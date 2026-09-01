El precio del alquiler sube un 5,8% en todas las capitales de provincia menos en cuatro y marca nuevos máximos en agosto

Anuncio de viviendas en alquiler, en el barrio de Castellana de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Guardar

El alquiler de vivienda en España ha cerrado el mes de agosto con un precio medio de 15,1 euros el metro cuadrado al mes, lo que representa un incremento interanual del 5,8%, según el último informe de precios de Idealista. La subida se ha notado en 47 de las 51 capitales de provincia analizadas por el portal inmobiliario, y solo cuatro ciudades han registrado descensos en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos trimestrales, el aumento ha sido del 0,8%, mientras que respecto a julio el precio ha descendido un 0,9%.

En concreto, únicamente San Sebastián (-4,8%), Vitoria (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%) presentan caídas en el precio del alquiler respecto a agosto del año pasado. En el resto del país, la tendencia ha sido la contraria, con incrementos que en algunos casos superaron el 10%.

PUBLICIDAD

El mayor repunte lo ha sufrido Huesca, donde las rentas han subido un 15% en un año. Le siguen Huelva (14,6%), Soria (12,4%), Toledo (11,8%), Zaragoza (11,1%) y Oviedo (11%). También han cerrado con subidas de dos cifras Castellón de la Plana (10,9%), Guadalajara (10,9%), Melilla y Palencia, estas dos últimas con un 10,8%.

Precio medio de la vivienda en alquiler en España y evolución interanual (Idealista)

En los mercados de mayor tamaño, el comportamiento también fue alcista, con la salvedad de las dos capitales vascas. Alicante encabeza las subidas entre las grandes ciudades con un 7,3%, seguida de Palma (5,9%) y Madrid (5,1%). Sevilla avanza un 4,4%, Valencia un 3,5%, Málaga un 2,8% y Barcelona, con el incremento más moderado entre las capitales más pobladas, un 0,7%.

PUBLICIDAD

Madrid, la capital más cara para alquilar

La ciudad de Madrid continúa siendo la zona con el alquiler más elevado de todo el país, con un precio medio de 23,3 euros por metro cuadrado. Le sigue Barcelona, con 20,2 euros, y Palma, con 19,3 euros. Completan el grupo de las capitales más caras, que son San Sebastián (18,1 euros), Málaga (16,5 euros), Valencia (16,3 euros) y Bilbao (15,7 euros).

En el extremo opuesto de la tabla, Jaén y Cáceres comparten el título de capitales con las rentas más económicas, con 8,3 euros por metro cuadrado en ambas ciudades.

Escalada de precios en toda la geografía española

A escala provincial, el alquiler ha subido en 48 de las 50 provincias españolas durante el último año. Toledo lidera los incrementos con un 12,3%, seguida de Girona (11%), Zaragoza (10,5%), Castellón (10,4%), Huesca (9,7%), Soria (9,5%) y Asturias (9,4%). Y solo las provincias de Guipúzcoa (-4,5%) y Álava (-3,4%) cerraron agosto con descensos.

PUBLICIDAD

El actor Enric Auquer comparte una contundente opinión sobre el mercado de la vivienda. Sostiene que quienes poseen múltiples propiedades y viven del alquiler se benefician directamente del esfuerzo de los trabajadores, perpetuando un ciclo de desigualdad.

Por su parte, Madrid también encabeza la lista provincial como la más cara para alquilar, con 21,5 euros por metro cuadrado, por delante de Baleares (20 euros), Málaga (18,7 euros), Barcelona (17,1 euros), Guipúzcoa (15,9 euros) y Santa Cruz de Tenerife (15,4 euros). Jaén, con 7 euros por metro cuadrado, es la provincia más económica, seguida de Ciudad Real (7,6 euros), Badajoz y Cáceres (7,8 euros en ambos casos).

País Vasco, la única comunidad a la baja

Así, Euskadi es la única región que registra un descenso interanual, del 1,6%. En el resto del territorio, los precios han subido sin excepción. Aragón lidera el ranking con un 10,2%, por delante de Asturias (9,4%), Castilla-La Mancha (8,8%), La Rioja (7,5%) y Castilla y León (7,2%).

PUBLICIDAD

Por debajo de la media nacional están los incrementos de la Comunidad Valenciana (6,4%), Extremadura (6,3%) y la Comunidad de Madrid (5,9%), además de Canarias (5,3%), Andalucía (4,8%), la Región de Murcia (4,7%), Cantabria (4,1%), Galicia (3,9%) y Cataluña (2,7%). Baleares (2,4%) y Navarra (0,4%) fueron las comunidades con las subidas más moderadas.

En cuanto a los precios absolutos, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 21,5 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares (20 euros) y Cataluña (15,9 euros). Canarias (15,4 euros) y Euskadi (14,9 euros) completan el grupo de las regiones más caras. Extremadura, con 7,8 euros por metro cuadrado, y Castilla-La Mancha, con 8,8 euros, cierran la tabla como las comunidades con los alquileres más bajos.

PUBLICIDAD