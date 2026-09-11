Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana. (REUTERS/Peter Cziborra)

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Iñaki Williams ha decidido apartarse de la selección de Ghana. El delantero vasco, de 32 años, lo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado varias imágenes con los ‘Black Star’.

“Siento que ha llegado el momento de poner fin a mi etapa con la selección nacional de Ghana. Me voy feliz, orgulloso y con la tranquilidad de saber que lo di todo cada vez que vestí esta camiseta”, ha escrito el atacante rojiblanco al comienzo de su comunicado.

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Iñaki debutó con España en 2016, pero en julio de 2022 decidió cambiar de decisión y representar a la selección de Ghana. Su primera convocatoria llegó en septiembre de ese mismo año, para los amistosos frente a Brasil y Nicaragua.

Iñaki Williams. (Reuters/Jay Biggerstaff)

El 23 de septiembre disputó sus primeros minutos con los ‘Black Stars’ en el estadio Océane de El Havre, ante Brasil. Entró al descanso en sustitución de Kamaldeen Sulemana en un encuentro que terminó con victoria brasileña por 3-0.

Más allá del fútbol, el delantero del Athletic ha destacado el vínculo emocional que ha construido con el país africano durante estos cuatro años. “Ghana me ha dado mucho más que fútbol. Me ha permitido volver a casa, sentirme aún más cerca de mis raíces y experimentar el enorme orgullo de representar a mi país y llevar esta bandera en el pecho”, ha señalado.

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“Gracias de todo corazón a todos los que han formado parte de esta trayectoria y por todo el cariño que siempre me han demostrado. Ghana siempre será parte de mí. Seguiré apoyando a la selección. Como uno de ustedes, dondequiera que esté”, ha concluido.

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Concentrado con el Athletic

A sus 32 años, Williams afronta ahora, centrado en el Athletic la recta final de su carrera. El delantero, una pieza importante del conjunto rojiblanco, quiere dosificar el desgaste físico de una trayectoria marcada por la exigencia y dedicar sus esfuerzos al club que ha pertenecido toda la vida.

Allí comparte vestuario con su hermano Nico, a quien quiere seguir acompañando en su trayectoria y con la selección española.

Nico Williams celebra con su hermano Iñaki. (AP Foto/Miguel Oses)

La respuesta de Ghana

La Federación de Ghana no ha tardado en responder al anuncio del delantero. A través de sus redes sociales, los ‘Black Stars’ han agradecido a Williams su compromiso durante estos años: “Gracias por tu servicio a las Estrellas Negras, Iñaki”. La federación ha destacado “el compromiso, la pasión y el orgullo” que mostró cada vez que representó al país y le ha deseado lo mejor en el futuro.

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El Athletic Club se convierte ahora en la prioridad de Iñaki. El equipo no ha tenido el mejor arranque de temporada, acumulando dos derrotas en las dos primeras jornadas, pero parece ver la luz al final del túnel después de dos victorias consecutivas, especialmente la última ante el Atlético de Madrid (3-0), en la que volvieron a ser decisivos los hermanos.

La decisión de Williams supone el cierre de una etapa internacional que nació de su vínculo con sus raíces y que le permitió vestir durante cuatro años la camiseta de Ghana.

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