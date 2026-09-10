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Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

La escudería británica llega con mejores sensaciones tras el desastre de Monza y con la experiencia como punto de lanza

Fernando Alonso. (REUTERS/Bernadett Szabo)
Fernando Alonso. (REUTERS/Bernadett Szabo)
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Aston Martin llega a Madrid con ganas de pasar página. Fernando Alonso y Lance Stroll tuvieron que abandonar Monza y el motor de Honda dejó nuevas dudas. Sin embargo, con el nuevo circuito, la escudería británica ve una oportunidad de sumar puntos.

Ni el español ni el canadiense son los favoritos. Pero el equipo sabe que se trata de un trazado nuevo para toda la parrilla. Ahí es donde puede estar la ventaja: en un escenario inédito. En donde el talento del piloto puede pesar más que nunca.

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Es entonces cuando aparece Fernando Alonso. El piloto de 45 años correrá en la capital precisamente 45 años después de que la Fórmula 1 la abandonara. Mike Krack, director de operaciones de Aston Martin, es consciente de que los muros están muy cerca y, sin ningún dato real sobre el que apoyarse, la experiencia prima.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

Un circuito hecho para Alonso

“Cuando ves este trazado y los muros, creo que el piloto puede marcar la diferencia. No en todos los circuitos, pero hay algunos donde sí ocurre, así que es bueno tenerlo con nosotros. Me gustan estos circuitos donde un piloto se debe adaptar, y confío en que veremos a nuestros pilotos rendir bien”, ha explicado Krack.

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El jefe de la escudería no ha dudado en alabar a Alonso: “Sabemos que cuando el agarre es muy malo y todo es nuevo, hemos visto actuaciones sobresalientes por su parte. Recuerdo Qatar, hace dos o tres años, con una tormenta de arena y una pista muy lenta: en algunos momentos, Fernando era cuatro o cinco segundos más rápido que todos los demás. Podríamos ver algo parecido en los Libres 1, aunque luego están los Libres 2 y 3 para que el resto se ponga al día”.

Tampoco ha disimulado su fascinación por el propio trazado madrileño. “Ayer vi un par de simulaciones y me impresionaron. Cuando ves las subidas y bajadas, los muros, la curva rápida peraltada... creo que han hecho algo extraordinario aquí”.

Diagrama de un circuito de carreras con tramos en rosa, amarillo y azul, curvas numeradas del 1 al 22 e indicadores de velocidad
El trazado del circuito Madring detalla sus tres sectores, las curvas numeradas y las zonas de velocidad para el Gran Premio de España.

Honda encuentra “el camino correcto” tras Monza

Además de la novedad que supone el circuito, la otra incógnita sigue siendo la unidad de potencia. “En Zandvoort tuvimos algunos problemas de manejabilidad que tratamos de corregir en Monza, especialmente en lo referente a la combustión. Lo importante es conseguir una combustión estable para proporcionar un motor constante, y hemos encontrado un buen progreso según los datos. También los pilotos hicieron comentarios positivos tras los libreas”, detalló Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1.

Después, optimizaron los datos mediante las simulaciones en pista y encontraron “la dirección a seguir”, añadiendo más novedades para mejorar la manejabilidad. “Hemos encontrado una buena dirección”, insistió el japonés.

No obstante, de cara a Madring, el ingeniero ya ha identificado un reto para el motor: “Ayer rodé por el circuito y vi esa curva peraltada... desafiante e interesante. Desde el punto de vista de la unidad de potencia, el principal problema es el sistema de lubricación. Tenemos fuerzas G tanto laterales como verticales, así que empezaremos con un ajuste conservador y veremos dónde estamos”.

El circuito de Madring. (Europa Press)
El circuito de Madring. (Europa Press)

Con los pies en el suelo

Pese al optimismo en torno al nuevo circuito y las mejoras paulatinas, Krack se ha mantenido con los pies en el suelo. “Tenemos un circuito nuevo que debemos entender. No olvidemos que solo hemos caído una vez en Q1 y hemos llegado a Q2 en todas las ocasiones, pero hablar de Q3 sería incluso un poco arrogante”. Eso sí, tampoco ha rebajado la ilusión y “si las cosas se vuelven caóticas”, cabe una oportunidad “para aprovechar”. También el domingo.

Fernando Alonso. (Europa Press)
Fernando Alonso. (Europa Press)

Un circuito que puede favorecer al AMR26

En definitiva, las sensaciones en el equipo británico son mejores que en Italia. “Desde el punto de vista de las simulaciones, deberíamos estar mejor que en Monza”, resumió Krack. Por su parte, Orihara ha destacado las “características mixtas” del circuito: “Creemos que se ajusta mejor a nuestro paquete. La manejabilidad va a ser importante, como siempre”.

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