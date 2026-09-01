España

El precio del alquiler sube un 5,8% en todas las capitales de provincia menos en cuatro y marca nuevos máximos en agosto

Según el último informe de Idealista, Madrid y Barcelona lideran los precios más altos del país, mientras Euskadi es la única comunidad autónoma donde las rentas bajaron respecto a agosto de 2025

Anuncio de viviendas en alquiler, en el barrio de Castellana de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press
Anuncio de viviendas en alquiler, en el barrio de Castellana de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press
Guardar

El alquiler de vivienda en España ha cerrado el mes de agosto con un precio medio de 15,1 euros el metro cuadrado al mes, lo que representa un incremento interanual del 5,8%, según el último informe de precios de Idealista. La subida se ha notado en 47 de las 51 capitales de provincia analizadas por el portal inmobiliario, y solo cuatro ciudades han registrado descensos en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos trimestrales, el aumento ha sido del 0,8%, mientras que respecto a julio el precio ha descendido un 0,9%.

En concreto, únicamente San Sebastián (-4,8%), Vitoria (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%) presentan caídas en el precio del alquiler respecto a agosto del año pasado. En el resto del país, la tendencia ha sido la contraria, con incrementos que en algunos casos superaron el 10%.

PUBLICIDAD

El mayor repunte lo ha sufrido Huesca, donde las rentas han subido un 15% en un año. Le siguen Huelva (14,6%), Soria (12,4%), Toledo (11,8%), Zaragoza (11,1%) y Oviedo (11%). También han cerrado con subidas de dos cifras Castellón de la Plana (10,9%), Guadalajara (10,9%), Melilla y Palencia, estas dos últimas con un 10,8%.

Precio medio de la vivienda en alquiler en España y evolución interanual (Idealista)
Precio medio de la vivienda en alquiler en España y evolución interanual (Idealista)

En los mercados de mayor tamaño, el comportamiento también fue alcista, con la salvedad de las dos capitales vascas. Alicante encabeza las subidas entre las grandes ciudades con un 7,3%, seguida de Palma (5,9%) y Madrid (5,1%). Sevilla avanza un 4,4%, Valencia un 3,5%, Málaga un 2,8% y Barcelona, con el incremento más moderado entre las capitales más pobladas, un 0,7%.

PUBLICIDAD

Madrid, la capital más cara para alquilar

La ciudad de Madrid continúa siendo la zona con el alquiler más elevado de todo el país, con un precio medio de 23,3 euros por metro cuadrado. Le sigue Barcelona, con 20,2 euros, y Palma, con 19,3 euros. Completan el grupo de las capitales más caras, que son San Sebastián (18,1 euros), Málaga (16,5 euros), Valencia (16,3 euros) y Bilbao (15,7 euros).

En el extremo opuesto de la tabla, Jaén y Cáceres comparten el título de capitales con las rentas más económicas, con 8,3 euros por metro cuadrado en ambas ciudades.

Escalada de precios en toda la geografía española

A escala provincial, el alquiler ha subido en 48 de las 50 provincias españolas durante el último año. Toledo lidera los incrementos con un 12,3%, seguida de Girona (11%), Zaragoza (10,5%), Castellón (10,4%), Huesca (9,7%), Soria (9,5%) y Asturias (9,4%). Y solo las provincias de Guipúzcoa (-4,5%) y Álava (-3,4%) cerraron agosto con descensos.

El actor Enric Auquer comparte una contundente opinión sobre el mercado de la vivienda. Sostiene que quienes poseen múltiples propiedades y viven del alquiler se benefician directamente del esfuerzo de los trabajadores, perpetuando un ciclo de desigualdad.

Por su parte, Madrid también encabeza la lista provincial como la más cara para alquilar, con 21,5 euros por metro cuadrado, por delante de Baleares (20 euros), Málaga (18,7 euros), Barcelona (17,1 euros), Guipúzcoa (15,9 euros) y Santa Cruz de Tenerife (15,4 euros). Jaén, con 7 euros por metro cuadrado, es la provincia más económica, seguida de Ciudad Real (7,6 euros), Badajoz y Cáceres (7,8 euros en ambos casos).

País Vasco, la única comunidad a la baja

Así, Euskadi es la única región que registra un descenso interanual, del 1,6%. En el resto del territorio, los precios han subido sin excepción. Aragón lidera el ranking con un 10,2%, por delante de Asturias (9,4%), Castilla-La Mancha (8,8%), La Rioja (7,5%) y Castilla y León (7,2%).

