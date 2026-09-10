España

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María

La ficción de TVE cierra la semana con una firma decisiva, una boda en el aire y varios frentes abiertos que amenazan con alterar el futuro de los Luján

Ciro y Lorenzo planean engañar a Manuel para que firme la licencia en 'La Promesa' (RTVE).
Ciro y Lorenzo planean engañar a Manuel para que firme la licencia en 'La Promesa' (RTVE).
Guardar

El palacio de los Luján se prepara para cerrar una semana marcada por las bodas, los secretos y las decisiones capaces de cambiar el rumbo de algunos de sus protagonistas. Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, La Promesa vuelve a poner sobre la mesa los conflictos sentimentales de sus personajes, mientras las intrigas de Ciro y Lorenzo avanzan peligrosamente y las relaciones entre los hermanos Rivera se complican cada vez más.

El regreso de Simona y Candela al palacio, las dudas de María Fernández ante su enlace con Carlo y el futuro de Ángela y Curro han ido ganando protagonismo durante los últimos capítulos. Pero hay una trama que puede tener consecuencias especialmente graves: el plan de Ciro para conseguir la firma de Manuel.

PUBLICIDAD

El joven lleva varios episodios intentando hacerse con la licencia y, finalmente, encuentra la manera de ponerla delante del heredero sin que este sea plenamente consciente de lo que está firmando.

Capítulo 901 del martes 8 de septiembre

La paternidad de Máximo se hace pública en 'La Promesa' (RTVE).
La paternidad de Máximo se hace pública en 'La Promesa' (RTVE).

El martes, Leocadia pone todas sus cartas sobre la mesa. Su propuesta de matrimonio a Máximo no nace precisamente del romanticismo, sino de un acuerdo en el que cada uno obtiene algo que necesita. Ella quiere convertirse en duquesa y, a cambio, está dispuesta a convencer a Ángela para que permita que su padre la acompañe al altar. Una maniobra que demuestra hasta qué punto Leocadia está dispuesta a mover los hilos para conseguir sus objetivos.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, María intenta refugiarse en el trabajo para no pensar demasiado en su próxima boda. La doncella ha aceptado casarse con Carlo, pero las dudas no dejan de crecer en su interior. Pía se da cuenta de que algo no marcha bien y descubre que detrás de los nervios de María puede esconderse algo más profundo. La boda, que parecía encaminada, empieza así a rodearse de interrogantes.

María Fernández da una respuesta a Carlo en 'La Promesa' (RTVE).
María Fernández da una respuesta a Carlo en 'La Promesa' (RTVE).

En paralelo, Manuel y Curro se desplazan hasta el refugio para intentar convencer a Simona y Candela de que regresen a La Promesa. Las dos cocineras, sin embargo, se mantienen firmes en su postura: no volverán mientras Julio continúe en el palacio. Su condición vuelve a poner contra las cuerdas a los Luján, que tendrán que encontrar una solución si quieren recuperar a dos trabajadoras fundamentales para el servicio.

Por otro lado, Ángela toma una decisión importante relacionada con su boda. Finalmente, será Alonso quien la acompañe hasta el altar, un gesto que adquiere un significado especial para la joven y para su familia. Pero la tranquilidad dura poco. Curro anuncia que ha elegido a Pía como madrina de su enlace, provocando una reacción inmediata de Leocadia.

La elección no es del agrado de la marquesa, que ve cómo sus planes vuelven a complicarse. Curro, sin embargo, parece decidido a mantener su decisión, aunque todavía quedan muchas cosas por resolver antes de que llegue el gran día.

Y mientras las bodas avanzan entre dudas, Ciro y Lorenzo continúan moviendo sus piezas. Su objetivo sigue siendo conseguir que Manuel firme la documentación que necesitan y, para ello, están cada vez más cerca de encontrar el momento perfecto.

Lo que queda por delante en ‘La Promesa’

Los próximos capítulos traerán nuevos enfrentamientos y decisiones inesperadas. La tensión entre Leocadia y Curro irá a más, mientras Pía se verá atrapada en una situación que puede terminar desbordándola. También habrá novedades importantes para María, cuya boda con Carlo continúa rodeada de incertidumbre.

Leocadia pide a Máximo casarse con él en 'La Promesa' (RTVE).
Leocadia pide a Máximo casarse con él en 'La Promesa' (RTVE).

El regreso de Simona y Candela al palacio tampoco supondrá el final de sus problemas. Las cocineras volverán, pero con una condición que mantiene a Julio en el centro de la polémica.

Por si fuera poco, Martina y Jacobo tendrán que enfrentarse a nuevos problemas en su relación, mientras Adriano recibe una noticia que puede cambiar su situación. Y en las sombras, Ciro y Lorenzo estarán cada vez más cerca de culminar su engaño.

Temas Relacionados

La PromesaTVERTVETelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

Aunque su elaboración pueda parecer laboriosa, se trata de una tarta relativamente sencilla de preparar con un resultado riquísimo que, sin duda, merece la pena

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

La norma, que pasa al Senado, incluye a quienes perdieron el DNI español en 1977 y a sus hijos

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 11 de septiembre: Enriqueta señalará a Mercedes y Victoria, que podría confesarlo todo

La inesperada alianza de Mercedes y Victoria seguirá siendo protagonista en el próximo episodio de la ficción diaria de TVE

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 11 de septiembre: Enriqueta señalará a Mercedes y Victoria, que podría confesarlo todo

La reflexión de Fiódor Dostoievski, escritor ruso, sobre el autoengaño: “Un hombre que se miente a sí mismo se vuelve incapaz de reconocer la verdad”

El autor de ‘Crimen y castigo’ dejó esta cita en su última obra, que publicó meses antes de morir

La reflexión de Fiódor Dostoievski, escritor ruso, sobre el autoengaño: “Un hombre que se miente a sí mismo se vuelve incapaz de reconocer la verdad”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

ECONOMÍA

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions