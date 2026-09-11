España

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

La prenda, ya retirada de la página web de la empresa, muestra la ilustración de medio kiwi con el mensaje a la altura de los pechos de ‘small ones are more juicy”, que se traduce como ‘los pequeños son más jugosos’

El Corte Inglés (Adobe Stock)
Logotipo de El Corte Inglés (Adobe Stock)
Guardar

La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Dirección General de Consumo la comercialización por parte de El Corte Inglés de una camiseta dirigida a niñas que, a juicio de la asociación, contiene un mensaje con “connotaciones pedófilas”. La organización reclama que se investigue la comercialización de la prenda y que, si procede, se abra un expediente sancionador contra la compañía.

La camiseta, que ya no aparece en la página web de El Corte Inglés, pertenecía a su línea Kids y se comercializaba como una prenda de tirantes con volante en los laterales para niñas.

PUBLICIDAD

El diseño incluía la ilustración de medio kiwi acompañada de la frase en inglés “small ones are more juicy”, cuya traducción literal es “los pequeños son más jugosos”. Según Facua, las palabras estaban situadas a la altura de los pechos de la figura representada.

Un mensaje que “sexualiza y cosifica” a las menores

La asociación considera que la utilización de este tipo de mensajes en prendas dirigidas exclusivamente al público infantil resulta “del todo inadecuada”, teniendo en cuenta que puede interpretarse fácilmente en un sentido “sexualizador —pedófilo— de las menores de edad”. Así, según la organización, la camiseta contribuye “no sólo a la sexualización y cosificación de las mujeres, sino que resulta especialmente grave en este caso al ser una prenda vestida por niñas, que requieren de la máxima protección”.

PUBLICIDAD

Facua incide en que, con la comercialización de esta camiseta, El Corte Inglés estaría vulnerando la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que señala en su artículo 11 como publicidad ilícita aquella que “utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución”.

El Corte Inglés también incurriría, según la asociación de consumidores, en una vulneración de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que considera como tal “toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión”.

Ante todo ello, Facua insta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que investigue los hechos y abra el correspondiente expediente sancionador contra El Corte Inglés por la comercialización de esta prensa de ropa, así como que verifique que ha sido retirada igualmente de la venta en sus establecimientos.

Temas Relacionados

EmpresasEmpresas EspañaConsumoConsumidoresEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tanatorio de Cádiz permite a las mascotas dar el último adiós a sus dueños: así funciona la iniciativa para evitar la ansiedad por abandono

El Protocolo Haru de Puerto Real permite a perros y gatos registrar la pérdida de sus tutores a través del olfato

Un tanatorio de Cádiz permite a las mascotas dar el último adiós a sus dueños: así funciona la iniciativa para evitar la ansiedad por abandono

Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este día

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares este día

Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, 15 días después de su hermano Harald V

La noticia, anunciada oficialmente por la Corte este viernes 11 de septiembre, marca la partida de la última integrante de su generación

Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, 15 días después de su hermano Harald V

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Super Once del Sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

ECONOMÍA

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquilar una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”