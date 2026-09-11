Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Logotipo de El Corte Inglés (Adobe Stock)

Guardar

La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Dirección General de Consumo la comercialización por parte de El Corte Inglés de una camiseta dirigida a niñas que, a juicio de la asociación, contiene un mensaje con “connotaciones pedófilas”. La organización reclama que se investigue la comercialización de la prenda y que, si procede, se abra un expediente sancionador contra la compañía.

La camiseta, que ya no aparece en la página web de El Corte Inglés, pertenecía a su línea Kids y se comercializaba como una prenda de tirantes con volante en los laterales para niñas.

PUBLICIDAD

El diseño incluía la ilustración de medio kiwi acompañada de la frase en inglés “small ones are more juicy”, cuya traducción literal es “los pequeños son más jugosos”. Según Facua, las palabras estaban situadas a la altura de los pechos de la figura representada.

Un mensaje que “sexualiza y cosifica” a las menores

La asociación considera que la utilización de este tipo de mensajes en prendas dirigidas exclusivamente al público infantil resulta “del todo inadecuada”, teniendo en cuenta que puede interpretarse fácilmente en un sentido “sexualizador —pedófilo— de las menores de edad”. Así, según la organización, la camiseta contribuye “no sólo a la sexualización y cosificación de las mujeres, sino que resulta especialmente grave en este caso al ser una prenda vestida por niñas, que requieren de la máxima protección”.

PUBLICIDAD

Facua incide en que, con la comercialización de esta camiseta, El Corte Inglés estaría vulnerando la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que señala en su artículo 11 como publicidad ilícita aquella que “utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución”.

El Corte Inglés también incurriría, según la asociación de consumidores, en una vulneración de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que considera como tal “toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión”.

PUBLICIDAD

Ante todo ello, Facua insta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que investigue los hechos y abra el correspondiente expediente sancionador contra El Corte Inglés por la comercialización de esta prensa de ropa, así como que verifique que ha sido retirada igualmente de la venta en sus establecimientos.