masiva y cuestiona las versiones tras la dimisión del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno

Vivas asegura que en la Delegación le “ponían cara rara” y que Moncloa le pidió que dejara de llamar tras reclamar la emergencia nacional para Ceuta

El Sáhara se levanta en una gigantesca nube de polvo: la NASA capta su avance hacia el Atlántico

El instrumento MODIS registró el desplazamiento de partículas sobre el oeste de África, aunque los científicos descartan que llegue a la costa

El Sáhara se levanta en una gigantesca nube de polvo: la NASA capta su avance hacia el Atlántico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vivas asegura que en la Delegación le “ponían cara rara” y que Moncloa le pidió que dejara de llamar tras reclamar la emergencia nacional para Ceuta

Vivas asegura que en la Delegación le “ponían cara rara” y que Moncloa le pidió que dejara de llamar tras reclamar la emergencia nacional para Ceuta

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Irene Montero presenta este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”