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Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado este jueves un paquete de cien medidas para el curso 2026-2027

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. (Alejandro Martínez Vélez./ Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. (Alejandro Martínez Vélez./ Europa Press)
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este jueves un paquete de cien medidas para el curso 2026-2027 durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en la Asamblea de Madrid. El anuncio, que duplica el número de iniciativas presentadas el año pasado, ha incluido desde la mayor ampliación del Metro de Madrid de los últimos años hasta la puesta en marcha de un servicio experimental de taxis y coches sin conductor, en un discurso que se extendió entre hora y media y dos horas.

Entre los anuncios de mayor repercusión figura la puesta en marcha de un proyecto piloto de vehículos con conducción autónoma que arrancará en el último trimestre de 2026 en la capital y en Alcobendas. Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, en la que participarán empresas desarrolladoras de software, operadores de flotas, compañías de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) y representantes del sector del taxi, durante un periodo inicial de dos años prorrogable.

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Según ha explicado el Gobierno regional, la medida convertirá a Madrid en la primera región de Europa con un proyecto de este tipo y no implicará la concesión de nuevas licencias de taxi ni autorizaciones de VTC. El objetivo declarado es reducir la siniestralidad vial mediante tecnologías de conducción autónoma, que ya registran experiencias en más de 20 ciudades del mundo, con más de 20 millones de viajes y unos 322 millones de kilómetros recorridos en vías públicas.

La línea 6 de Metro abrirá toda la noche los fines de semana

En materia de transporte, Ayuso ha anunciado la mayor expansión de la red de Metro de los últimos años, con 32 nuevos kilómetros de vía subterránea. La Línea 10 se prolongará 6,5 kilómetros desde Puerta del Sur hasta Móstoles, con al menos seis estaciones nuevas; la Línea 11 llegará desde La Fortuna hasta Leganés como parte de la futura gran diagonal, y la Línea 1 se extenderá hasta Las Tablas mediante un túnel de 1,5 kilómetros con dos estaciones adicionales. La consejería prevé que estas obras culminen hacia el año 2034.

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Usuarios de Metro Madrid esperan a la llegada de su tren. (REUTERS/Mohammed Salem)
Usuarios de Metro Madrid esperan a la llegada de su tren. (REUTERS/Mohammed Salem)

La presidenta anunció además que la Línea 6, conocida como la Circular y la más utilizada de la red con 430.000 usuarios diarios, funcionará las 24 horas durante los fines de semana una vez culmine su proceso de automatización, previsto para el primer semestre de 2027. El servicio operará sin conductor de forma ininterrumpida desde el inicio de la actividad del viernes hasta el cierre del domingo, y las labores de mantenimiento se realizarán en la madrugada del domingo al lunes. A esto se sumó el anuncio de una tarifa única de 1,50 euros para el billete sencillo en la Zona A.

Vivienda, natalidad y reconstrucción tras los incendios,

En el capítulo de vivienda, el Ejecutivo regional prevé la construcción de unas 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible en Madrid, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete y Colmenar Viejo, de las que 600 se destinarán a los sectores más vulnerables a través de la Agencia de Vivienda Social. La Comunidad aspira a alcanzar las 70.000 viviendas protegidas durante la legislatura y sentar las bases para otras 280.000 en los próximos 15 años, además de elaborar su primer mapa regional de inmuebles deshabitados.

En políticas de natalidad, Ayuso amplió la ayuda de hasta 14.500 euros por nacimiento a las madres de hasta 35 años. No obstante, es solo para quienes pasen a tener un tercer hijo y ser familia numerosa, no para las que necesitan ayuda para tener el primero. La medida se incorporará a la Estrategia de Natalidad 2027-2031. En este sentido, ya se aprobó la polémica ley que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar, lo que permitirá considerar a las familias que esperan un tercer hijo como numerosas desde la semana 15 de gestación.

Una mujer embarazada. (David Zorrakino / Europa Press)
Una mujer embarazada. (David Zorrakino / Europa Press)

Buena parte del paquete de medidas se dirigió a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el gran incendio de este verano. La Comunidad de Madrid invertirá 4,9 millones de euros para reparar más de 130 kilómetros de las 13 carreteras regionales afectadas, según confirmó el Gobierno regional. Las intervenciones se realizarán en la M-501, M-505, M-507, M-510, M-512, M-521, M-531, M-533, M-537, M-539, M-540, M-541 y M-855, en tramos de las localidades de Aldea del Fresno, Villa del Prado, Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda, Colmenar del Arroyo, Valdemaqueda, Peralejo, Fresnedillas de la Oliva, Valdemorillo y Chapinería.

Los trabajos, adjudicados con carácter de emergencia, incluyen la renovación de la señalización vertical, la recuperación de las marcas viales, la rehabilitación del asfalto dañado por el tránsito de vehículos pesados de los servicios de emergencia, la sustitución de elementos de balizamiento y sistemas de contención, y labores de limpieza y retirada de restos en márgenes y cunetas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en puntos de Robledo de Chavela, Cebreros, Casavieja o Mijares para frenar el avance de los incendios. (UME)

Sanidad, educación y empleo completan el paquete de anuncios

En sanidad, la presidenta ha confirmado la construcción de la Ciudad de la Salud, un campus biosanitario que integrará el Hospital La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros. Ayuso confirmó además un nuevo incremento salarial para médicos y enfermeras por guardias, noches y festivos a partir de 2028, con una dotación de 38 millones de euros anuales, que permitirá que una guardia en día laborable pase de 424,83 a 566,61 euros. A esta mejora se sumará, desde 2027, una partida de casi 5 millones de euros anuales para las prolongaciones de jornada del personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

En materia de seguridad, Ayuso anunció un nuevo decreto que permitirá a los ayuntamientos delegar en el Gobierno regional la totalidad o parte del proceso de oposiciones para el ingreso de nuevos agentes de Policía Local y Municipal, en el marco de la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid. La medida busca reforzar sobre todo a los municipios con menos recursos administrativos, en una región que cuenta con 110 cuerpos policiales y más de 10.700 efectivos.

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