España

Un nuevo fármaco reduce la presión arterial en pacientes con hipertensión resistente: “Los resultados son muy esperanzadores”

Baxdrostat ha demostrado su eficacia y seguridad incluso durante la mañana, el momento más crítico del día para sufrir eventos cardiovasculares

Medicamentos en una farmacia (Shutterstock)
Medicamentos en una farmacia (Shutterstock)

En España, unos 10 millones de personas sufren de hipertensión, una cifra equivalente a la población de Andalucía y Castilla La-Mancha juntas, aunque existe un gran infradiagnóstico, alerta la Fundación Española del Corazón (FEC). Dentro de este cuadro se encuentra la hipertensión resistente, para la que solo el 30 % de los pacientes alcanza los objetivos de control.

La hipertensión resistente es aquella que no logra alcanzar los objetivos de presión arterial a pesar de estar bajo tratamiento. Ahora, un nuevo fármaco ha logrado en la fase III ha demostrado reducir de forma significativa la presión arterial sistólica (PAS) ambulatoria de 24 horas en pacientes con hipertensión resistente.

“Los resultados de los estudios con baxdrostat están demostrando que se logra un excelente control de la presión arterial, es decir, eficacia junto con una cobertura de más de 24 horas en pacientes con hipertensión resistente", explica a Infobae España el doctor José Antonio García Donaire, especialista en Nefrología y coordinador de la Unidad de HTA y Riesgo Vascular en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Los estudios con baxdrostat son especialmente relevantes para “una población de muy alto riesgo cardiovascular que sufre con más frecuencia la aparición de eventos”, como ictus, infartos de miocardio, arteriopatía periférica o enfermedad renal crónica avanzada. A ello se suma que la tolerabilidad del medicamento es alta, al mismo tiempo que la aparición de efectos secundarios es mínima.

El doctor García Donaire califica estos resultados de “muy esperanzadores”, puesto que la proporción de pacientes con hipertensión resistente que llega a alcanzar los objetivos de control está por debajo del 30 %, asegura. “Esto es realmente alarmante y la adición de baxdrostat puede mejorar sustancial y significativamente estas cifras, lo que redundará en un mejor pronóstico para los pacientes", cuenta.

El fármaco alcanzó el objetivo principal del ensayo Bax24 de fase III, logrando reducir la presión arterial con resultados clínicamente significativos y consistentes en pacientes con hipertensión resistente. Tras 12 semanas de tratamiento, la reducción ajustada al placebo en la PAS ambulatoria de 24 horas fue de 14,0 mmHg, lo que se ubica en el intervalo de confianza [IC] del 95 %.

Episodio:- ¿Cómo saber si se tiene un infarto?.

La mañana es el momento del día de con más riesgo de sufrir un infarto

Uno de los aspectos más destacados de este fármaco elaborado por AstraZeneca es que su eficacia se mantuvo durante 24 horas, incluso en las primeras horas de la mañana, cuando los pacientes con hipertensión tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

Este riesgo añadido de sufrir un infarto de miocardio o un ictus en las primeras horas del día todavía no tiene una causa exacta. Sin embargo, el doctor apunta a que podría estar relacionado con picos de ciertas hormonas, como el cortisol o las catecolaminas. También puede deberse a un “insuficiente ajuste de los fármacos antihipertensivos, que no cubren las 24 horas y, por tanto, no llega la cobertura hasta la toma matinal de la medicación”.

No obstante, el especialista recuerda que cada paciente varía en sí mismo. De ahí la importancia de una individualización de cada caso y valorar la monitorización de la presión arterial para hacer un ajuste más preciso. A ello, añade el doctor, debe sumársele ciertas medidas de estilo de vida: nutrición saludable, ejercicio físico moderado y control de las emociones y del estrés.