Por debajo de la media nacional están los incrementos de la Comunidad Valenciana (6,4%), Extremadura (6,3%) y la Comunidad de Madrid (5,9%), además de Canarias (5,3%), Andalucía (4,8%), la Región de Murcia (4,7%), Cantabria (4,1%), Galicia (3,9%) y Cataluña (2,7%). Baleares (2,4%) y Navarra (0,4%) fueron las comunidades con las subidas más moderadas.

En cuanto a los precios absolutos, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 21,5 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares (20 euros) y Cataluña (15,9 euros). Canarias (15,4 euros) y Euskadi (14,9 euros) completan el grupo de las regiones más caras. Extremadura, con 7,8 euros por metro cuadrado, y Castilla-La Mancha, con 8,8 euros, cierran la tabla como las comunidades con los alquileres más bajos.

Temas Relacionados

AlquilerAlquileresPrecio AlquilerViviendaMercado InmobiliarioEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La emotiva reflexión de Anne Igartiburu sobre la maternidad: “Acompañar no significa decidir por ellos, a veces hay que quedarse un poquito atrás”

La presentadora tiene tres hijos y no duda en compartir sus inquietudes en redes sociales

La emotiva reflexión de Anne Igartiburu sobre la maternidad: “Acompañar no significa decidir por ellos, a veces hay que quedarse un poquito atrás”

José Manuel Felices, doctor: “El zumbido en los oídos es la señal de tensión alta más importante”

Aunque puede tener otras causas, este signo puede estar relacionado con una presión arterial demasiado alta

José Manuel Felices, doctor: “El zumbido en los oídos es la señal de tensión alta más importante”

Detenidos en Sevilla los padres de tres niños tras dejarlos solos en casa para irse a beber alcohol: la vivienda estaba llena de suciedad y cucarachas

Los menores fueron encontrados sin supervisión adulta después de que varios vecinos alertaran a la Policía Nacional al escuchar durante horas su llanto

Detenidos en Sevilla los padres de tres niños tras dejarlos solos en casa para irse a beber alcohol: la vivienda estaba llena de suciedad y cucarachas

Melendi responde a un compañero de profesión por su crítica a ‘La Voz’: “Cuando uno no vive las cosas, es mejor callar”

El artista asturiano se ha pronunciado este martes sobre unas polémicas declaraciones en contra del concurso de Antena 3

Melendi responde a un compañero de profesión por su crítica a ‘La Voz’: “Cuando uno no vive las cosas, es mejor callar”

La polémica del Gordo de Villamanín se convierte en serie: Movistar Plus prepara un documental reconstruyendo el conflicto de la Lotería que dividió a un pueblo

La serie documental de tres episodios cerrará con el concierto de Carolina Durante que tendrá lugar este 1 de septiembre

La polémica del Gordo de Villamanín se convierte en serie: Movistar Plus prepara un documental reconstruyendo el conflicto de la Lotería que dividió a un pueblo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

Sánchez se reúne con el Rey Felipe VI tras pedir que acuda a Ceuta y Melilla e insiste en que la visita se hará “cuando se den las condiciones”

Baliza V-16, ‘L’ y bicicletas: los errores que pueden costarte hasta 200 euros

ECONOMÍA

30.000 euros para dejar el camión: el Gobierno concede ayudas a los transportistas para abandonar la profesión

30.000 euros para dejar el camión: el Gobierno concede ayudas a los transportistas para abandonar la profesión

Los trabajadores de Ceuta afectados por un ERTE podrán cobrar el paro íntegro y sin gastarlo

David Jiménez, abogado y experto en herencias, sobre el reparto de una vivienda entre hermanos: “El que se queda con la casa debe compensar al otro en dinero”

El ‘modelo California’ que Reino Unido quiere importar para aliviar el problema de la vivienda: amenaza con desatar una protesta vecinal

Los italianos disparan sus viajes a España justo antes de la crisis fronteriza: 717.000 turistas dejaron 839 millones en solo un mes

DEPORTES

Rafa Jódar aterriza en el US Open, su casa, dispuesto a seguir soñando a lo grande: “Lleva muchos partidos jugados y viene con mucha confianza”

Rafa Jódar aterriza en el US Open, su casa, dispuesto a seguir soñando a lo grande: “Lleva muchos partidos jugados y viene con mucha confianza”

¿Quién es Hugo Bueno? El lateral izquierdo que ha irrumpido en la agenda del Atlético de Madrid

El FC Barcelona ficha a Gabriel Jesús: 10 millones de euros más variables

Marruecos trató de convencer a Lamine Yamal con 14 años y a otros nacidos en España para jugar con su selección: “Nos reunimos con su familia y los trajimos”

Robert Moreno, de La Roja a nuevo seleccionador de Corea del Sur: “Tiene un amplio conocimiento del fútbol coreano y gran capacidad de análisis”