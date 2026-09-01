Melendi responde a un compañero de profesión por su crítica a ‘La Voz’: “Cuando uno no vive las cosas, es mejor callar”

Melendi en la presentación de la 13 temporada de 'La Voz' (ATRESMEDIA).

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La nueva temporada de La Voz todavía no ha comenzado y ya ha dejado una primera noticia sobre la mesa. Melendi ha protagonizado este martes, 1 de septiembre, unas declaraciones que han llamado especialmente la atención durante la rueda de prensa de la decimotercera edición del talent musical de Antena 3, que se estrenará el próximo 18 de septiembre. Sin mencionar nombres, el cantante ha cargado contra un artista que, según sus palabras, ha “maltratado un poco este programa”.

Melendi ha reconocido que las declaraciones le han afectado especialmente porque él sí forma parte del formato y defiende su trabajo al frente de los concursantes: “He visto los últimos vídeos y me voy a permitir decir una cosa que me ha dolido”. Sin embargo, no ha querido identificar directamente al destinatario de su mensaje: “Se dice el pecado, pero no el pecador”.

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El coach asturiano ha admitido que se sintió directamente señalado por esas palabras. “Me sentí un poco aludido, absolutamente, porque sí, porque yo estoy en este programa y lo hago encantado de la vida”, ha reconocido.

Lejos de limitarse a contestar a su compañero, Melendi ha querido explicar por qué considera que las opiniones sobre La Voz pueden cambiar cuando se experimenta desde dentro. “Cuando uno no vive las cosas, es mejor callar. Nosotros nos lo tomamos muy en serio. Creo que antes de hablar hay que vivir las cosas y sentir lo que nosotros vivimos aquí”, ha afirmado.

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Melendi en 'La Voz' (ATRESMEDIA).

“Es una experiencia de vida maravillosa”

El cantante ha puesto el foco en la dimensión emocional que acompaña a cada edición. Según ha explicado, los coaches afrontan momentos de enorme tensión al acompañar a los aspirantes durante el concurso. “Aquí se pasan muchos nervios, se pasan muchas emociones”, ha asegurado.

Melendi también ha querido dejar claro que su decisión de regresar al programa después de varios años no responde a una cuestión económica o de exposición mediática, sino al compromiso que siente con quienes participan. “Si yo lo hago cada cuatro años es porque a lo mejor la responsabilidad que sentimos y las emociones que vivimos todos aquí valen la pena”, ha confesado.

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En este sentido, ha destacado especialmente lo que supone acompañar a los concursantes durante una experiencia que puede resultar determinante para ellos. “La vida de los chicos que vienen a cantar, las emociones que pasan, los nervios que sufren y nos lo llevamos a casa”, ha relatado.

“Ganes o pierdas, es una experiencia de vida maravillosa”, ha defendido Melendi, que también ha puesto en valor el vínculo que se crea con los concursantes durante su paso por el programa. “Y yo me los encuentro después fuera y para algo les ha servido”, ha añadido.

Melendi en 'La Voz' (ATRESMEDIA).

Dani Martín, en el punto de mira

A pesar de que el asturiano no ha querido dar nombres, estas palabras llegan después de que Dani Martín expresara públicamente hace unos meses su rechazo a convertirse en coach de La Voz: “Yo no quiero ser el ‘coach’ de nadie, nunca, prefiero morir antes. Hay una frase que me encanta de un artista al que admiro mucho que dijo: ‘Si me dan a elegir entre hacer La Voz o morir... prefiero morir’. Yo opino lo mismo”.

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En aquella misma actuación en la que habló sobre La Voz, el artista quiso dejar claro cuál considera que es el verdadero motivo por el que continúa sobre los escenarios: sus canciones. “Da igual que esté más gordo, que esté más serio, que esté vestido de otra forma”, señaló, reivindicando que lo esencial para él es la música.