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Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 11 de septiembre: Enriqueta señalará a Mercedes y Victoria, que podría confesarlo todo

La inesperada alianza de Mercedes y Victoria seguirá siendo protagonista en el próximo episodio de la ficción diaria de TVE

Mercedes en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Mercedes en 'Valle Salvaje' (RTVE)
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El último capítulo de Valle Salvaje ha sellado la alianza más inesperada entre Victoria y Mercedes: después de años de odio, ambas han unido fuerzas para ocultar la muerte de Dámaso y enterrarlo antes de que nadie lo descubra, un giro que deja a las dos mujeres en el centro del episodio emitido el jueves y condiciona por completo lo que ocurrirá el viernes 11 de septiembre.

El avance del capítulo 485 de Valle Salvaje, previsto para el viernes 11 de septiembre, sitúa esa decisión al borde del colapso: Enriqueta señalará a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo, mientras la duquesa quedará acorralada hasta el punto de dudar si confesarlo todo y don Hernando advertirá de que no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande.

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La enemistad entre Victoria y Mercedes era una de las más antiguas de Valle Salvaje y parecía imposible de reparar. Desde el arranque de su relación, ambas habían quedado situadas en extremos opuestos: Victoria, como una superviviente dispuesta incluso a cometer el peor de los crímenes para salvarse, y Mercedes, como una mujer abnegada marcada por la sombra de su hermana mayor.

Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

La alianza de Mercedes y Victoria en ‘Valle Salvaje’

La ruptura definitiva llegó con el asesinato de doña Pilara a manos de Victoria, un crimen que las dejó instaladas en bandos irreconciliables. El episodio de Valle Salvaje ha dado la vuelta a esa historia de enfrentamiento al mostrar que los hombres de su entorno han terminado empujándolas hacia una alianza. Primero don José Luis y después don Dámaso han sido, según lo visto en pantalla, los detonantes de una unión que nace de la necesidad de sobrevivir en un entorno dominado por ellos.

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Mercedes ha cruzado una línea que hasta ahora parecía propia de Victoria: ha arrebatado una vida, la de Dámaso, aunque en defensa propia. Victoria, en lugar de aprovechar la situación para rematar a su adversaria de siempre, ha entendido que esa muerte las beneficia a las dos y ha puesto su inteligencia y su valentía al servicio de la nueva situación.

Las dos comparten desde ahora un secreto y una misión en Valle Salvaje: hacer desaparecer el cuerpo antes de que alguien descubra lo ocurrido. La escena clave se ha desarrollado de noche, en el bosque y bajo la luz de la luna, con una conversación en la que Mercedes ha verbalizado su desconcierto ante la ayuda de quien había sido su gran enemiga.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará el viernes en ‘Valle Salvaje’

Ese acercamiento, sin embargo, nace bajo amenaza inmediata. Mientras ambas se dirigían al bosque para enterrar a Dámaso, alguien las ha seguido, un detalle que convierte la nueva alianza en un riesgo compartido y abre la posibilidad de que el encubrimiento salte por los aires de forma inminente. El avance del viernes concreta esa amenaza en Enriqueta, que señalará a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo.

La presión recaerá de forma directa sobre la duquesa, a la que el capitán acorralará hasta sembrar la duda de si está a punto de confesarlo todo. En paralelo, el capítulo 485 abrirá otro frente en la Casa Grande. Don Hernando advertirá a Enriqueta de que no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande, una decisión que añade tensión patrimonial y familiar a un episodio ya marcado por el intento de ocultar la muerte de Dámaso.

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