España

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

La norma, que pasa al Senado, incluye a quienes perdieron el DNI español en 1977 y a sus hijos

La diputada de Sumar Tesh Sidi (d) durante un encuentro con saharauis en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026. (Eduardo Parra - Europa Press)
La diputada de Sumar Tesh Sidi (d) durante un encuentro con saharauis en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026. (Eduardo Parra - Europa Press)
Guardar

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la ley que permitirá recuperar la nacionalidad española a los saharauis que la perdieron en 1977, después de la retirada de España del entonces Sáhara Español, y facilitará el acceso a sus descendientes.

El proyecto ha obtenido el respaldo del Gobierno y sus aliados parlamentarios, la abstención del Partido Popular (PP) y el voto en contra de Vox, en una sesión marcada por la crisis migratoria en Ceuta y las críticas a la relación con Marruecos. Ahora deberá ser tratado por el Senado antes de su entrada en vigor.

PUBLICIDAD

La norma alcanza a las personas nacidas antes del 29 de septiembre de 1977 que tuvieron nacionalidad española y puedan acreditar esa condición mediante documentación oficial. También contempla mecanismos para sus descendientes.

Los hijos podrán solicitar la nacionalidad durante cinco años

Los descendientes directos en primer grado de quienes recuperen la nacionalidad podrán iniciar el trámite durante los cinco años posteriores a la concesión a su progenitor.

Para los nietos y sus hijos, la ley establece la vía de la carta de naturaleza, que queda bajo decisión del Consejo de Ministros y no exige acreditar residencia en España.

Miles de saharauis en los campamentos de refugiados. Archivo. (EFE/ Laura Fernández Palomo)
Miles de saharauis en los campamentos de refugiados. Archivo. (EFE/ Laura Fernández Palomo)

El texto también reduce de 10 a dos años el período de residencia legal requerido para que el resto de los ciudadanos saharauis puedan pedir la nacionalidad. El mismo plazo se aplica a nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, además de los sefardíes.

PUBLICIDAD

Según cálculos de Sumar, fuerza que impulsó la iniciativa, la norma podría beneficiar a cerca de 100 mil saharauis. La estimación incluye a unas 50 mil personas que tenían documento español antes de 1977 y a una cifra similar de hijos directos.

Críticas al giro sobre el Sáhara Occidental

La votación ha estado atravesada por cuestionamientos al giro que el Gobierno de Pedro Sánchez realizó en 2022 respecto de Sáhara Occidental. Ese año, España consideró que el plan de autonomía planteado por Marruecos era la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto territorial.

El PP ha justificado su abstención en diferencias con el mecanismo previsto para otorgar la ciudadanía. Su diputado Pedro Muñoz ha sostenido que las concesiones deberían requerir dos años de residencia, salvo en los casos ya previstos por la legislación española. A la vez, ha criticado el cambio de postura de Sánchez sobre la cuestión saharaui.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España) (Eduardo Parra - Europa Press)
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España) (Eduardo Parra - Europa Press)

Los socios parlamentarios del Ejecutivo también han cuestionado la política exterior del Gobierno en este asunto. Representantes de EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts y Podemos han reprochado que España haya dejado de respaldar la autodeterminación del pueblo saharaui.

Vox es el único bloque que ha votado en contra. Tanto esa formación como el PP han expresado reparos sobre los documentos que permitirán demostrar la antigua nacionalidad española, aunque los populares han optado finalmente por no rechazar el texto.

Tras la aprobación en el Congreso, si la Cámara Alta aprueba el proyecto sin modificaciones, la ley quedará lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará entonces en vigor.

La crisis de Ceuta eleva la tensión con Marruecos

La iniciativa llega al Senado en plena crisis en Ceuta y en un momento de tensión política y diplomática con Marruecos. El Gobierno difundió el miércoles 9 de septiembre 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, ocurrida el 30 de julio.

Entre ellos figura una alerta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) enviada el día anterior a los servicios de inteligencia marroquíes, a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y a la Guardia Civil. El aviso advertía sobre convocatorias en redes sociales para cruzar la frontera por mar y a través de la valla durante la Fiesta del Trono de Marruecos.

El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes del asalto.

Los documentos recogen mensajes vinculados a grupos de WhatsApp y Facebook que reunían a cerca de 180 mil usuarios. También señalan que los organizadores buscaban aprovechar que las fuerzas de seguridad marroquíes estarían concentradas en los actos por la celebración. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que esas comunicaciones no anticipaban la dimensión que alcanzó la llegada de personas a Ceuta.

Temas Relacionados

PolíticaPolítica EspañaCongreso de los DiputadosLeyes EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

Aunque su elaboración pueda parecer laboriosa, se trata de una tarta relativamente sencilla de preparar con un resultado riquísimo que, sin duda, merece la pena

Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María

La ficción de TVE cierra la semana con una firma decisiva, una boda en el aire y varios frentes abiertos que amenazan con alterar el futuro de los Luján

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 11 de septiembre: de la trampa de Ciro a la decisión que puede cambiar la boda de María

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 11 de septiembre: Enriqueta señalará a Mercedes y Victoria, que podría confesarlo todo

La inesperada alianza de Mercedes y Victoria seguirá siendo protagonista en el próximo episodio de la ficción diaria de TVE

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 11 de septiembre: Enriqueta señalará a Mercedes y Victoria, que podría confesarlo todo

La reflexión de Fiódor Dostoievski, escritor ruso, sobre el autoengaño: “Un hombre que se miente a sí mismo se vuelve incapaz de reconocer la verdad”

El autor de ‘Crimen y castigo’ dejó esta cita en su última obra, que publicó meses antes de morir

La reflexión de Fiódor Dostoievski, escritor ruso, sobre el autoengaño: “Un hombre que se miente a sí mismo se vuelve incapaz de reconocer la verdad”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos

ECONOMÍA

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions