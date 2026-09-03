Fernando Alonso deja en el aire su futuro, pero exige mejoras: “No quiero que esperemos cinco años”

El piloto español Fernando Alonso (REUTERS/Bernadett Szabo)

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Fernando Alonso sigue sin tomar una decisión definitiva sobre su futuro en la Fórmula 1. El asturiano continúa dejando abierta la incógnita sobre su futuro después de más de dos décadas en la categoría reina y, pese a encontrarse ya en uno de los grandes escenarios de su trayectoria, el Gran Premio de Italia, su discurso no ha cambiado. Monza, donde dejó una huella importante durante su etapa con Ferrari, tampoco ha servido para aclarar qué hará cuando llegue el momento de decidir.

En Aston Martin tampoco quieren precipitarse. El proceso continúa abierto y desde la escudería británica mantienen la confianza en encontrar un acuerdo. Mike Krack, uno de los responsables del equipo, fue claro al respecto: “Estoy seguro de que encontraremos la mejor solución para todos”. La postura de Alonso, sin embargo, va más allá de los resultados que pueda conseguir actualmente con el Aston Martin. El bicampeón mundial no vincula directamente su decisión al rendimiento del monoplaza. Lo que realmente le genera dudas es el rumbo de la Fórmula 1 y el reglamento que condiciona la competición.

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“Mi decisión no tiene que ver con el coche. Yo soy profesional y doy mi 100% tanto luche por el 15º o por un podio. Es más un asunto del reglamento, pero desafortunadamente es el que es. No es la Fórmula 1 con la que crecí y no es lo que queremos ni los pilotos ni los espectadores. Hay que cambiar varias cosas, pero no será inmediato. Será en el futuro. Pero espero contribuir para el próximo reglamento y que se pueda volver a la F1 real”, explicó ante los medios, según ha recogido Marca.

El monoplaza de Fernando Alonso en Aston Martin (REUTERS/Benoit Tessier)

Pero el futuro de Alonso también está ligado a la evolución de Aston Martin. El equipo dio una pequeña muestra de progreso en Holanda, donde consiguió terminar noveno y sumar dos puntos. Un resultado insuficiente para el asturiano, aunque sí útil para confirmar que el trabajo realizado empieza a mostrar algunas señales positivas. “Todavía hay que mejorar en los dos lados: chasis y motor. Es una obligación”, afirmó Alonso. Precisamente la unidad de potencia centra buena parte de sus esperanzas. El piloto confía en el proyecto y en los recursos que está poniendo Aston Martin para mejorar en este apartado.

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“Creo al 100% que la situación mejorará. Existe el compromiso y una de las mejores instalaciones. También se refuerza el personal y el departamento que trabaja con el motor con gente del anterior proyecto”, señaló. Pero Alonso también ha dejado claro que el tiempo juega un papel fundamental en su decisión: “Pero no quiero esperar otros cinco años como la otra vez. Quiero que se haga en dos o tres”, lanzó. El piloto reconoce que dentro de Aston Martin existe talento para cambiar la situación. “Tenemos a los mejores líderes del paddock”, confesó.

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso (Foto AP/Darko Bandic)

Aun así, el noveno puesto de Holanda no es suficiente para cambiar sus expectativas. “No estoy contento y nadie en este equipo lo está. Fue un impulso porque ves que la dirección es correcta y si seguimos con el ritmo de desarrollo sabemos que seremos uno de los equipos más rápidos en curvas”, admitió. El resultado sí tuvo otra lectura para Alonso: “Yo doy el 100% de mi capacidad, pero sí es un premio al trabajo del equipo”, añadió.

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Monza, una prueba complicada

Mientras el futuro sigue en el aire, el presente tampoco parece especialmente favorable. Alonso anticipa dificultades en Monza por las características del circuito y las prestaciones actuales de su Aston Martin. “Será peor que Silverstone y Suzuka, con LasVegas es el peor de todos en el calendario”, deslizó. El asturiano tampoco espera que los rebufos puedan solucionar las carencias del coche. “Si salgo delante, quizá me ayuden”, agregó. Por eso, el trabajo del fin de semana estará especialmente orientado a seguir aprendiendo y buscando rendimiento.

El equipo británico presentó un innovador livery que cambiará de color a lo largo del circuito

“El foco principal está colocado en el proceso de aprendizaje que vivimos para encontrar más rendimiento del motor. Aquí hay más entrenamientos libres y debemos desarrollar lo mejor posible el fin de semana”, concretó. La unidad de potencia sigue sin ofrecer el salto esperado. “No hubo un gran paso. La manejabilidad es un problema y no notabas la mejora de potencia. Ahora tocará un test de verdad para el motor”, analizó.

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Pese a las dudas sobre su futuro, Alonso mantiene intacta su motivación. “Hay gente que lo mantiene hasta los 80 o 90 años...”, bromeaba. La Fórmula 1 continúa siendo su prioridad, aunque no descarta explorar otras opciones. “La F1 es mi prioridad. Pero no estamos cerrados a otras posibilidades. Vimos a Lance Stroll con el GT3 y yo fui invitado a alguna carrera. También está el programa de Le Mans...”, cerró.