Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María

Ciro y Lorenzo planean engañar a Manuel para que firme la licencia en 'La Promesa' (RTVE).

Guardar

El palacio de los Luján se prepara para cerrar una semana marcada por las bodas, los secretos y las decisiones capaces de cambiar el rumbo de algunos de sus protagonistas. Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, La Promesa vuelve a poner sobre la mesa los conflictos sentimentales de sus personajes, mientras las intrigas de Ciro y Lorenzo avanzan peligrosamente y las relaciones entre los hermanos Rivera se complican cada vez más.

El regreso de Simona y Candela al palacio, las dudas de María Fernández ante su enlace con Carlo y el futuro de Ángela y Curro han ido ganando protagonismo durante los últimos capítulos. Pero hay una trama que puede tener consecuencias especialmente graves: el plan de Ciro para conseguir la firma de Manuel.

PUBLICIDAD

El joven lleva varios episodios intentando hacerse con la licencia y, finalmente, encuentra la manera de ponerla delante del heredero sin que este sea plenamente consciente de lo que está firmando.

Capítulo 901 del martes 8 de septiembre

La paternidad de Máximo se hace pública en 'La Promesa' (RTVE).

El martes, Leocadia pone todas sus cartas sobre la mesa. Su propuesta de matrimonio a Máximo no nace precisamente del romanticismo, sino de un acuerdo en el que cada uno obtiene algo que necesita. Ella quiere convertirse en duquesa y, a cambio, está dispuesta a convencer a Ángela para que permita que su padre la acompañe al altar. Una maniobra que demuestra hasta qué punto Leocadia está dispuesta a mover los hilos para conseguir sus objetivos.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, María intenta refugiarse en el trabajo para no pensar demasiado en su próxima boda. La doncella ha aceptado casarse con Carlo, pero las dudas no dejan de crecer en su interior. Pía se da cuenta de que algo no marcha bien y descubre que detrás de los nervios de María puede esconderse algo más profundo. La boda, que parecía encaminada, empieza así a rodearse de interrogantes.

María Fernández da una respuesta a Carlo en 'La Promesa' (RTVE).

En paralelo, Manuel y Curro se desplazan hasta el refugio para intentar convencer a Simona y Candela de que regresen a La Promesa. Las dos cocineras, sin embargo, se mantienen firmes en su postura: no volverán mientras Julio continúe en el palacio. Su condición vuelve a poner contra las cuerdas a los Luján, que tendrán que encontrar una solución si quieren recuperar a dos trabajadoras fundamentales para el servicio.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Ángela toma una decisión importante relacionada con su boda. Finalmente, será Alonso quien la acompañe hasta el altar, un gesto que adquiere un significado especial para la joven y para su familia. Pero la tranquilidad dura poco. Curro anuncia que ha elegido a Pía como madrina de su enlace, provocando una reacción inmediata de Leocadia.

La elección no es del agrado de la marquesa, que ve cómo sus planes vuelven a complicarse. Curro, sin embargo, parece decidido a mantener su decisión, aunque todavía quedan muchas cosas por resolver antes de que llegue el gran día.

Y mientras las bodas avanzan entre dudas, Ciro y Lorenzo continúan moviendo sus piezas. Su objetivo sigue siendo conseguir que Manuel firme la documentación que necesitan y, para ello, están cada vez más cerca de encontrar el momento perfecto.

PUBLICIDAD

Lo que queda por delante en ‘La Promesa’

Los próximos capítulos traerán nuevos enfrentamientos y decisiones inesperadas. La tensión entre Leocadia y Curro irá a más, mientras Pía se verá atrapada en una situación que puede terminar desbordándola. También habrá novedades importantes para María, cuya boda con Carlo continúa rodeada de incertidumbre.

Leocadia pide a Máximo casarse con él en 'La Promesa' (RTVE).

El regreso de Simona y Candela al palacio tampoco supondrá el final de sus problemas. Las cocineras volverán, pero con una condición que mantiene a Julio en el centro de la polémica.

Por si fuera poco, Martina y Jacobo tendrán que enfrentarse a nuevos problemas en su relación, mientras Adriano recibe una noticia que puede cambiar su situación. Y en las sombras, Ciro y Lorenzo estarán cada vez más cerca de culminar su engaño.

PUBLICIDAD