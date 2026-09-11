La DGT avisa: a partir del 1 de octubre te pueden multar con 200 euros si adelantas en esta situación

Desde el 1 de octubre de 2026 estará prohibido adelantar en autopistas y autovías cuando la nieve dificulte la circulación (Europa Press)

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La circulación con nieve en carreteras de alta capacidad contará desde este otoño con una norma específica sobre el uso de los carriles. El cambio forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno, que incorpora nuevas obligaciones para situaciones de meteorología adversa y refuerza las reglas destinadas a garantizar el paso de los servicios de emergencia.

El Gobierno prohibirá adelantar con nieve en la calzada de autopistas y autovías desde el 1 de octubre de 2026, siempre que las condiciones dificulten la circulación. La reforma busca despejar los carriles de la izquierda para el paso de emergencias y máquinas quitanieves.

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El Real Decreto 518/2026, cuya entrada en vigor se ha fijado para el 1 de octubre de 2026, obliga a todos los vehículos a ocupar el carril más a la derecha cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías; en calzadas con tres o más carriles por sentido admite también el carril inmediatamente contiguo.

La nueva prohibición

La norma transforma en prohibición expresa una recomendación ya contemplada en el Reglamento General de Circulación. La restricción no se activa por la mera presencia de nieve visible, ya que debe afectar de forma efectiva a la circulación por el estado de la calzada. Por tanto, será aplicable en episodios en los que la acumulación de nieve, la pérdida de adherencia o la reducción de la capacidad de la vía obliguen a modificar la forma de conducir.

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Los conductores no podrán adelantar a otros coches, camiones, autobuses que todavía estén autorizados a circular ni a las propias máquinas quitanieves. Los carriles situados a la izquierda deberán quedar libres para evitar retenciones, permitir las labores de retirada de nieve y facilitar la intervención de los vehículos de emergencia.

La modificación se incorpora al artículo 32 del Reglamento General de Circulación, dedicado a los carriles de emergencia. La obligación de circular por la derecha se aplicará a todos los vehículos afectados por la situación de nieve, con la excepción prevista para vías de tres o más carriles por sentido.

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La norma obliga a utilizar el carril derecho cuando la nieve afecte de forma efectiva a la circulación. (DGT)

En una autovía o autopista de dos carriles, la consecuencia práctica será que todos los vehículos deberán concentrarse en el carril derecho, sin utilizar el izquierdo salvo que sea necesario para dejar espacio a los servicios prioritarios.

El incumplimiento se considera una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros. La sanción se reduce a 100 euros si se abona dentro del plazo de pago reducido. La medida no implica, por sí sola, la retirada de puntos del permiso de conducción, aunque los agentes podrán sancionar otras conductas si concurren infracciones adicionales, como velocidad inadecuada o incumplimiento de una señalización concreta.

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La Ley de Tráfico incluye estas conductas en su artículo 76.c, que califica como grave “incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación”.

Los cuatro niveles por nieve

La reforma es parte de un Real Decreto que también modifica otros apartados del Reglamento de Circulación, entre ellos las exigencias para adelantar en autovía y para rebasar a ciclistas fuera de poblado. La Estrategia de Seguridad Vial 2030 fija como objetivo reducir a la mitad las personas fallecidas y heridas graves respecto a los datos de 2019.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) aplica un código de cuatro niveles de dificultad por nieve. El nivel verde se activa cuando comienza a nevar y limita la velocidad a 100 km/h en autopistas y autovías y a 80 km/h en el resto de carreteras; además, los camiones deben circular por el carril derecho y no pueden adelantar.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

En el nivel amarillo, cuando la nieve empieza a cubrir la calzada, los camiones tienen prohibida la circulación y turismos y autobuses no pueden superar los 60 km/h. El nivel rojo obliga a los turismos a llevar cadenas o neumáticos de invierno y fija un máximo de 30 km/h, mientras que autobuses, camiones y vehículos articulados no pueden circular. El nivel negro supone el cierre total de la vía.

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La prohibición de adelantar en autopistas y autovías se suma a este dispositivo para dejar libres los carriles de la izquierda y facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves y el paso de los vehículos de emergencia.