España

La psicología sugiere que las personas que se enamoran muy rápido puede que no sea por atracción, sino por heridas del pasado

El deseo de conectar a toda prisa suele esconder carencias afectivas y mecanismos de defensa frente al malestar emocional

Una pareja en una cita romántica. (Freepik)
El deseo de conectar a toda prisa suele esconder carencias afectivas. (Freepik)
Guardar

Una primera cita bajo la luz tenue de un bar, una conversación fluida y, de repente... “Es la persona de mi vida”. Apenas han pasado un par de semanas, pero la intensidad es tan desbordante que la palabra “te quiero” se asoma a los labios de forma casi inevitable. Lo que la cultura popular ha bautizado durante décadas como un “flechazo” o “amor a primera vista”, la psicología lo interpreta a menudo como el reflejo de carencias afectivas no resueltas.

El amor no madura en cuestión de días, pero la necesidad de protección sí puede activarse en un segundo. Cuando alguien experimenta un enamoramiento rápido de manera recurrente, los expertos señalan que la atención no está puesta realmente en la persona que tiene enfrente, sino en la urgencia interna de calmar el malestar de la soledad, el miedo al abandono o la falta de validación.

PUBLICIDAD

Del flechazo a la obsesión

Para entender qué ocurre en la mente de quienes se entregan a toda prisa, el estudio Amor, anhelo y obsesión, publicado en la revista Acta Psychologica, exploró a fondo la limerencia: un estado involuntario, obsesivo y absorbente de anhelo romántico en el que se idealiza por completo a alguien desconocido o inalcanzable.

A diferencia del enamoramiento común, la limerencia funciona como un mecanismo de escape. Los investigadores registraron que las personas inmersas en este estado pasan hasta el 50% de su tiempo pensando en la otra persona. Sin embargo, estos pensamientos no se disparan por las virtudes reales de la nueva pareja, sino por el malestar emocional interno y la necesidad de autorregulación, intensificándose cuando se experimenta soledad, tristeza o ansiedad.

PUBLICIDAD

Un hombre en suéter negro y una mujer en vestido rojo se miran y sonríen mientras cenan en un restaurante con copas de vino.
La limerencia funciona como un mecanismo de escape. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las raíces de esta prisa no se encuentran en el presente, sino en la infancia. La misma investigación reveló que las personas propensas a estos “enganches” repentinos reportan un índice significativamente alto de experiencias infantiles adversas —como negligencia emocional, abusos o dinámicas familiares inestables— y un marcado apego ansioso. Decir “te quiero” de forma prematura o forzar un compromiso temprano funciona como un intento desesperado de calmar la angustia ante la incertidumbre y asegurar el vínculo antes de sufrir un rechazo.

¿Química, placer o miedo?

Sin embargo, no todo enamoramiento rápido responde a la misma dinámica. El psicólogo Daniel N. Jones ha investigado la emofilia, definida como la tendencia de personalidad a enamorarse rápido, fácil y frecuentemente. A diferencia de la limerencia, aquí la persona no huye necesariamente del dolor, sino que busca el “subidón” emocional que produce el romance, haciendo que pase por alto señales de alarma (red flags) o termine en manos de perfiles narcisistas que resultan encantadores a corto plazo.

Por otro lado, el estudio Psicobiología del apego y el trauma explica que cuando el motor es el apego ansioso, la persona no busca el disfrute del romance en sí, sino la necesidad urgente de no estar sola, una dinámica que a menudo alimenta la limerencia. Quien actúa impulsado por esta inseguridad utiliza la relación como un escudo protector para validar su propia valía y aplacar un miedo visceral al rechazo.

Quien actúa impulsado por el apego ansioso utiliza la relación como un escudo protector.(Magnific)
Quien actúa impulsado por el apego ansioso utiliza la relación como un escudo protector.(Magnific)

Pese a todo, sentir cierta inquietud, mariposas o una prisa moderada al conocer a alguien no es patológico. La investigación “El sistema de apego en relaciones incipientes” demuestra que una pequeña dosis de ansiedad es una señal biológica totalmente normal mediante la cual nuestro sistema afectivo nos motiva a buscar la proximidad del otro. La diferencia clave estriba en que esta ansiedad normativa se reduce conforme la relación se consolida.

Las diferencias entre el afecto real y la proyección radican en la presencia de la otra persona. Mientras que la limerencia construye un personaje a la medida de nuestras carencias mediante la fantasía, el amor real exige tiempo y la capacidad de ver a la otra persona con sus virtudes y defectos reales. Identificar si te atrae la persona que tienes enfrente o el refugio emocional que has diseñado sobre ella es el primer paso para construir un vínculo sano.

Temas Relacionados

ParejasPsicologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

Aunque su elaboración pueda parecer laboriosa, se trata de una tarta relativamente sencilla de preparar con un resultado riquísimo que, sin duda, merece la pena

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

La norma, que pasa al Senado, incluye a quienes perdieron el DNI español en 1977 y a sus hijos

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María

La ficción de TVE cierra la semana con una firma decisiva, una boda en el aire y varios frentes abiertos que amenazan con alterar el futuro de los Luján

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 11 de septiembre: Enriqueta señalará a Mercedes y Victoria, que podría confesarlo todo

La inesperada alianza de Mercedes y Victoria seguirá siendo protagonista en el próximo episodio de la ficción diaria de TVE

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 11 de septiembre: Enriqueta señalará a Mercedes y Victoria, que podría confesarlo todo

La reflexión de Fiódor Dostoievski, escritor ruso, sobre el autoengaño: “Un hombre que se miente a sí mismo se vuelve incapaz de reconocer la verdad”

El autor de ‘Crimen y castigo’ dejó esta cita en su última obra, que publicó meses antes de morir

La reflexión de Fiódor Dostoievski, escritor ruso, sobre el autoengaño: “Un hombre que se miente a sí mismo se vuelve incapaz de reconocer la verdad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

ECONOMÍA

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions